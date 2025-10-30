Colombia

Lina Garrido estalló contra Benedetti luego de ser comparada con la ex señorita Antioquia: “Señor Procurador, ahí tiene al ministro”

El alto funcionario reaccionó ante las declaraciones de la modelo Laura Gallego y aprovechó ese hecho para lanzar críticas contra la derecha en Colombia, lo que llevó a la congresista a pedir la intervención del Ministerio Público

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Lina María Garrido estalló en
Lina María Garrido estalló en contra del Ministro del Interior, Armando Benedetti, por opinar sobre las elecciones - crédito Colprensa - Presidencia

Una nueva controversia política se desató tras las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, que comparó a la representante a la Cámara Lina María Garrido con la ex señorita Antioquia Laura Gallego, luego de sus polémicos videos en los que hacía apología a la violencia.

La congresista de Cambio Radical respondió con firmeza y dirigió un mensaje al procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, en el que pidió una actuación inmediata frente a lo que considera una violación a las normas de neutralidad política por parte de un funcionario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una comparación que cruzó la línea

La disputa surgió luego de que Benedetti hiciera un video donde, al referirse a Laura Gallego, confundió su nombre con el de la congresista Garrido —de manera intenciona—.

En esa grabación, el ministro expresó: “Laura Garrido. Perdón, Laura Gallego. Yo creo que es una persona muy bonita y muy inteligente. Lo que pasa es que su alma en algún momento fue golpeada, envenenada, usada y que la lleva a una pasión venenosa; eso es lo que distorsiona esa inteligencia y esa persona que es bonita”.

El ministro del Interio confundió el nombre de la representante Garrido con el de la ex señorita Antioquia y aprovechó para lanzar fuertes críticas contra los sectores de derecha - crédito @AABenedetti/X

Benedetti añadió que “nuestro país, buena parte de nuestro país, es eso, precisamente eso, el país de la bala, de la muerte, de la sangre, que nos recuerda a Pablo Escobar. Ese país tiene votos y por eso no hay que votar con ellos. Y esos son los de la derecha. Ah, y se lo sigo diciendo, si votan por la derecha y la muerte, se va a joder este país”.

La representante exigió acción disciplinaria

Esas palabras provocaron una fuerte reacción de Lina María Garrido, que calificó el mensaje como un acto de intervención en política y desde su cuenta en X, la congresista publicó un pronunciamiento dirigido al jefe del Ministerio Público.

“Señor Procurador, ahí tiene al ministro Benedetti participando abiertamente en política, usando su cargo para decirle a los colombianos por quién votar y por quién no. ¿Dónde está la acción disciplinaria? ¿O cuándo se trata de los suyos la Procuraduría prefiere mirar hacia otro lado?”, escribió.

Lina Garrido recordó que el
Lina Garrido recordó que el artículo 278 de la Constitución faculta al procurador para desvincular a funcionarios que infrinjan la ley o usen indebidamente su cargo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En su publicación, la representante también cuestionó la falta de resultados frente a denuncias previas contra otros altos funcionarios del Gobierno: “Y si de ‘mano firme’ se trata, ¿va a pasar lo mismo con la denuncia por prevaricato contra los ministros que firmaron el decretazo 639 del 11 de junio, con el que convocaron una consulta popular abiertamente ilegal? Han pasado más de cuatro meses y el país sigue esperando”.

Garrido exigió medidas concretas al procurador, al que le recordó su deber constitucional: “Señor Eljach, menos anuncios y más autoridad. El artículo 278 de la Constitución no se cita en ruedas de prensa, se cumple”.

El artículo que la congresista menciona define las funciones esenciales del procurador General; entre sus atribuciones se encuentra la posibilidad de desvincular del cargo, con decisión motivada, a los funcionarios que infrinjan la ley o la Constitución, obtengan provecho indebido o entorpezcan las investigaciones oficiales.

