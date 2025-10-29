Miguel Polo Polo se despachó contra Daniel Quintero por críticas del exalcalde a la Registraduría: “Responda por sus delitos″

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo se despachó contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y le recordó los procesos judiciales que tiene pendientes - crédito Colprensa - @quinterocalle/X

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, calificó como “una leguleyada tremenda” la negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscribir su comité recolector de firmas, etapa previa a su participación como candidato en las elecciones presidenciales 2026.

Quintero intentó registrarse el día programado, pero se encontró sin funcionarios disponibles para realizar el trámite ayer 28 de octubre de 2025.

La situación ocurrió en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, donde el exalcalde relató que “el registrador no está, el delegado no está y entonces no hay inscripción. Entonces, no hay con quién hablar”.

Quintero manifestó que, ante esa situación, decidió escribir directamente al registrador nacional, Hernán Penagos, quien no respondió de inmediato a sus mensajes.

Daniel Quintero denunció que la ausencia de autoridades en la Registraduría obstaculizó la inscripción de su comité y mencionó demoras en la respuesta de las entidades encargadas del proceso electoral - crédito Daniel Quintero/Facebook

El exalcalde aseguró: “Hay un plan en marcha para que no podamos participar de estas elecciones presidenciales“.

Quintero subrayó que, junto con su equipo, habían solicitado con anticipación una reunión para formalizar el proceso e inscribirse en el horario pactado, recibir confirmación inicial por parte de los funcionarios y, posteriormente, ser informados de la ausencia del registrador.

“Nosotros enviamos correo electrónico pidiendo reunión desde la semana pasada para las dos de la tarde de ayer (27 de octubre). Luego, dijimos que veníamos acá y nos dijeron al principio que sí y luego que el registrador ya no iba a estar”, declaró.

El exalcalde se refirió además a la dificultad general que enfrentan los ciudadanos en procesos con entidades como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, señalando: "Imagínense qué le pasa a los colombianos cuando vienen a hacer un trámite y les dicen: ‘No, es que el registrador no está’“.

Añadió que “lo único que reclamamos es poder hacer una campaña para que los colombianos decidan si yo soy la mejor alternativa para la presidencia de la república”.

Respuesta de Miguel Polo Polo a las declaraciones de Daniel Quintero: “Responda por sus delitos. ¡IMPUTADO!"

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo se refirió a la intención electoral del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, con críticas directas relacionadas con los requisitos legales para los candidatos presidenciales en Colombia.

Miguel Polo Polo se le fue con todo a Daniel Quintero y lo llamó "imputado" - crédito @MiguelPoloP

A través de la red social X, Polo Polo afirmó que "la ley es clara: quien participa en una consulta o encuesta interpartidista no puede luego participar en otra ni recoger firmas“.

El congresista cuestionó la legitimidad de la propuesta de Quintero para inscribir un nuevo comité recolector de firmas y sumó un comentario irónico sobre la reciente derrota política del exalcalde.

"Vaya más bien a aplicarse crema número 4 por las quemaduras del domingo… y responda por sus delitos. ¡Imputado!“, escribió el parlamentario.

Daniel Quintero agradeció el apoyo pese a su retiro y reiteró su llamado a “resetear la política” con una Constituyente

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, reaccionó tras los resultados de la consulta presidencial del Pacto Histórico, del domingo 26 de octubre de 2025, donde obtuvo 138.982 votos (6,09 % del total) pese a haberse retirado días antes de la jornada, según el boletín 44 de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Por medio de su cuenta en X, Quintero agradeció el respaldo, interpretándolo como un mensaje para continuar su participación en la arena política.

crédito @QuinteroCalle/X

“Gracias a las más personas que votaron por mí a pesar de mi retiro. Entiendo este voto como un claro mensaje para seguir adelante”, expresó.

Afirmó que su objetivo es “resetear la política desde sus entrañas, cerrar el Congreso corrupto y llamar a una constituyente, acabar con las cámaras de comercio, las notarías, las fotomultas y romper las roscas que impiden el desarrollo del país”.

Su propuesta central apunta a una transformación institucional profunda que partiría de una nueva Constitución. Sostiene que esta medida facilitaría una reforma estructural del Congreso, eliminaría entidades y revisaría mecanismos que, según su visión, favorecen privilegios.

Quintero planteó que el país enfrenta una crisis de legitimidad estatal y que un proceso constituyente permitiría renovar las formas de participación ciudadana.