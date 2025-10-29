Tiroteo en un velorio en Cali dejó un adolescente muerto y dos capturados: joven de 14 años permanece hospitalizado

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos minutos después de reportado el crimen - crédito Policía Nacional

Un velorio en el barrio Mariano Ramos, en el oriente de Cali, se transformó en escenario de violencia la noche del martes 28 de octubre de 2025, cuando un tiroteo entre estructuras criminales dejó como saldo un adolescente muerto, otro menor de 14 años hospitalizado y dos personas capturadas.

El enfrentamiento, registrado en la carrera 46 con calle 48, generó pánico entre los asistentes y la comunidad, y evidenció la gravedad de los conflictos armados entre grupos delictivos en la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, la balacera se desató cuando un grupo de personas participaba en un velorio e integrantes de las estructuras conocidas como La 42 y Los del Hueco se enfrentaron a tiros.

En medio del intercambio de disparos, un menor de edad recibió dos impactos de bala y murió, mientras que otro adolescente resultó herido y permanece bajo atención médica.

La intervención de la Policía Nacional permitió la captura de dos presuntos responsables y la incautación de seis armas de fuego durante las diligencias realizadas en la madrugada posterior al hecho.

Las autoridades informaron que los dos capturados presentan antecedentes judiciales y ya habían sido aprehendidos en ocasiones anteriores.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Henry Bello, explicó que estos individuos ejercen influencia en el sector y se dedican a actividades ilícitas como el porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, así como al tráfico de sustancias psicoactivas. El oficial señaló que el tiroteo se originó por un caso de intolerancia entre miembros de las dos bandas rivales.

En cuanto al contexto del suceso, las autoridades descartaron que el ataque tuviera relación con el adolescente que estaba siendo velado esa noche.

Los organismos encargados insistieron en que el enfrentamiento responde a disputas por el control de actividades criminales en la zona.

La situación generó temor entre los habitantes del barrio Mariano Ramos, quienes presenciaron escenas de caos y violencia.

Este episodio se suma a una tendencia preocupante en materia de seguridad en Cali. Según datos oficiales, los homicidios en la ciudad aumentaron un 9% en lo que va del año.

Entre enero y septiembre se registraron 754 muertes violentas, frente a las 690 reportadas en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja el impacto persistente de la violencia urbana en la capital del Valle del Cauca.

La inseguridad continúa asechando a los caleños

En términos de homicidios, Cali sigue mostrando indicadores preocupantes aunque con ciertos avances. Por ejemplo, en 2023 la ciudad registró 1.046 homicidios, lo que equivale a aproximadamente 45,9 muertes por cada 100.000 habitantes, según el proyecto Peace in Our Cities.

Posteriormente, en 2024, se reportó una cifra de 946 homicidios, lo que representó una reducción de un 7% respecto a 2023.

En cuanto al hurto y otros delitos de impacto, durante los primeros nueve meses de 2024 se observó una disminución en varios indicadores: el hurto a personas bajó un 5%, el hurto a comercio un 21% y el hurto en el sistema de transporte masivo (MIO) un 42%.

No obstante, no todos los indicadores han mejorado: según un análisis a septiembre de 2025, se reportó un total de 746 homicidios acumulados —un aumento del 8.9% frente al mismo periodo del año anterior— y aunque los hurtos bajaron, la tasa de homicidios se mantiene “superior al promedio nacional”.

La percepción de inseguridad entre los ciudadanos también refleja una situación compleja. En una encuesta para el año 2022, la proporción de personas que declararon sentirse inseguras en Cali alcanzó el 84.1% según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Además, según otro estudio, en 2021 la cifra fue del 82% de los encuestados que se sentían inseguros.