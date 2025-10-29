Ministro de Defensa advirtió sobre riesgos del discurso de Laura Gallego de dar “bala”: lo “puede encontrar un psicópata”

Pedro Sánchez advirtió sobre los riesgos que generan los discursos como el de Laura Gallego en contra de Gustavo Petro y Daniel Quintero - crédito Luisa González/Reuters y @lauragallegosoliss/IG

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se unió al debate en torno a las declaraciones que dio la reina de belleza y abogada Laura Gallego –que renunció a ser señorita Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza– en contra del presidente Gustavo Petro y el exalcalde y precandidato presidencial Daniel Quintero.

Gallego entrevistó a algunos aspirantes a la Presidencia de la República y les preguntó si le dispararían al jefe de Estado o al exmandatario local de Medellín: “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo)Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”. Además de eso, aseguró que el primer mandatario debería ser agredido físicamente con un arma: “Y un cachazo a Petro, pues, al menos”, señaló.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Petro y Quintero rechazaron las aseveraciones y cuestionamientos de Gallego, que, al mismo tiempo, justificó sus declaraciones con su libertad de expresión y con su necesidad de hablar sobre política.

La reina de belleza aseguró que el presidente Gustavo Petro debería recibir un “cachazo” - crédito @JoseAleCastano/X

De acuerdo con Caracol Radio, al respecto, el ministro de Defensa aseguró que este tipo de discursos sí suponen un riesgo para las personas, toda vez que se hacen virales y cualquier individuo puede tomar acciones al respecto. Recordó, además, que Colombia ya pasó por un crimen de odio: el asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

Esa historia podría repetirse, según indicó el jefe de la cartera: “Debemos tener esa claridad. Ese tipo de comentarios y de cultura que puede encontrar un psicópata en las redes sociales y accionar un arma contra cualquier colombiano, como lo hicieron con el senador Miguel Uribe”, precisó en declaraciones públicas que dio desde Antioquia.

Las explicaciones que dio Gallego tras la polémica

En conversación con W Radio, Laura Gallego aseguró que con sus afirmaciones y preguntas no buscaba incitar a la violencia. Indicó que quiso utilizar la palabra “bala” para hacer una analogía y admitió que, en efecto, ese término es agresivo.

La señorita Antioquia 2025, Laura Gallego, difundió videos que algunos interpretaron como llamados a la violencia contra Gustavo Petro y Daniel Quintero - crédito Joel González/Presidencia - @lauragallegosoliss/Instagram - Facebook

Afirmó, además, que esa palabra está siendo utilizada por algunos aspirantes a la Presidencia, por lo que consideró adecuado utilizarla para indagar sobre sus puntos de vista. “Yo pude haber usado palmada, cárcel, sanción, pero como el contexto en el que estaba con los candidatos que se abanderan de esa palabra, fue la que surgió en la entrevista”, precisó.

Aunado a ello, aseguró que es una persona que rechaza la violencia, sobre todo, teniendo en cuenta la realidad del país, que atraviesa por un conflicto armado interno. “No estoy de acuerdo con la violencia y tampoco creo que Colombia en este momento necesite más violencia de la que ya hemos atravesado en los últimos años”, expuso al medio de comunicación citado.

Renuncia y justificación

Laura Gallego Solís presentó su carta de renuncia como Señorita Antioquia - crédito @lauragallegosoliss/IG

En su carta de renuncia, presentada a la Organización del Concurso Nacional de Belleza, aseguró que está siendo atacada por sus posturas políticas y que tiene derecho a hacer uso de su libertad de expresión y de opinión. No obstante, el concurso no permite que las participantes participen en política, con lo cual Gallego no está de acuerdo.

Por eso, prefirió dar un paso al costado y no participar en el certamen de belleza, que se realizará en noviembre de 2025. “Ante esta realidad, me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza. Por lo anterior, presente de manera irrevocable mi renuncia como Señorita Antioquia 2025”, indicó.

La reina de belleza aseguró que una corona nunca debería callar a una mujer - crédito @lauragallegosoliss/IG

Posteriormente, en un video publicado en sus redes sociales, informó que continuará dando a conocer sus opiniones y reflexiones de tinte político y aseguró que en el poco tiempo que duró en el concurso pudo representar la inteligencia y la belleza de las mujeres antioqueñas.

“Portar la corona significaba quedarme callada por más de un año. Estarle diciendo a medios de comunicación que por favor no me hablaran de política cuando es de lo que amo hablar”, señaló.