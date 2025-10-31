Así fue la reunión entre Álvaro Uribe e Ingrid Betancourto: hablaron sobre riesgo de fraude electoral en las presidenciales del 2026

Betancourt comentó que Álvaro Uribe teme el movimiento de una maquinaria electoral por parte del Pacto Histórico - crédito Colprensa

Ingrid Betancourt, directora del Partido Oxígeno, advirtió que existe preocupación por posibles fraudes electorales en las próximas elecciones presidenciales, tras sostener una reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según informó La FM., ambos sostuvieron un encuentro que giró en torno a la conformación de una gran coalición política para enfrentar el proceso electoral de 2026, incluyó voces de alerta sobre las garantías y la transparencia en los comicios.

En declaraciones al medio radial, Betancourt explicó que durante la conversación con Uribe Vélez se planteó la necesidad de unir a sectores afines en torno a un candidato presidencial de línea antipetrista, con el objetivo de alcanzar la victoria en primera vuelta.

La líder política comentó: “Sí tenemos la preocupación de una maquinaria de fraude electoral y sentimos que la consulta del Pacto pudo haber sido como una preparación para mirar si esa maquinaria está suficientemente pulida”.

Betancourt mencionó en la entrevista hechos específicos que, según su apreciación, generan alarma sobre la posibilidad de manipulación electoral.

“Vimos cosas inquietantes, como que a las 2:00 de la tarde había una muy baja participación con 400.000 votos y de un momento a otro esto se dispara”, relató en la emisora.

Verde Oxígeno, que lidera Ingrid Betancourt, respaldó de forma oficial la candidatura presidencial de Juan Carlos Pinzón tras varios meses de conversaciones - crédito @pinzonbueno/Instagram

La excandidata presidencial también refirió la situación en zonas del país donde confluyen fenómenos de violencia y economía ilegal.

En ese contexto, apuntó: “Vemos como en las zonas rojas donde opera la guerrilla y el narcotráfico, se dan unos resultados que no son explicables y todo eso quiere decir que nos tenemos que preparar para enfrentar esa maquinaria de fraude”, de acuerdo con lo recogido por La FM.

El diálogo entre Betancourt y Uribe representa uno de los primeros acercamientos públicos de cara al proceso de alianzas que podría definir el panorama de las elecciones en 2026.

Ambos coincidieron en la importancia de evitar la exclusión dentro de la coalición opositora y plantearon estrategias para asegurar la vigilancia y la transparencia del proceso electoral.

Además de reunirse con Betancourt, Uribe y Cesar Gaviria cerraron encuentro político

Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo concluyeron una reunión en Medellín al mediodía del 31 de octubre de 2025 para identificar puntos de encuentro entre el Centro Democrático y el Partido Liberal, pensando en las elecciones presidenciales de 2026, según informaron ambos líderes en rueda de prensa y publicaciones en redes sociales.

Uribe comunicó que la principal meta es cooperar en la construcción de una amplia coalición democrática.

Al finalizar el encuentro, Uribe expresó: “Nosotros queremos construir, colaborar en la construcción de una gran coalición de base democrática, incluyendo, desde Abelardo hasta el doctor Fajardo”, en referencia a distintos líderes políticos del país. Añadió que la relación entre ambos se ha caracterizado por el respeto, la sinceridad y la ausencia de acuerdos clientelistas.

Álvaro Uribe se pronunció en sus redes mientras sostenía la reunión con Cesar Gaviria - crédito @AlvaroUribeVel/X

Por su parte, Gaviria indicó: “Estamos organizándonos para reunir efectivamente una coalición de partidos que esté en condiciones de aportar su número electoral y aportar sus candidatos”, reafirmando la intención de sumar fuerzas de cara a los comicios.

Durante su intervención en la rueda de prensa, Uribe expuso preocupación respecto a temas económicos y sociales del país, criticando el gasto público y el manejo de los recursos del Estado.

El exmandatario defendió la solidez del ahorro en los fondos de pensiones, asegurando que constituye una garantía que debe protegerse: “Un país que construyó ochenta billones de dólares de propiedad de los trabajadores. Es un ahorro enorme para los trabajadores y para el país”.

Álvaro Uribe Vélez y Cesar Gaviria se reunieron de cara a las elecciones de 2026 - crédito X

Uribe insistió en que la coalición debe comprometerse con una política social robusta y un Estado eficiente, así como con la protección del patrimonio de los trabajadores y una gestión transparente del presupuesto nacional.

Ambos exmandatarios coincidieron en que la cooperación entre sectores permitirá enfrentar los desafíos políticos y sociales del país en los comicios presidenciales de 2026.