Colombia

Marcela Reyes respaldó la decisión de Aida Victoria Merlano de separarse de Juan David Tejada: “Hay hombres muy ciegos”

La DJ destacó que la creadora de contenidos supo marcar límites en su relación, y que el entorno social ya discutía conductas del empresario antes de la ruptura

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La DJ aseguró que hay hombres que no se dan cuenta la mujer que tienen al lado - crédito @rastreandofamosos/IG

La separación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada continúa ocupando la atención tanto de sus seguidores como de diversas figuras públicas, que han comenzado a pronunciarse en respaldo de la decisión de la influencer barranquillera, que le pus punto final a su relación.

En días recientes, una de esas figuras del entretenimiento digital en hablar del tema fue Marcela Reyes, que ofreció sus impresiones sobre la polémica ruptura en redes sociales, compartiendo una reflexión extensa y dividida sobre la relación y las circunstancias que rodearon el final de la pareja.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La pareja anunció inesperadamente que
La pareja anunció inesperadamente que contrajeron matrimonio hace meses en una ceremonia secreta - crédito @jdt21_/Instagram

En un primer momento, Reyes calificó la situación como “compleja” y admitió que se sentía obligada a hablar al respecto, dado que había escuchado rumores en diferentes reuniones sociales.

Asimismo, indicó que “hay lugares a los que uno llega y siempre escucha historias”, refiriéndose a los rumores que circulaban desde antes de la separación.

“Siempre decían que la pareja de Aída era muy coqueto, que mientras Aída estaba embarazada, no sé qué no me contaban”, sostuvo la DJ y empresaria, dejando claro que las versiones acerca del comportamiento de Tejada eran conocidas en algunos círculos en los que ella se movía en el mundo del entretenimiento.

Posteriormente, Marcela Reyes cuestionó el accionar de ciertos hombres ante parejas que considera valiosas por su carácter y compromiso.

“Definitivamente, hay hombres muy ciegos. Si tienes una mujer como Aída a tu lado, hermosa, trabajadora, exitosa, puesta para ti, ¿qué más buscas en la calle? No puedo entender esos hombres”, enfatizó en una declaración recogida de su cuenta de Instagram que rápidamente sumó miles de reacciones.

La barranquillera afirmó que tomó
La barranquillera afirmó que tomó la decisión de separarse de Tejada, tres días después de dar a luz a su hijo - crédito @aidavictoriam/Instagram

Esta afirmación apuntó directamente a un cuestionamiento social sobre la fidelidad y las prioridades en una relación, reforzando la percepción pública sobre las causas del distanciamiento.

La artista también abordó el presente de Aida Victoria Merlano, quien se encuentra enfocada en la crianza de su hijo Emiliano tras la ruptura. Destacó la capacidad de Merlano para superar obstáculos y llevar adelante la maternidad sin la pareja, apuntando:

“Aída es una mujer trabajadora, muy exitosa, puede sacar a su bebé adelante y a veces, si tenemos que estar solitas, pues estamos solitas y podemos sacar a nuestros hijos adelante. Entonces, puede con todo”.

Además, Reyes valoró que la separación haya ocurrido en un periodo temprano de la relación, haciendo énfasis en la importancia de detectar y poner límites a tiempo en los vínculos amorosos.

“Me parece espectacular que se haya dado cuenta a tiempo. Finalmente, no llevaba mucho tiempo. Entonces, chévere que se dio cuenta a tiempo y que pudo tomar su distancia. Peor un poco de años, uno ahí con un poco de años perdido. Entonces, súper”, manifestó.

Aida Victoria Merlano siente en
Aida Victoria Merlano siente en este momento pesadez y dolor en las costillas - crédito @aidavictoriam/IG

Las declaraciones de Marcela Reyes se suman a los hechos recientes que han sido documentados desde las diferentes publicaciones de Aida Victoria Merlano que confirmó el 27 de septiembre de 2025 su separación de Juan David Tejada, tres días después del nacimiento de su hijo.

