José Félix Lafaurie ‘reencauchó’ mensaje de Álvaro Uribe en el que criticaba a Juan Carlos Pinzón por sus nexos con Juan Manuel Santos

José Félix Lafaurie no dudó en criticar el apoyo del expresidente Álvaro Uribe al exministro Juan Carlos Pinzón - crédito Colprensa - EFE

La revelación que hizo el exministro de Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos Juan Carlos Pinzón, en la que afirmó que, gracias al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez pudo consolidarse la alianza con Ingrid Betancourt, y convertirse así en el candidato presidencial del partido Verde Oxígeno, no habría caído bien en el círculo cercano de la precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

En especial en el esposo de la senadora y aspirante, José Félix Lafaurie, titular de Fedegán, que en sus redes sociales ‘reencauchó’ un llamativo mensaje del ex jefe de Estado, en el que cuestionaba a Pinzón por su cercanía con el entonces presidente Juan Manuel Santos, y lo perfilaba por ser una opción a la vicepresidencia de Germán Vargas Lleras: que quería llegar a la Casa de Nariño en las elecciones del 2018.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

"Santos promueve a Vargas Lleras con Pinzón como fórmula para la presidencia y vicepresidencia“, publicó aquella vez Uribe Vélez el 5 de marzo de 2017, cuando faltaba por aquella época un año y dos meses para la primera vuelta presidencial, y cuando el exministro ya completaba dos años alejado del Gobierno. Y que Lafaurie, como si tuviera intención de exponer al exmandatario, compartió el 29 de octubre de 2025.

Este fue el mensaje de Álvaro Uribe replicado por José Félix Lafaurie, tras conocerse intermediación en favor de Juan Carlos Pinzón - crédito @alvarouribevel/X

Con esa actividad en su cuenta de X, Lafaurie abrió la controversia sobre la conveniencia de la cercanía del expresidente con el exministro de Defensa, que quedó en evidencia tras la reunión que ambos sostuvieron el 15 de agosto en la residencia del primero, y que habría sido confirmada con lo dicho por el exfuncionario: que indicó, al igual que Betancourt, que recibieron la intermediación de Uribe Vélez para esta alianza.

“Aquí estamos porque Uribe Vélez así nos lo sugirió. Aquí estamos porque el presidente amablemente nos puso en contacto”, contó Pinzón durante el evento en el que se presentó la unión de estos dos políticos. Y luego de que Betancourt contara cómo, según ella, se puso a rezar, "y a pedirle al Señor que me dijera cómo podía ayudar a Colombia, ¿qué, qué podía hacer?”, complementó la excandidata presidencial y exsenadora.

El exministro de Defensa y la directora del partido Verde Oxígeno revelaron que fue el expresidente de la República el que sirvió de puente para que se concretara esta alianza - crédito Juan Carlos Pinzón/YouTube

Álvaro Uribe ya se había reunido con Juan Carlos Pinzón

En efecto, el 15 de agosto, Uribe dio a conocer detalles sobre una reunión con Juan Carlos Pinzón, durante la cual abordaron asuntos políticos. El líder del Centro Democrático aprovechó el encuentro para aclarar información respecto a rumores sobre un posible acercamiento, orientado a que el exministro se integrara al proceso del partido, lo que, en ese momento, provocó reacciones entre los precandidatos de esa colectividad.

“Me he reunido con el Dr. Juan Carlos Pinzón. Tengo el más alto concepto sobre él. Trabajó en nuestro gobierno como representante de Colombia en el Banco Mundial y viceministro de Defensa. Pido a nuestros compañeros militantes del Centro Democrático que se supere cualquier prevención porque fue Ministro de Defensa en el Gobierno que me sucedió, que hizo bastante daño a Colombia y también al Dr. Pinzón”, dijo.

El 15 de agosto, Álvaro Uribe Vélez y Juan Carlos Pinzón sostuvieron una reunión en la que el expresidente destacó coincidencias políticas y abrió la puerta a una posible alianza de cara a 2026 - crédito @alvarouribevel/X

Sobre la estrategia electoral, Uribe destacó el propósito principal de la coalición y expresó que la candidatura de su partido, a la que aspiran Cabal y cuatro aspirantes más, estará orientada a impulsar una coalición que busque ganar las elecciones de 2026 para facilitar una transición hacia la recuperación democrática en Colombia; por lo que no se dio el aval para que el exministro estuviera en el grupo del partido de derecha.

Con el Dr. Pinzón identificamos puntos comunes fundamentales en seguridad, exigencia de transparencia, impulso al emprendimiento privado, Estado austero y pequeño y política social”, expresó Uribe Vélez, que hoy estaría siendo blanco de una especie de “fuego amigo” por parte de Lafaurie: que no tuvo reparos en exponer cuál era el pensamiento anterior del exmandatario y qué piensa ahora de Pinzón.