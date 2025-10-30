Petro envió mensaje a sus contradictores y refirió los genocidios en Sudán, Gaza, las muertes en el Caribe y las muertes en Brasil: “la política anticrimen centrada en la muerte está en fracaso total”

El presidente Gustavo Petro aseguró la política ainticrimen mundial "es un fracaso" - crédito @MinSaludCol/X

Luego de que la Casa Blanca confirmara que “pequeñas escaramuzas” por parte de Israel no rompen la tregua en Medio Oriente, tras conocerse que terroristas en Gaza insisten en seguir el conflicto, el presidente Gustavo Petro escribió un mensaje para decir que “sigue el genocidio en Gaza”.

Sin embargo, en sus declaraciones incluyó otros asuntos de política internacionales, en puntos en los que la violencia se ha agudizado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se refirió al conflicto en Sudán, además de la situación humanitaria en Medio Oriente, y la violencia en América Latina, a través de unas frases con las que condenó la “política anticrimen centrada en la muerte” y resaltó la necesidad de un enfoque distinto para la seguridad pública.

El mandatario destacó la magnitud de la crisis regional y global.

“Genocidio inmenso en Sudán, sigue el genocidio en Gaza, se extiende la muerte en el Caribe, más por los misiles que por el huracán; la mayor de la muerte la traen a América Latina, los nazis de Bolsonaro en Río de Janeiro, la política anticrimen centrada en la muerte está en fracaso total”.

Para el presidente, las estrategias actuales de los gobiernos no solo han resultado ineficaces, sino que ha incrementado los índices de violencia. En su mensaje, propuso un viraje radical.

“La seguridad humana es el camino. No queremos caminos sembrados por cadáveres y bombas, queremos un camino de seguridad sembrado por la Vida.”

De este modo, el jefe de Estado abogó por políticas que prioricen la vida y el bienestar social por encima del uso de la fuerza, y sugirió en que la respuesta a la criminalidad requiere de un enfoque humanitario y transformador, según él.