Colombia

“Van por la verdadera torta”: Cathy Juvinao alertó sobre jugoso contrato del Icetex e irregularidades en la adjudicación

La representante recordó que la entidad financiera ya intentó contratar una aplicación tecnológica cuyo valor fue “inflado 11 veces”; ahora, advierte que la nueva licitación repite patrones preocupantes

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Catherine Juvinao pidió que más
Catherine Juvinao pidió que más empresas tecnológicas participen para evitar el direccionamiento de la contratación - crédito Germán Forero/Prensa congresista - Colprensa

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, perteneciente al Partido Verde, volvió a encender las alarmas sobre la forma en que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) maneja sus procesos contractuales.

A través de su cuenta oficial en X, la congresista publicó un extenso hilo en el que denunció lo que considera una nueva maniobra para adjudicar un contrato de gran magnitud sin las debidas garantías de transparencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juvinao fue contundente al advertir que el Icetex “va por la verdadera torta”, al referirse a un nuevo proceso de contratación identificado como SOI-071-2025, que busca implementar un sistema de Core Bancario con un valor que supera los $100.000 millones. Según explicó, se trata de un proyecto tecnológico de gran escala que pretende modernizar la plataforma operativa de la entidad, pero que podría convertirse —según su denuncia— en otro episodio de irregularidades.

La representante Catherine Juvinao, del
La representante Catherine Juvinao, del Partido Verde, cuestionó un nuevo proceso contractual del Icetex valorado en más de $100.000 millones - crédito @CathyJuvinao/X

“Después de la app inflada 11 veces su valor —que no han podido adjudicar—, el @ICETEX va por la verdadera torta: un contrato de Core Bancario por más de 100 mil millones. Quieren adjudicarlo a dedo. Abrieron un nuevo sondeo en SECOP. Aquí les explicamos todo (sic)”, escribió la congresista.

Juvinao alerta sobre posibles sobrecostos en licitación tecnológica del Icetex

De acuerdo con Juvinao, el proceso se abrió con una convocatoria limitada en tiempo y condiciones, lo que podría restringir la participación de más oferentes y facilitar la concentración de contratos. “El proceso, identificado como SOI-071-2025, estará abierto hasta el 6 de noviembre a las 12:00 p. m. Solo hay un día, hasta mañana a las 5:00 p. m., para solicitar aclaraciones. Las empresas interesadas pueden consultar los detalles y enviar su cotización aquí”, detalló la representante.

La congresista enfatizó que su llamado no busca frenar el avance tecnológico del Icetex, sino garantizar que los recursos públicos se usen con criterios de competencia y legalidad.

“La invitación es para todas las empresas tecnológicas del país. Mientras más oferentes participen con precios reales, menor será el margen para inflar valores o direccionar la contratación. Así se frena la concentración de contratos y se protege la plata pública”, afirmó.

La representante recordó que el
La representante recordó que el Icetex ya intentó contratar una aplicación tecnológica cuyo valor fue “inflado 11 veces” - crédito Germán Forero/Prensa

Juvinao señaló que el control político también debe darse desde la vigilancia ciudadana y la participación de las empresas interesadas en competir de forma transparente.

“Evitar un contrato a dedo también es hacer control político y veeduría. Cada empresa que cotiza ayuda a proteger 100 mil millones de pesos del bolsillo público. No permitamos que el Icetex repita la historia de sobrecostos y procesos amañados”, se lee en su publicación.

La representante acompañó sus afirmaciones con un documento que sustenta el proceso contractual de la entidad. Este documento indicó que la entidad busca contratar una solución tecnológica bajo el modelo de Software as a Service (SaaS), diseñada para administrar sus productos crediticios, integrar procesos comerciales, de originación, legalización y recaudo, así como servicios financieros complementarios. Además, se establece que la plataforma debe ser interoperable con los sistemas actuales de información y ajustarse a los lineamientos institucionales vigentes.

