Colombia

Yeferson Cossio contó la historia de la mujer que lo rechazó y cómo fue su reacción

El influencer antioqueño sorprendió al relatar una anécdota sentimental llena de giros inesperados, donde terminó sintiéndose más vulnerable que nunca ante sus seguidores

Natalia Perilla

Natalia Perilla

Yeferson Cossio cuenta la cita
Yeferson Cossio cuenta la cita más insólita que lo dejó “burlado y confundido” en Bogotá - crédito @yefersoncossio/Instagram

En una conversación cargada de humor y anécdotas personales, Yeferson Cossio sorprendió a los seguidores del pódcast 40 Grados de Cris Pasquel al contar la historia de una mujer que —según él— le hizo pasar por una de las situaciones más incómodas de su vida sentimental.

Aunque el influencer antioqueño suele estar rodeado de atención mediática y reconocimiento, esta vez admitió haber vivido un episodio que lo dejó “burlado y confundido”.

Todo comenzó cuando Cris Pasquel le preguntó si, pese a su fama y atractivo, alguna vez había sido rechazado por una mujer: “¿Un hombre que ha tenido tanto éxito con las mujeres, que es agraciado físicamente, que la vida lo bendijo con fama, con plata, en algún momento tuvo una mujer que dijiste: ‘Guau, qué mujer increíble, espectacular, le voy a caer’, y te rechazó?”, le planteó al creador de contenido paisa.

Cossio, sin dudar, respondió: “No me rechazó, me hizo algo peor que rechazo. Ojalá me hubiese rechazado”, dijo entre risas, dando pie a una historia que rápidamente se volvió viral por los inesperados giros que tuvo.

La historia viral de Yeferson
La historia viral de Yeferson Cossio: una cita, LSD y una despedida inesperada - crédito @yefersoncossio/IG

El creador de contenido relató que el episodio ocurrió en Bogotá, cuando aún tenía novia y comenzaba su incursión en OnlyFans, pues según explicó, la mujer en cuestión llevaba tiempo coqueteándole por redes sociales y a partir de esa interacción arrancó el encuentro.

Ella me había dado mucho casquillo por redes. Casquillo, o sea, me ha coqueteado, ¿me entiendes? Y yo como: ‘Obvio sí, es preciosísima, es una locura’”, contó Cossio.

Tras varios mensajes, ambos acordaron encontrarse en la zona de la 83 y fue ese día cuando ocurrió el momento inesperado, que ahora recuerda entre risas.

Tenemos una cita, comemos pizza, nos parchamos, nos tomamos unos cócteles... Todo superrela, me empieza a besar ahí y todo”, recordó el antioqueño.

Hasta ese punto, todo marchaba con normalidad, pero Cossio aseguró que la situación cambió de manera abrupta cuando la mujer sacó una sustancia psicodélica.

Sacó unas goticas de LSD... nos las tomamos. Parce, eso nos pone, pero on fire”, confesó el influenciador.

Yeferson Cossio confiesa entre risas
Yeferson Cossio confiesa entre risas cómo una mujer lo hizo sentir “usado” y se vuelve tendencia - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El ambiente parecía tornarse más íntimo, pero —según su relato— la cita terminó de forma inesperada:

Me da un beso y se para y dice: ‘Bueno, ya me tengo que ir’. Y yo: ‘¿Qué? ¿Cómo así?’ Parce, me dejó... y se fue. No me habló como hasta dentro de quince, veinte días”.

Cossio explicó que, aunque ella volvió a escribirle después, el comportamiento intermitente lo desconcertó.

Me hablaba, me daba casquillo, luego no, luego sí, y luego me di cuenta de que era que tenía novio”, reveló.

El relato tomó un tono más cómico, pero no por eso menos sincero, cuando Cossio confesó cómo se sintió después del episodio.

Parce, así, porque es que yo no soy mucho de caerle a las mujeres, la verdad, no, pero fue esa y me dejó fue...”, comenzó, antes de que Pasquel lo interrumpiera: “¿Iniciado?”.

Yeferson Cossio revela la cita
Yeferson Cossio revela la cita más incómoda de su vida sentimental - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio/Kick

Uy, parce, ojalá. Yo no sé, yo me sentí muy burlado. Marica, me sacó de mi casa, me hizo arriesgarme a que me pillaran, me drogó, me dejó iniciado y se fue. Parce, yo me sentí como tan prostituta, yo me sentí como usada, como... como con la pestañina regada, yo no sé”, relató entre risas.

Aunque Cossio narró el suceso en tono humorístico, su historia deja entrever el contraste entre la imagen pública de éxito y el costado más vulnerable del influencer.

La anécdota no tardó en circular ampliamente entre los seguidores del pódcast, quienes destacaron la naturalidad con la que el creador de contenido reconoció haber sido “usado”, y la manera en que convirtió un episodio incómodo en una historia divertida.

Con esta confesión, Yeferson Cossio volvió a demostrar por qué, más allá de las polémicas y lujos que lo rodean, su espontaneidad sigue siendo una de las razones por las que conecta con millones de seguidores en redes sociales.