Lina María Garrido pidió al
Lina María Garrido pidió al procurador Gregorio Eljach abrir una investigación contra el ministro Armando Benedetti - crédito @linamariagarri1/X

El origen del enfrentamiento: los videos de la ahora ex señorita Antioquia 2025

El detonante del conflicto fue la mención de Armando Benedetti tras la polémica protagonizada por la ex señorita Antioquia Laura Gallego, que en redes sociales lanzó preguntas provocadoras sobre figuras políticas como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

En una de sus grabaciones, Gallego planteó una comparación que causó rechazo: “Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”, preguntó. Ante la respuesta de su interlocutor, Santiago Botero, que dijo “a Quintero”, la exreina replicó: “Pero, al menos, un cachazo a Petro”.

Las palabras de Gallego generaron críticas en distintos sectores, y fue a partir de ese episodio que Benedetti decidió pronunciarse, lo que dio pie al reclamo público de la representante Garrido.

Laura Gallego también salió con Santiago Botero en una dinámica de preguntas rápidas, donde también surgieron comentarios sobre violencia política - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

Hasta ahora, el ministro del Interior no respondió de manera oficial a la denuncia; sin embargo, el tono del mensaje de Garrido sugiere que la disputa podría escalar a escenarios judiciales y políticos.

Temas Relacionados

Armando BenedettiMinistro del InteriorLina María GarridoLaura GallegoEx señotita AntioquiaGustavo PetroDaniel QuinteroProcuradorGregorio EljachColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO, así va el paro de moteros en Bogotá: caos en el portal Américas y bloqueos en vías principales

Según lo dispuesto en el Decreto Distrital 528 de 2025, estas medidas buscan prevenir incidentes de seguridad vial y desórdenes urbanos durante el fin de semana festivo

EN VIVO, así va el

Fiscal Luz Adriana Camargo se pronunció sobre la inspección a la sede de Colombia Humana: “Llegaremos hasta las últimas consecuencias”

La jefe del ente acusador explicó que las diligencias, centradas en dos líneas de investigación, buscan esclarecer posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022

Fiscal Luz Adriana Camargo se

Tras la eliminación, Millonarios podría sumar a un volante proveniente del fútbol israelí para 2026: tiene experiencia en el FPC

El conjunto Albiazul busca perfilar una nómina competitiva de cara a la próxima temporada, en la que tienen la chance de disputar la Copa Sudamericana si terminan bien el 2025

Tras la eliminación, Millonarios podría

Caso Miguel Uribe Turbay: capturaron en Meta a alias El Viejo, que estaría por encima de “El Costeño” en la estructura criminal

Autoridades detuvieron a un presunto cabecilla criminal vinculado al asesinato del exsenador, que será trasladado a Bogotá para enfrentar cargos

Caso Miguel Uribe Turbay: capturaron

Chelsea vuelve a tener un colombiano en sus filas: este es el jugador que integrará al equipo campeón del mundo

Los Blues, que son de los clubes más poderosos en la actualidad, firmaron contrato con una joven promesa que también se encuentra en el radar de la selección Tricolor

Chelsea vuelve a tener un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

Capturados dos supuestos terroristas que planeaban atentar contra un CAI en Bogotá

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

ENTRETENIMIENTO

Shakira sumará a la Filarmónica

Shakira sumará a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá para su presentación en la capital del país

Yeferson Cossio contó la historia de la mujer que lo rechazó y cómo fue su reacción

Billboard Colombia hot 100, estas son las primeras cien canciones más escuchadas en el país: Beéle, Ryan Castro y Blessd en el top

Este fue el gesto que llevó a Valentina Taguado a replantear su futuro familiar y querer tener un hijo

Alejandra Martínez aclaró cómo fue la relación con su ex, que está en la cárcel, antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Tras la eliminación, Millonarios podría

Tras la eliminación, Millonarios podría sumar a un volante proveniente del fútbol israelí para 2026: tiene experiencia en el FPC

Chelsea vuelve a tener un colombiano en sus filas: este es el jugador que integrará al equipo campeón del mundo

Las historias de Maradona en Colombia: del mejor gol hasta la tentación del dinero con el cartel de Cali

Barras bravas de Atlético Nacional fueron paradas en seco en Villavicencio: más de 100 armas les fueron decomisadas

Hugo Rodallega tuvo cruce con periodista en redes sociales tras golazo de chilena frente a Junior: “Son mis datos”