Cathy Juvinao denunció que el
Cathy Juvinao denunció que el Icetex pretende adjudicar un contrato de Core Bancario “a dedo” - crédito @CathyJuvinao/X

El proceso también tiene relación con la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordena medidas para proteger los derechos de los niños del pueblo wayuu. Según el cronograma oficial, los plazos para la presentación de ofertas y solicitudes de aclaración ya están definidos, y la documentación técnica incluye formularios económicos para que los proveedores presenten sus cotizaciones con base en los requerimientos establecidos.

Juvinao insistió en que su denuncia busca evitar que el Icetex repita prácticas que han generado desconfianza entre los usuarios y los ciudadanos. Recordó que ya había alertado sobre una aplicación tecnológica cuyo valor, según ella, “fue inflado 11 veces”, sin que se concretara su adjudicación.

Su llamado se enfoca ahora en que más empresas del sector tecnológico participen en el nuevo proceso, con el fin de fortalecer la competencia y blindar la contratación de posibles irregularidades. “Mientras más ojos vigilen, más difícil será que la contratación pública se use como botín. La transparencia también se defiende con participación”, concluyó.

Temas Relacionados

IcetexEducaciónCathy JuvinaoCatherine JuvinaoMinisterio de EducaciónCore BancarioAjudicar contrato IcetexColombia-Noticias

Más Noticias

Restricciones de tránsito de motociclistas en Bogotá durante el puente de Halloween: vías por donde sí podrán movilizarse

La capital implementó medidas temporales para evitar incidentes y desórdenes durante el fin de semana, priorizando la seguridad en vías principales

Restricciones de tránsito de motociclistas

EN VIVO, así va el paro de moteros en Bogotá: caos en el portal Américas y bloqueos en vías principales

Según lo dispuesto en el Decreto Distrital 528 de 2025, estas medidas buscan prevenir incidentes de seguridad vial y desórdenes urbanos durante el fin de semana festivo

EN VIVO, así va el

Fuerte rifirrafe entre Petro e Iván Duque por el estallido social en Colombia y el aumento del precio de la gasolina: “Incendiaron el país”

El jefe de Estado atribuyó el origen de las protestas a las políticas fiscales implementadas por la administración de Iván Duque

Fuerte rifirrafe entre Petro e

Más del 40% de los adultos de la tercera edad no recibe ingresos: “Colombia debe actuar para evitar una crisis económica”

Expertos afirman que en 25 años habrá más adultos mayores que adolescentes en el país, por lo que es momento de tomar cartas en el asunto

Más del 40% de los

Paro nacional de Fecode dejó hoy 30 de octubre disturbios en la ciudad de Bogotá siga en vivo la manifestación

Docentes de todo el país salieron a las calles para protestar por el nuevo modelo de salud del magisterio. En Bogotá, la jornada derivó en enfrentamientos y bloqueos en varios puntos de la capital

Paro nacional de Fecode dejó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

Capturados dos supuestos terroristas que planeaban atentar contra un CAI en Bogotá

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

ENTRETENIMIENTO

Shakira sumará a la Filarmónica

Shakira sumará a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá para su presentación en la capital del país

Yeferson Cossio contó la historia de la mujer que lo rechazó y cómo fue su reacción

Billboard Colombia hot 100, estas son las primeras cien canciones más escuchadas en el país: Beéle, Ryan Castro y Blessd en el top

Este fue el gesto que llevó a Valentina Taguado a replantear su futuro familiar y querer tener un hijo

Alejandra Martínez aclaró cómo fue la relación con su ex, que está en la cárcel, antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

James Rodríguez podria regresar a

James Rodríguez podria regresar a Europa: el colombiano llegaría gratis a liga top del viejo continente

Luis Suárez sin puesto fijo en el Sporting Lisboa: esto dijo el entrenador sobre el goleador de la selección Colombia

Dimayor confirmó fecha del partido Boyacá Chicó vs. América pero el estadio no estará disponible

Egan Bernal reveló lo que le molesta de Tadej Pogačar en el ciclismo de ruta: “Me da rabia”

Campeón del mundo en patinaje artístico reveló que tuvo que poner de su plata para participar en el Mundial: “Nos tocó asumir varios gastos”