La hija de la excongresista eligió la privacidad para priorizar su bienestar y el de su bebé.

Luego, la propia Merlano compartió mensajes privados donde acusaba a Tejada de no cumplir con su rol paterno y de mantener actitudes agresivas, llegando a señalar que el empresario había pasado más de 20 días sin ver a su hijo.

Frente a las acusaciones, Tejada negó estos señalamientos y sugirió públicamente que Merlano tenía problemas psicológicos, posición que la influencer rechazó con contundencia y desafío.

Las palabras de Marcela Reyes se integran como una voz de respaldo y mensaje de empoderamiento a quienes transitan rupturas familiares, en medio de un debate público en el que la vida privada de Merlano y Tejada continúa generando repercusiones en el país.

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoMarcela ReyesJuan David TejadaEl AgropecuarioSeparación de Aida Victoria MerlanoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El frente 18 de las disidencias Farc se une a las filas de Iván Mordisco en el departamento de Antioquia

La estructura liderada por alias Ramiro se incorpora al grupo de Néstor Gregorio Vera, intensificando la presencia de disidencias en la región, según confirmó el ministro de Defensa

El frente 18 de las

Juan Fernando Quintero lanza colección de ropa inspirada en la Comuna 13 con la que proyecta vender más de 1.900 millones de pesos

El futbolista colombiano presenta su línea de moda urbana, que rinde homenaje a sus raíces y apuesta por la identidad, la hermandad y el orgullo de barrio

Juan Fernando Quintero lanza colección

Laura Gallego se refirió a su renuncia al título de Señorita Antioquia y al polémico video en el que habla de darle “bala” a Petro o Quintero: “No pediré disculpas”

La excandidata al Reinado Nacional de Belleza aseguró que se sintió amordazada por no poder hablar de uno de los temas que más le gustan: la política

Laura Gallego se refirió a

Metalucifer: esta es la banda de metal japonés que vino a Barranquilla y se tomó una foto con la estatua de Shakira

la instantánea tomada durante la gira del grupo japonés desató entusiasmo y creatividad en la comunidad digital

Metalucifer: esta es la banda

Así cayó el sicario más temido al norte de Bogotá

La presión de las autoridades, intensificada por la publicación de su imagen, llevó a Tostao a cometer errores que facilitaron su captura

Así cayó el sicario más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Habitante de calle degolló con

Habitante de calle degolló con un cuchillo a un perro en Barranquilla: el indignante momento quedó en video

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo: uno de los más buscados en Colombia por homicidio estaba escondido en Panamá

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

ENTRETENIMIENTO

Juan Fernando Quintero lanza colección

Juan Fernando Quintero lanza colección de ropa inspirada en la Comuna 13 con la que proyecta vender más de 1.900 millones de pesos

Laura Gallego se refirió a su renuncia al título de Señorita Antioquia y al polémico video en el que habla de darle “bala” a Petro o Quintero: “No pediré disculpas”

Metalucifer: esta es la banda de metal japonés que vino a Barranquilla y se tomó una foto con la estatua de Shakira

Karina García entra a ‘La mansión de Luinny’ como una de las mejor pagadas: esta es la millonada que recibirá semanalmente

Yina Calderón le habría dejado una indirecta en redes a Karina García: “Voy a trabajar, no a put34r”

Deportes

Este es el niño argentino

Este es el niño argentino que “cobró” promesa a Jorge Carrascal en la previa del partido Racing vs. Flamengo: “Acuérdate de mí”

Presidente del Grupo Pachuca, dueños del Club León donde juega James Rodríguez, tiene una orden de detención en su contra

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

En Pereira cuelgan carteles con amenazas contra el presidente de Deportivo Pereira y sus parientes: “Su familia o el equipo”

Palmeiras vs. Liga de Quito: hora y dónde ver en Colombia la definición del segundo finalista de la Copa Libertadores