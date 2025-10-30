Colombia

Yina Calderón protagoniza el primer conflicto en ‘La mansión de Luinny’ y la producción intervino: “Te coses la boca, que yo no te he dicho nada”

El ‘reality’ internacional tuvo un inicio tenso por el altercado entre la ‘influencer’ colombiana y una participante dominicana, episodio que requirió la intervención de la producción en la primera dinámica del programa

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Yina Calderón y Chelsy Bautista
Yina Calderón y Chelsy Bautista tienen un fuerte enfrentamiento en el debut de 'La mansión de Luinny' - crédito @yinacalderonoficial/ Instagram

Yina Calderón protagonizó el primer conflicto en La mansión de Luinny, reality internacional en el que participan figuras de varios países.

La influencer colombiana tuvo un fuerte altercado con la participante dominicana Chelsy Bautista, situación que obligó a la intervención inmediata del equipo de producción y de los presentadores para controlar el ambiente en el set, según relató la versión original.

Desde su llegada al programa, Yina Calderón generó controversia al aparecer con un atuendo rojo con cuernos y evitar saludar a los demás participantes, quienes la esperaban ya ubicados en el set.

La influencer declaró de entrada: “Dejo claro que seré la villana de la competencia”. Instantes después, mientras el presentador Luinny Corporán se dirigía al grupo, Calderón inició una discusión con Chelsy Bautista.

El tono de la disputa escaló al punto de necesitar la intervención de los presentadores y de la producción, que reclamó orden durante la transmisión: “Orden en la sala, hasta ahora estamos dándole la bienvenida al programa”.

La creadora de contenido arremetió
La creadora de contenido arremetió contra una de las integrantes dominicanas en el programa - crédito @lamansiondeluinny/ Instagram

El momento escaló cuando Chelsy le mencionó: “El carnaval es el 27 de febrero aquí en RD”, refiriéndose al llamativo atuendo de Yina, momento en que la colombiana respondió: “Yo no te he hecho nada a ti, entonces primero te coses la boca, porque yo no he dicho nada”, “yo no estoy hablando contigo, tú estás buscando chisme sola”, le replicó la dominicana.

El intercambio de palabras entre Yina y Chelsy se mantuvo tenso y careció de un origen claramente definido ante las cámaras, aunque ambas participantes evidenciaron malestar. Durante el enfrentamiento, Calderón expresó: “Me estás atacando y yo no si quiera me sé tu nombre. Ella quiere pegarse a mí para tener foco y rating”. Chelsy Bautista también se mostró incómoda por los comentarios de la participante colombiana.

La dinámica del primer capítulo implicó que los concursantes seleccionaran una balota para definir su asignación de habitaciones. Yina Calderón y Chelsy Bautista coincidieron al sacar una pelota azul, lo que, según explicó Luinny Corporán, las ubicó automáticamente en la categoría de “supervivencia”. Esto significa que, a diferencia de sus compañeros, no tendrán habitación ni cama y deberán buscar dónde dormir durante la primera semana del programa.

La empresaria fue ofendida por
La empresaria fue ofendida por la apariencia del vestido que usó en el estreno del programa - crédito @lamansiondeluinny/ Instagram

Antes del altercado con Chelsy Bautista, el ingreso de Calderón al reality ya había generado expectativas entre los seguidores debido al reencuentro con Karina García, quien fuera su amiga antes de que la relación se rompiera durante su participación en La casa de los famosos Colombia. Al entrar al set, Yina Calderón optó por ignorar tanto a Karina como a los otros participantes. Consultada si tenía diferencias con alguno de los presentes, prefirió no mencionar de manera directa a García.

El estreno del reality continuó generando comentarios en redes sociales a la espera de los próximos capítulos y de cómo evolucionarán las dinámicas y relaciones dentro de “La mansión de Luinny”.

La producción de ‘La mansión de Luinny’ advirtió que la violencia física implica expulsión inmediata

En el reality, los participantes deben cumplir con una regla estricta que ha sido enfatizada desde el inicio por el productor y presentador Luinny Corporán: ningún acto de violencia física será tolerado dentro de la competencia.

En declaraciones recogidas por el propio programa, Corporán aclaró ante todos que “la regla aquí es que no existe violencia, nada de goles y se los dije a los participantes. Yo hablé con ellos y como sé que tienen varias personalidades, puede ser el que sea, del nivel que sea, intenta dar un golpe y automáticamente sabe que lo que le resta es ir a buscar su maleta. Aquí no se tolera el tema de la violencia”.

Luinny Corporán advirtió a los
Luinny Corporán advirtió a los concursantes que en el reality no se permitirá ningún tipo de agresión, sin excepción para ningún integrante - crédito @luinnycorporan/IG

El equipo de producción ha sido claro en que cualquier intento de agresión física, indistintamente de quién lo cometa, será motivo inmediato de expulsión.

La decisión de recalcar esta regla obedece, en parte, a antecedentes en otros realities, como La casa de Alofoke, donde incidentes de violencia llegaron a ser transmitidos en vivo y derivaron en sanciones. La producción de La mansión de Luinny busca evitar situaciones similares y marcar una diferencia en la convivencia de los participantes.

Temas Relacionados

Yina CalderónYina Calderón en la mansión de LuinnyLa mansión de LuinnyLa mansión de Luinny Karina GarcíaPelea en La mansión de LuinnyColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

