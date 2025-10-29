Colombia

Dólar retrocede frente al peso: en cuánto amaneció el tipo de cambio hoy 29 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Armando Montes

Guardar
El dólar inició la jornada
El dólar inició la jornada con ganancias frente al peso colombiano (REUTERS/Luisa González)

El dólar inició la jornada a la baja frente al peso colombiano y continúa con sus tendencia de debilitamiento en las últimas semanas en medio de las expectativas de la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) y las reuniones que va a sostener el presidente Donald Trump durante su gira por el continente asiático.

El dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 3.894,22 pesos colombianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,06% si se compara con los 3.896,66 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,56%; pese a ello en términos interanuales aún conserva una bajada del 4,98%.

Con respecto a días previos, cambia el sentido del dato previo, en el que se saldó con un incremento del 0,77%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado. La volatilidad referente a estos siete días es ligeramente superior a la acumulada en el último año, lo que indica que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Conozca cuáles son los factores que influyen en la cotización del dólar en el mercado cambiario de Colombia (Infobae)

Desafíos clave en economía para Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Laura Gallego explicó por qué decidió renunciar al título de Señorita Antioquia tras polémica por video en el que pide “bala”: “No pediré disculpas”

La excandidata al Reinado Nacional de Belleza aseguró que se sintió amordazada por no poder hablar de uno de los temas que más le gustan: la política

Laura Gallego explicó por qué

Hombre fue captado lavando un pollo crudo dentro de estación de Transmilenio en Bogotá

Este episodio recordó la situación de hace algunas semanas, en la que se lavaban pechugas de pollo en el Eje Ambiental de la ciudad

Hombre fue captado lavando un

Primer aniversario de la dana en España: claves de redacción para escribir correctamente

Estas inundaciones fueron una catástrofe natural causada por una gota fría o depresión aislada en niveles altos (DANA)

Primer aniversario de la dana

Filósofa italiana que vive en Colombia explicó uno de los términos más usados a la hora de coquetear: “Echar los perros”

Matilde Orlando ha ganado popularidad en redes sociales a través de su cuenta de Instagram, donde explica la relación entre los colombianos y diversos términos filosóficos. También se refirió al polémico “protestódromo” propuesto por Diego Molano cuando fue concejal de Bogotá

Filósofa italiana que vive en

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, fue señalado como “narco invisible” de la Nueva Junta de Narcotráfico en informe de Inteligencia

Según la investigación de la Dirección Nacional de Inteligencia, la criminalidad se camufla en la dirigencia deportiva y utiliza altos cargos en importantes clubes para sus fines delictivos

El presidente de Santa Fe,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Karina, señalada de reclutar

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Laura Gallego explicó por qué

Laura Gallego explicó por qué decidió renunciar al título de Señorita Antioquia tras polémica por video en el que pide “bala”: “No pediré disculpas”

Este ha sido el peor beso de Nataly Umaña en una producción de televisión

Este es el método de Dani Duke y La Liendra para dividir los gastos del hogar que genera debate en redes: “Les voy a contar”

Yina Calderón respondió críticas del actor Juan Pablo Llanos a los creadores de contenido: “Estamos vigentes y usted en el olvido”

Ricardo Vesga se despidió de ‘MasterChef’ en medio de las lágrimas: la chef Belén Alonso le dedicó sentido mensaje

Deportes

El presidente de Santa Fe,

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, fue señalado como “narco invisible” de la Nueva Junta de Narcotráfico en informe de Inteligencia

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

Lanús vs. Universidad de Chile: hora y dónde ver en Colombia la definición del segundo finalista de la Copa Sudamericana

Miguel Ángel Borja podría salir de River Plate: estos serían los destinos del colombiano

Alcalde de Pereira amenazó a directivos del Deportivo Pereira de retirar el patrocinio en caso de seguir la mala administración