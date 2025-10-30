Colombia

Jota Pe Hernández denunció irregularidades en la consulta del Pacto Histórico: “Esos voticos se perdieron”

El senador de Alianza Verde sostuvo que la falta de cumplimiento en los estatutos y la inscripción irregular de aspirantes podría dejar fuera a decenas de postulantes y provocar demandas por los costos de la consulta

El senador Jota Pe Hernández
El senador Jota Pe Hernández advierte que la inscripción de 60 candidatos de Colombia Humana al Congreso podría quedar invalidada - crédito @JOTAPEHERNANDEZ/Instagram

Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, senador del partido Alianza Verde, advirtió que la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre tendría posibles irregularidades en cuanto a la inscripción de candidatos que fueron electos en dicha jornada.

En diálogo con Semana, el congresista señaló que la inscripción de sesenta candidatos al Senado y la Cámara por el movimiento político Colombia Humana podría resultar inválida, al recordar que dicha colectividad quedó por fuera de la fusión que consolidó el Pacto Histórico, según lo determinado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así mismo, Pulido Hernández aseveró que, de confirmarse estas presuntas irregularidades, la colectividad podría sufrir la anulación de más de un millón de votos, teniendo en cuenta que en los comicios internos, el Pacto Histórico tuvo más de dos millones y medio de sufragios, respectivamente.

“Colombia Humana no se puede fusionar porque cometió un error: en sus estatutos dejaron claro que cualquier fusión debe ser autorizada por las tres cuartas partes de sus afiliados y no ocurrió”, indicó el senador de Alianza Verde al citado medio de comunicación.

Igualmente, el legislador aseguró que, si el CNE ratifica la imposibilidad de la fusión, los postulantes deberán conformar una lista alterna, lo que desmantelaría la actual conformación de los primeros veinte puestos obtenidos en la votación del 26 de octubre.

También, recalcó que diez de los veinte principales candidatos al Senado provienen de Colombia Humana, entre ellos Walter Rodríguez, conocido como Wally Ospina, quien obtuvo una de las votaciones más altas, así como Esmeralda Hernández y Álex Flórez.

En la Cámara, la situación afecta especialmente a María Fernanda Carrascal, cabeza de lista por Bogotá, cuya elección también se encuentra en entredicho.

“Sesenta personas se inscribieron por la Colombia Humana y ese partido no tiene la más mínima posibilidad de pertenecer a esa coalición (...) los resultados no serían aplicables. Se irían algunos de los personajes que ocuparon los primeros lugares”, manifestó Jota Pe Hernández.

