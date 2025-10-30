Karina García ya tiene enemigos en ‘La mansión de Luinny’: “¿Me estás hablando a mí, bebé?"

La creadora de contenido generó risas entre sus seguidores y sus compañeros - crédito @karyconica/TikTok

La participación de Karina García en el reality dominicano La mansión de Luinny provocó comentarios dentro del programa desde su primer día, dejando ver las tensiones existentes entre los influencers que conviven bajo un mismo techo en la República Dominicana.

En menos de 24 horas, la colombiana según relató frente a algunas de sus compañeras, su ingreso estuvo marcado por una advertencia directa de uno de los participantes.

Esto ocurrió mientras García hacía un recorrido conociendo las instalaciones del formato, lo que le pareció extraño.

De acuerdo con lo narrado por Karina García, la antioqueña compartió que mientras recorría la residencia con tranquilidad, escuchó de parte de uno de los participantes la frase: “La más linda no gana aquí”.

García relató la situación en diálogo con sus compañeras de programa: “Yo estaba caminando tranquila, así como camino yo... Provocándote. Como un alma en pena y yo... Mi reina, mi reina. Yo estaba superparchada, yo ni siquiera... O sea, como conociendo la mansión, experimentando tierra dominicana y yo así”.

La reacción ante la advertencia no se hizo esperar. “Y ¿sabes qué? ‘La más linda no gana aquí’. Y yo: ¿ah? Espera. ‘La más linda no gana aquí’. Yo: ¿me estás hablando a mí, bebé? Y dizque sí”, describió García durante una conversación que recolectaron las cuentas de entretenimiento.

El momento generó risas entre los presentes, pero también dejó entrever las rivalidades que empiezan a hacerse notorias dentro del programa de convivencia.

La participante detalló cómo intentó mantener la calma pese al comentario inicial: “Diosito, por favor, protégeme con tu sangre de Cristo”, expresó, antes de agregar que, ante ese ambiente, prefirió seguir conociendo a los habitantes y la casa, a lo que Karina García respondió: “¿Y por qué me dices eso?”, provocando aún más risas entre sus compañeras.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente su team la respaldó con comentarios como: “Ya sienten la amenaza, a Yina ni la voltean a mirar con ese teletubi encima”; “hermosa mi reina, siempre desparpajada, despierta, siempre la más nunca la menos”; “todos a apoyar a Karina, esta vez será ella la que le dé contenido a esa casa tan aburrida”, entre otros.

Junto a Karina García, participa en el reality otra colombiana reconocida en redes sociales, Yina Calderón. La convivencia entre ambas y el resto de influenciadores ha sido seguida de cerca por el público dominicano y latinoamericano, atentos a los cruces y alianzas que se dan en este tipo de formatos.

La indirecta que le habría dejado Yina a Karina

En medio de la expectativa por el ingreso de las dos celebridades digitales a La mansión de Luinny, Yina Calderón le habría dejado una indirecta a Karina García antes de que se llevara a cabo el ingreso a la competencia.

Cabe destacar que, el estreno estaba programado para el 30 de octubre de 2025, pero finalmente decidieron adelantarlo para el 29 del mismo mes, teniendo en cuenta que Melissa Gate ingresaba a La casa de Alofoke esa misma fecha.

En redes sociales, se hizo viral una publicación de una seguidora que decía que ningún participante se interesaría sentimentalmente por Yina Calderón, lo que provocó una respuesta de la DJ.

“Ella tranquila porque ninguno se va a pelea por ella en el reality”. La DJ que se ha caracterizado por hablar sin tapujos, respondió sin titubear, recalcando que su presencia en el programa no está motivada por intereses sentimentales ni por la búsqueda de controversias románticas:

“Yo voy a trabajar, NO a PUTIAR para eso VAN OTRAS”, afirmó. De acuerdo con la influencer, su intención radica en mostrar una faceta orientada a lo profesional y distanciarse del enfoque que suelen adoptar otras figuras en realities de este tipo como encontrar pareja.