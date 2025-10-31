Colombia

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 31 de octubre de EUR a COP

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

El euro se paga al comienzo de sesión a 4.461,95 pesos colombianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,54% comparado con la cotización de la jornada anterior, cuando cotizó a 4.486,40 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro acumula una bajada 0,92%, por lo que en términos interanuales aún acumula una disminución del 1,07%.

Respecto de jornadas pasadas, gira las tornas respecto del de la jornada previa, donde marcó un ascenso del 0,06%, siendo incapaz de establecer una tendencia estable. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es de 10,73%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (14,93%), de forma que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo que indica la tendencia general.

Qué le espera a Colombia en este 2025 en materia económica

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

El Consejo de Estado anuló la personería jurídica de Dignidad Liberal: el partido de Rodrigo Lara y el que le dio aval a ‘Fuchi’ como concejal En Bogotá

El tribunal argumentó que el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y utilizado como fundamento para el reconocimiento del partido, no se ajusta a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional

El Consejo de Estado anuló

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 31 de octubre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

Cuál es el santo que se celebra el 31 de octubre

Consulta el listado del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Cuál es el santo que

Efemérides 31 de octubre, viernes de Halloween

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida las de hoy

Efemérides 31 de octubre, viernes

Salario Mínimo en Colombia para 2026: ministro de Trabajo aclara que tendrá en cuenta para el aumento que necesitan tres millones de empleados

Antonio Sanguino aseguró que el aumento real debe ir por encima del IPC y, además, tener en cuenta varios factores económicos, entre ellos, la posición de los trabajadores

Salario Mínimo en Colombia para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Esta es la participante que

Esta es la participante que obtuvo el primer cupo al Top 7 de ‘MasterChef Celebrity’

Así fue como reaccionó Marcela Reyes a la captura del responsable por la muerte de B king y Regio Clownn

Blessd se apodera del ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más escuchadas?

Halloween 2025: artistas colombianos encendieron la noche más esperada del año con disfraces llamativos

Linda Palma conmovió con emotivo testimonio sobre su enfermedad y la fe que la impulsó a seguir adelante

Deportes

Así quedó la tabla de

Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Nacional en Villavicencio: nuevo líder de la Liga BetPlay y clasificado

Alberto Gamero y Deportivo Cali habrían llegado a un acuerdo sobre su puesto para la temporada 2026: esto pasará con el técnico

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores: este será el colombiano que buscará el título

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de la Serie Mundial 2025

Rafael Dudamel tendría todo listo para ser nuevo técnico de equipo de la Liga BetPlay: de cuál se trata