Ministro Armando Benedetti expuso tensa relación con la primera dama Verónica Alcocer: “No es buena, no sé qué pasó”

El ministro Armando Benedetti expone la tensa relación con la primera dama Verónica Alcocer y su impacto en el Gobierno de Colombia

Las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, han puesto en primer plano la compleja relación que mantiene con la primera dama, Verónica Alcocer, y reavivaron el debate sobre el papel e influencia de la esposa del presidente Gustavo Petro en el Gobierno.

En una entrevista concedida a W Radio, Benedetti abordó abiertamente la distancia personal y política que lo separa de Alcocer, así como las implicancias institucionales de su posición en la Casa de Nariño.

El ministro reconoció que la relación con la primera dama se ha deteriorado, aunque aseguró que de su parte “nunca hubo un mal proceder para que pasara eso (mala relación)”, según declaró el jefe de la cartera del Interior.

Benedetti manifestó desconocer el origen exacto del distanciamiento, especialmente durante la etapa final de la campaña electoral.

Benedetti aclara que la figura de primera dama no existe formalmente en Colombia, a diferencia de otros países latinoamericanos - crédito Colprensa

“No sé qué pasó al final de la campaña, al final de esta me quitó su cariño, su aprecio. No sé si tuviera que ver que yo estuviera o no en el Gobierno”, afirmó el jefe de la cartera del Interior al medio radial.

En el transcurso de la conversación, el ministro Benedetti fue consultado sobre las versiones que atribuyen a Alcocer actividades diplomáticas y el uso de residencias oficiales de Colombia en Europa. El ministro respondió que la condición legal de Alcocer como esposa del presidente le otorga ciertas prerrogativas, en particular en materia de seguridad.

“Bajo la ley la cobija como primera dama y ellos legalmente están casados. Legalmente lo es”, explicó Armando Benedetti, subrayando que la protección y los beneficios asociados a su rol derivan de ese vínculo matrimonial.

Benedetti destaca que su gestión en Venezuela se centró en la reapertura del puente Simón Bolívar y la negociación de aranceles - crédito @MinInterior/X

Armando Benedetti también precisó que el cargo de primera dama no existe formalmente en Colombia, a diferencia de otros países latinoamericanos. “La primera dama como oficio no existe. Ese es más bien un remoquete que le ponemos nosotros los colombianos o la prensa le ha puesto aquí, porque ese cargo no existe, como sí existe en algunos países en Latinoamérica”, sostuvo el ministro en la misma entrevista.

En relación con supuestas gestiones o negocios que habrían involucrado a Alcocer y ciudadanos españoles, Benedetti negó cualquier participación propia. “Yo me salí de cualquier tema que tuviera que ver con negocios o algo así. No tuve nada que ver. Sí sabía que habían algunos colombianos que viajaban allá, etcétera, pero yo nunca tuve nada que ver con eso”, aclaró el ministro del Interior.

El funcionario aprovechó para detallar que, durante su gestión en Venezuela, su labor principal se centró en la reapertura del puente Simón Bolívar y la negociación de aranceles, sin involucrarse en asuntos comerciales relacionados con la primera dama o terceros.

“La tarea primera era la más difícil, era que era reabrir el puente Simón Bolívar y negociar los aranceles, porque las comunicaciones estaban rotas completamente y era un comercio que estaba en esa época, cuando cerraron las fronteras, en ocho mil millones de dólares, se había bajado a doscientos mil millones de dólares y en menos de cuatro meses, cinco meses logramos subir a setecientos, a ochocientos millones de dólares, y sobre todo el tema de los aranceles”, relató el jefe de la cartera del Interior, Armando Benedetti.

Benedetti afirma que, pese a la distancia personal, el vínculo legal entre Alcocer y Petro mantiene vigentes las prerrogativas de la primera dama - crédito @MinInterior/X

El debate sobre la vigencia y las funciones de la primera dama cobró fuerza luego de que el presidente Gustavo Petro declarara recientemente estar “separado físicamente” de Verónica Alcocer.

Benedetti, al ser consultado sobre este punto, evitó pronunciarse sobre las decisiones personales del mandatario, pero reiteró que “ellos están casados legalmente, o sea que nadie podría decir que están divorciados, y eso es lo que está sucediendo”, según las palabras del ministro Benedetti.

Mientras persista el vínculo matrimonial entre Alcocer y el presidente Petro, el ministro subrayó que las prerrogativas y la seguridad asociadas a la figura de la primera dama continúan vigentes, en tanto derivan de la legalidad de su relación y no de un cargo institucional formal.