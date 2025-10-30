Lina Garrido estalló contra Benedetti luego de ser comparada con la ex señorita Antioquia: “Señor Procurador, ahí tiene al ministro”

Lina María Garrido estalló en contra del Ministro del Interior, Armando Benedetti, por opinar sobre las elecciones - crédito Colprensa - Presidencia

Una nueva controversia política se desató tras las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, que comparó a la representante a la Cámara Lina María Garrido con la ex señorita Antioquia Laura Gallego, luego de sus polémicos videos en los que hacía apología a la violencia.

La congresista de Cambio Radical respondió con firmeza y dirigió un mensaje al procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, en el que pidió una actuación inmediata frente a lo que considera una violación a las normas de neutralidad política por parte de un funcionario.

Una comparación que cruzó la línea

La disputa surgió luego de que Benedetti hiciera un video donde, al referirse a Laura Gallego, confundió su nombre con el de la congresista Garrido —de manera intenciona—.

En esa grabación, el ministro expresó: “Laura Garrido. Perdón, Laura Gallego. Yo creo que es una persona muy bonita y muy inteligente. Lo que pasa es que su alma en algún momento fue golpeada, envenenada, usada y que la lleva a una pasión venenosa; eso es lo que distorsiona esa inteligencia y esa persona que es bonita”.

El ministro del Interio confundió el nombre de la representante Garrido con el de la ex señorita Antioquia y aprovechó para lanzar fuertes críticas contra los sectores de derecha - crédito @AABenedetti/X

Benedetti añadió que “nuestro país, buena parte de nuestro país, es eso, precisamente eso, el país de la bala, de la muerte, de la sangre, que nos recuerda a Pablo Escobar. Ese país tiene votos y por eso no hay que votar con ellos. Y esos son los de la derecha. Ah, y se lo sigo diciendo, si votan por la derecha y la muerte, se va a joder este país”.

La representante exigió acción disciplinaria

Esas palabras provocaron una fuerte reacción de Lina María Garrido, que calificó el mensaje como un acto de intervención en política y desde su cuenta en X, la congresista publicó un pronunciamiento dirigido al jefe del Ministerio Público.

“Señor Procurador, ahí tiene al ministro Benedetti participando abiertamente en política, usando su cargo para decirle a los colombianos por quién votar y por quién no. ¿Dónde está la acción disciplinaria? ¿O cuándo se trata de los suyos la Procuraduría prefiere mirar hacia otro lado?”, escribió.

Lina Garrido recordó que el artículo 278 de la Constitución faculta al procurador para desvincular a funcionarios que infrinjan la ley o usen indebidamente su cargo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En su publicación, la representante también cuestionó la falta de resultados frente a denuncias previas contra otros altos funcionarios del Gobierno: “Y si de ‘mano firme’ se trata, ¿va a pasar lo mismo con la denuncia por prevaricato contra los ministros que firmaron el decretazo 639 del 11 de junio, con el que convocaron una consulta popular abiertamente ilegal? Han pasado más de cuatro meses y el país sigue esperando”.

Garrido exigió medidas concretas al procurador, al que le recordó su deber constitucional: “Señor Eljach, menos anuncios y más autoridad. El artículo 278 de la Constitución no se cita en ruedas de prensa, se cumple”.

El artículo que la congresista menciona define las funciones esenciales del procurador General; entre sus atribuciones se encuentra la posibilidad de desvincular del cargo, con decisión motivada, a los funcionarios que infrinjan la ley o la Constitución, obtengan provecho indebido o entorpezcan las investigaciones oficiales.

Lina María Garrido pidió al procurador Gregorio Eljach abrir una investigación contra el ministro Armando Benedetti - crédito @linamariagarri1/X

El origen del enfrentamiento: los videos de la ahora ex señorita Antioquia 2025

El detonante del conflicto fue la mención de Armando Benedetti tras la polémica protagonizada por la ex señorita Antioquia Laura Gallego, que en redes sociales lanzó preguntas provocadoras sobre figuras políticas como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

En una de sus grabaciones, Gallego planteó una comparación que causó rechazo: “Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”, preguntó. Ante la respuesta de su interlocutor, Santiago Botero, que dijo “a Quintero”, la exreina replicó: “Pero, al menos, un cachazo a Petro”.

Las palabras de Gallego generaron críticas en distintos sectores, y fue a partir de ese episodio que Benedetti decidió pronunciarse, lo que dio pie al reclamo público de la representante Garrido.

Laura Gallego también salió con Santiago Botero en una dinámica de preguntas rápidas, donde también surgieron comentarios sobre violencia política - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

Hasta ahora, el ministro del Interior no respondió de manera oficial a la denuncia; sin embargo, el tono del mensaje de Garrido sugiere que la disputa podría escalar a escenarios judiciales y políticos.