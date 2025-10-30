Colombia

Petro anunció que ordenó iniciar un proceso judicial contra precandidato por presunta calumnia: “Falsedad y grosería extrema”

El presidente colombiano anunció acciones legales contra un aspirante presidencial, a quien acusa de reiterar afirmaciones falsas y ofensivas contra él

Daniel Esteban Reyes Espinosa

El mandatario reveló que un aspirante a la presidencia enfrentará un proceso judicial por declaraciones consideradas reiteradamente ofensivas, generando incertidumbre sobre el impacto de esta medida en la campaña electoral -crédito Presidencia

La declaración del presidente de Colombia Gustavo Petro sobre la apertura de un proceso judicial por una presunta calumnia ha generado repercusiones inmediatas en el escenario político nacional.

He ordenado iniciar proceso por calumnia a un precandidato por la sistematicidad de su falsedad y grosería extrema”, afirmó Petro en su cuenta oficial de X.

Esta instrucción, revelada de manera directa por el mandatario, implica que uno de los precandidatos presidenciales deberá enfrentar acciones legales por supuestas afirmaciones falsas y ofensivas consideradas reiteradas.

El jefe de Estado empleó el término “sistematicidad” para aludir a la recurrencia de los hechos que motivan su decisión, señalando además lo que describió como una “grosería extrema”.

La decisión del jefe de Estado de acudir a la justicia por presunta difamación de un aspirante presidencial añade presión al ambiente electoral, sin que se conozcan aún detalles del proceso ni el nombre del implicado - crédito captura de pantalla X

Hasta el momento, se desconoce la identidad del precandidato presidencial o por lo menos el partido político al que pertenece.

Juan Manuel Santos lanza advertencia sobre extremismos en Colombia: le cayó a Uribe y a Petro

El regreso de Juan Manuel Santos al centro de la política colombiana ha reconfigurado el panorama de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El expresidente y Nobel de Paz ha decidido abandonar su agenda internacional para impulsar una alternativa de centro, desmarcándose de los extremos y lanzando un mensaje directo a figuras como Álvaro Uribe Vélez, César Gaviria y Gustavo Petro, según informó Semana.

Santos, quien permaneció alejado de la política electoral desde la elección de Iván Duque y durante el ascenso de Petro, ha optado por retomar el protagonismo nacional. Su retorno busca disputar la influencia de Uribe y Gaviria, líderes históricos con peso en el Centro Democrático y el Partido Liberal.

El exmandatario Juan Manuel Santos se prepara para competir con figuras históricas como Uribe y Gaviria - crédito @JuanManSantos/X

El exmandatario ha manifestado su preocupación por la polarización, advirtiendo sobre los riesgos de elegir candidatos de tendencias extremas.

Hoy tenemos a un extremista de izquierda”, afirmó Santos al referirse al actual presidente, y alertó que la llegada de un candidato de derecha radical solo agravaría la ingobernabilidad y las protestas: “Si llega un extremista de derecha, lo único que obtenemos es un país ingobernable. Y las probabilidades de estallidos sociales y bloqueos aumentarán. Y así, entre gritos, el país no avanza”, declaró Santos, según el medio mencionado.

El movimiento de Santos ha generado reacciones entre otros líderes políticos. Iván Duque sostuvo que la estrategia del Nobel busca distanciarse del gobierno de Petro, aunque subrayó la presencia de varios exfuncionarios de la administración Santos en el gabinete actual.

“Es muy difícil, la evidencia es notoria”, dijo Duque al medio ya mencionado, aludiendo a nombres como Juan Fernando Cristo, Alejandro Gaviria, Mauricio Lizcano, Alfonso Prada y Luis Gilberto Murillo, quienes ocuparon cargos relevantes durante el mandato de Santos.

A través de sus redes sociales, Santos ha intensificado su discurso crítico hacia el gobierno de Petro, invitando a sus seguidores a reflexionar sobre los riesgos de un liderazgo autoritario o populista.

Expresidente Santos señaló que con estallidos sociales no dejan que Colombia avance - crédito Jeenah Moon/Reuters

En una de sus publicaciones, planteó un cuestionario para identificar señales de alerta, como intentos de modificar la Constitución, ataques a la prensa o la tendencia a considerar enemigo a quien piensa diferente. El exmandatario enfatizó: “No importa si es de izquierda o de derecha. Si responde sí a varias de estas observaciones, no hay nada que dudar, déjalo ir”, instando a la ciudadanía a evaluar con rigor a los aspirantes presidenciales.

En otro mensaje difundido en video, Santos apeló a la memoria de sus años de gobierno y subrayó la importancia de la sensatez y el diálogo en la gestión pública.

“Las claves: moderación, buenos equipos y mucho diálogo”, puntualizó el expresidente, según el medio mencionado.

Aunque Santos no ha oficializado el respaldo a un candidato propio, mantiene afinidad con figuras como Sergio Fajardo, matemático cercano a la excanciller María Ángela Holguín y crítico del actual gobierno; Roy Barreras, quien ha defendido la postura de Santos frente a alianzas de antiguos funcionarios; y Luis Gilberto Murillo, exdiplomático con quien el expresidente tuvo diferencias respecto a la política hacia Venezuela.

En su cuenta de X, Santos ha destacado los resultados sociales de su administración (2010-2018), presentando una serie de publicaciones en las que reivindica los avances logrados. “Hoy arranco con esta serie de hechos, o ‘factos’, como dicen hoy, de nuestro gobierno”, escribió el exmandatario, quien atribuyó los logros a políticas basadas en el diálogo y la sensatez, y rechazó cualquier afán de ostentación.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPrecandidatos PresidencialesElecciones 2026Elecciones Presidenciales 2026Colombia

