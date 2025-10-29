Colombia

Pico y Placa en Medellín: qué autos descansan este miércoles 29 de octubre

Esto le interesa si va a manejar en la Medellin hoy miércoles

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El Pico y Placa tiene
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Que el Pico y Placa de este miércoles 29 de octubre no lo tome por sorpresa; averigue si puede manejar su automóvil en Medellín y evite multas.

La restricción vehicular cambia según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 1, 8,.

Particulares: 1, 8,.

Taxis: 9,, .

Transporte de carga: No aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Medellín)

La Alcaldía de Medellín publicó las pautas sobre cómo aplicará el Pico y Placa en la ciudad durante el segunfo semestre del 2025.

Las nuevas medidas de restricción vehícular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la rotación será la siguiente:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

En el caso de las motocicletas, la aplicación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con el gobierno de Medellín, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaMedellinPico y placa MedellínRestricciones de movilidadcarroscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Pacientes Colombia cuestiona designación de Bernardo Camacho como superintendente de Salud

El gremio advirtió que el nombramiento representa un riesgo para la independencia y transparencia del sistema

Pacientes Colombia cuestiona designación de

Cámara de Representantes aprueba por unanimidad la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear

La nueva agencia regulará el uso de tecnologías nucleares y radiaciones ionizantes en el país, supervisará instalaciones, actividades médicas, industriales y agrícolas, y garantizará la protección de la población, los trabajadores y el ambiente

Cámara de Representantes aprueba por

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 29 de octubre

¡Alista las reservas! distintos barrios de la ciudad se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Cortes de agua en Bogotá:

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cali sin infringir la ley?

La restricción vehicular en Cali cambia diariamente y depende del tipo de vehículo que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa: ¿Puedes manejar

Conoce el ranking de lo más visto en Disney+ Colombia que no te puedes perder

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Disney+, que busca seguir gustando a los usuarios

Conoce el ranking de lo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Karina, señalada de reclutar

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Conoce el ranking de lo

Conoce el ranking de lo más visto en Disney+ Colombia que no te puedes perder

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Ricardo Vesga se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ tras el reto de eliminación: el actor tuvo un gesto con toda la producción en su despedida

Daniel Quintero criticó a Laura Gallego por renunciar y no hacer una reflexión sobre sus declaraciones: “Que siguiera adelante”

J Balvin sorprendió a sus seguidores con su nuevo look: “Es la última vez que lo hago”

Deportes

Deportivo Cali confirmaría bajas de

Deportivo Cali confirmaría bajas de peso tras la eliminación de la Liga BetPlay: estos jugadores no continuarían para 2026

Atlético Huila no jugará más en el estadio de Neiva: esto encontró la Dimayor tras una inspección

El futuro de James Rodríguez: estos son los posibles destinos del “10″ de la selección Colombia

Futbolista colombiano comparó el racismo en Colombia y Argentina: “Se siente más”

Colombia sigue su paso firme en la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Ecuador por 2-1 en Quito