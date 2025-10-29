Ministro de Justicia de Duque se ofreció a asumir la defensa de Laura Gallego tras la denuncia de Daniel Quintero: catalogó al exalcalde de “hipócrita”

La denuncia de Quintero surgió a raíz de un polémico video en el que Laura Gallego, junto con Santiago Botero, incentivó discursos violentos contra el exalcalde y el presidente Petro - crédito Colprensa/@lauragallegosoliss/Instagram

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle hizo público el documento de denuncia que remitió ante la Fiscalía General de la Nación contra Laura Gallego, que renunció al título de señorita Antioquia; y el precandidato presidencial Santiago Botero Jaramillo.

El origen de la controversia se remite a una grabación entre los denunciados, difundida ampliamente, en la que, en tono de burla, Gallego le hizo una formulación hipotética a Botero Jaramillo: “¿A quién le das la bala?”, a lo que el precandidato respondió: “A Daniel Quintero”, a lo que la reina de belleza replicó: “Y un cachazo pa’ Petro, al menos”.

Este fragmento del clip motivó a que Quintero presentara la denuncia formal, en la que solicitó la apertura de una investigación, la conservación del video como prueba, la identificación de los responsables y la adopción de medidas de protección a su favor.

“Las manifestaciones realizadas por Laura Gallego y Santiago Jaramillo constituyen un acto de incitación a la violencia política, aludiendo de manera directa a la responsabilidad de utilizar un arma de fuego contra mi persona y contra el presidente Gustavo Petro”, se lee en el documento redactado por Quintero y que escaló al ente acusador.

El exalcalde subrayó que la gravedad del caso se incrementa al involucrar tanto al presidente de la República como a un aspirante presidencial, lo que, en su opinión, pone en riesgo la estabilidad democrática.

El exalcalde de Medellín escaló una denuncia formal ante la Fiscalía contra Laura Gallego y el precandidato presidencial Santiago Botero - crédito @santiagobotero.jaramillo/@lauragallegosoliss/Instagram

Exministro de Justicia de Duque, dispuesto a defender legalmente a Laura Gallego

El conocimiento público del documento no estuvo exento de pronunciamientos contra el exalcalde de Medellín: Wilson Ruiz, que fue ministro de Justicia en el gobierno de Iván Duque, manifestó estar dispuesto a asumir la defensa de Gallego, cuya renuncia dejó al departamento de Antioquia sin representante para el Concurso Nacional de Belleza 2025 en Cartagena.

“Una vez más pongo mi oficina de abogados a disposición para defender a Laura Gallego de esta escalada judicial, que es la nueva forma de lucha de la izquierda radical”, escribió Ruiz Orejuela en X, citando la publicación de Quintero en la que adjuntó la denuncia.

Acto seguido, el exministro catalogó al exmandatario de hipócrita al acusar de haber enriquecido a su familia cuando fue alcalde de la capital de Antioquia.

“Señor @QuinteroCalle, no sea hipócrita: usted y su familia se enriquecieron mientras Medellín se caía a pedazos, y ahora pretende dictar qué puede o no decir una reina de belleza. Sabe que sí es un delito robarse los recursos de una ciudad”, aseveró Ruiz en su mensaje.

El exministro de Justicia Wilson Ruiz lanzó pullas contra Daniel Quintero a raíz de la denuncia que escaló ante la Fiscalía contra Laura Gallego y Santiago Botero- crédito @WilsonRuizO/X

Los detalles de la denuncia de Daniel Quintero contra Gallego y Botero

La denuncia del exalcalde también incluyó la solicitud de pruebas periciales y entrevistas para verificar la autenticidad del material y las circunstancias de su difusión. Quintero sostiene que el contenido representa una amenaza real para su integridad y perturba el proceso democrático.

“Estas expresiones, emitidas públicamente por dos figuras con visibilidad mediática y proyección política, trascienden el ámbito de la opinión personal o del humor y se convierten en un mensaje de intolerancia y hostilidad que normaliza la violencia como forma de expresión política o de confrontación ideológica”, remarcó Quintero en el documento de denuncia.

La Fiscalía General de la Nación recibió la denuncia de Quintero y solicitó la conservación del video original como prueba clave en la investigación - crédito @QuinteroCalle / X

La repercusión del video no solo tuvo consecuencias judiciales, sino que también impactó la trayectoria pública de Gallego, quien, tras la polémica, optó por renunciar a su título y a su participación en el certamen nacional. A través de sus redes sociales, la exreina expresó su postura frente a la denuncia.

“Vamos a ver si la denuncia que nos acaba de poner Daniel Quintero al candidato Santiago Botero y a mí, la justicia le llega a dar más celeridad que a las más de 500 denuncias que él tiene por corrupto”, manifestó Gallego en una historia de Instagram.

En otro mensaje, la ex señorita Medellín añadió: “Esta es la parte divertida de ser abogada. Yo creo en la justicia y no le tengo miedo a lacras como él (sic)”, en respuesta directa a Quintero.