Colombia

Miguel Polo Polo se despachó contra Daniel Quintero por críticas del exalcalde a la Registraduría: “Responda por sus delitos″

El representante a la Cámara cuestionó la legalidad de los intentos de recolección de firmas de Quintero, asegurando que el exalcalde enfrenta procesos judiciales pendientes

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
El representante a la Cámara
El representante a la Cámara Miguel Polo Polo se despachó contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y le recordó los procesos judiciales que tiene pendientes - crédito Colprensa - @quinterocalle/X

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, calificó como “una leguleyada tremenda” la negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscribir su comité recolector de firmas, etapa previa a su participación como candidato en las elecciones presidenciales 2026.

Quintero intentó registrarse el día programado, pero se encontró sin funcionarios disponibles para realizar el trámite ayer 28 de octubre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación ocurrió en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, donde el exalcalde relató que “el registrador no está, el delegado no está y entonces no hay inscripción. Entonces, no hay con quién hablar”.

Quintero manifestó que, ante esa situación, decidió escribir directamente al registrador nacional, Hernán Penagos, quien no respondió de inmediato a sus mensajes.

Daniel Quintero denunció que la
Daniel Quintero denunció que la ausencia de autoridades en la Registraduría obstaculizó la inscripción de su comité y mencionó demoras en la respuesta de las entidades encargadas del proceso electoral - crédito Daniel Quintero/Facebook

El exalcalde aseguró: “Hay un plan en marcha para que no podamos participar de estas elecciones presidenciales“.

Quintero subrayó que, junto con su equipo, habían solicitado con anticipación una reunión para formalizar el proceso e inscribirse en el horario pactado, recibir confirmación inicial por parte de los funcionarios y, posteriormente, ser informados de la ausencia del registrador.

“Nosotros enviamos correo electrónico pidiendo reunión desde la semana pasada para las dos de la tarde de ayer (27 de octubre). Luego, dijimos que veníamos acá y nos dijeron al principio que sí y luego que el registrador ya no iba a estar”, declaró.

El exalcalde se refirió además a la dificultad general que enfrentan los ciudadanos en procesos con entidades como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, señalando: "Imagínense qué le pasa a los colombianos cuando vienen a hacer un trámite y les dicen: ‘No, es que el registrador no está’“.

Añadió que “lo único que reclamamos es poder hacer una campaña para que los colombianos decidan si yo soy la mejor alternativa para la presidencia de la república”.

Respuesta de Miguel Polo Polo a las declaraciones de Daniel Quintero: “Responda por sus delitos. ¡IMPUTADO!"

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo se refirió a la intención electoral del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, con críticas directas relacionadas con los requisitos legales para los candidatos presidenciales en Colombia.

Miguel Polo Polo se le
Miguel Polo Polo se le fue con todo a Daniel Quintero y lo llamó "imputado" - crédito @MiguelPoloP

A través de la red social X, Polo Polo afirmó que "la ley es clara: quien participa en una consulta o encuesta interpartidista no puede luego participar en otra ni recoger firmas“.

El congresista cuestionó la legitimidad de la propuesta de Quintero para inscribir un nuevo comité recolector de firmas y sumó un comentario irónico sobre la reciente derrota política del exalcalde.

"Vaya más bien a aplicarse crema número 4 por las quemaduras del domingo… y responda por sus delitos. ¡Imputado!“, escribió el parlamentario.

Daniel Quintero agradeció el apoyo pese a su retiro y reiteró su llamado a “resetear la política” con una Constituyente

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, reaccionó tras los resultados de la consulta presidencial del Pacto Histórico, del domingo 26 de octubre de 2025, donde obtuvo 138.982 votos (6,09 % del total) pese a haberse retirado días antes de la jornada, según el boletín 44 de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Por medio de su cuenta en X, Quintero agradeció el respaldo, interpretándolo como un mensaje para continuar su participación en la arena política.

crédito @QuinteroCalle/X
crédito @QuinteroCalle/X

“Gracias a las más personas que votaron por mí a pesar de mi retiro. Entiendo este voto como un claro mensaje para seguir adelante”, expresó.

Afirmó que su objetivo es “resetear la política desde sus entrañas, cerrar el Congreso corrupto y llamar a una constituyente, acabar con las cámaras de comercio, las notarías, las fotomultas y romper las roscas que impiden el desarrollo del país”.

Su propuesta central apunta a una transformación institucional profunda que partiría de una nueva Constitución. Sostiene que esta medida facilitaría una reforma estructural del Congreso, eliminaría entidades y revisaría mecanismos que, según su visión, favorecen privilegios.

Quintero planteó que el país enfrenta una crisis de legitimidad estatal y que un proceso constituyente permitiría renovar las formas de participación ciudadana.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloDaniel QuinteroRegistraduríaInscripción comité de firmasPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti confirmó firma del mensaje de urgencia para la reforma a la salud: Comisión Séptima estaría obligada a debatirla

El ministro del Interior presionó al Congreso para que priorice la discusión de la reforma del sistema de salud, mientras la oposición exige conocer de dónde saldrá el presupuesto para la reforma

Armando Benedetti confirmó firma del

Colombia vs. Japón EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen orbital

Colombia vs. Japón EN VIVO,

Gustavo Petro estuvo con Gianni Infantino e hizo anuncio sobre la selección Colombia en el próximo Mundial 2026

El presidente de Colombia auguró una destacada presentación de la Tricolor en la próxima Copa Mundial de la Fifa que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026

Gustavo Petro estuvo con Gianni

Fiscalía imputó cargos a Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe

El organismo lo acusó formalmente de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego

Fiscalía imputó cargos a Simeón

Colombiana en Estados Unidos logró la Green Card en 45 días y sin entrevista: este fue su método

Una experiencia migratoria de una creadora de contenido mostró cómo conseguir la residencia con rapidez: incluyó en la petición desde los gastos de la boda hasta las cuentas bancarias

Colombiana en Estados Unidos logró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combates entre la fuerza pública

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo: uno de los más buscados en Colombia por homicidio estaba escondido en Panamá

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña consideró hacer el

Nataly Umaña consideró hacer el casting para la ‘Lcdlf’ junto a Alejandro Estrada y terminar su matrimonio ante las cámaras: “Íbamos a pelear todo el tiempo en el 24/7”

Álvaro Rodríguez, esposo de Laura Tobón, es blanco de comentarios en redes sociales por su disfraz de Robin: “Dile que guarde el revólver primero”

Mafe Méndez revela que una polémica en redes sociales terminó llevándola al hospital en Estados Unidos: “La gente me deseaba la muerte”

Maluma debutará como conductor en los Latin Grammys junto a Roselyn Sánchez: “Siempre vivo agradecido”

Película “Noviembre” sobre la toma del Palacio de Justicia tuvo que ser cambiada cuando ya estaba en cartelera: juez ordenó quitar uno de sus diálogos

Deportes

Colombia vs. Japón EN VIVO,

Colombia vs. Japón EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Gustavo Petro estuvo con Gianni Infantino e hizo anuncio sobre la selección Colombia en el próximo Mundial 2026

Periodista deportivo reveló por qué Carlos Antonio Vélez no quiere a Néstor Lorenzo: “No tienen acceso al chusmerío”

Estos son los millonarios premios que recibe Luis Díaz en el Bayern Múnich: las cláusulas de su contrato

Más problemas para Deportivo Pereira: Rafael Dudamel renunció a la dirección técnica debido al incumplimiento de salarios