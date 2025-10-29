Marcela Reyes respaldó la decisión de Aida Victoria Merlano de separarse de Juan David Tejada: “Hay hombres muy ciegos”

La DJ aseguró que hay hombres que no se dan cuenta la mujer que tienen al lado - crédito @rastreandofamosos/IG

La separación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada continúa ocupando la atención tanto de sus seguidores como de diversas figuras públicas, que han comenzado a pronunciarse en respaldo de la decisión de la influencer barranquillera, que le pus punto final a su relación.

En días recientes, una de esas figuras del entretenimiento digital en hablar del tema fue Marcela Reyes, que ofreció sus impresiones sobre la polémica ruptura en redes sociales, compartiendo una reflexión extensa y dividida sobre la relación y las circunstancias que rodearon el final de la pareja.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La pareja anunció inesperadamente que contrajeron matrimonio hace meses en una ceremonia secreta - crédito @jdt21_/Instagram

En un primer momento, Reyes calificó la situación como “compleja” y admitió que se sentía obligada a hablar al respecto, dado que había escuchado rumores en diferentes reuniones sociales.

Asimismo, indicó que “hay lugares a los que uno llega y siempre escucha historias”, refiriéndose a los rumores que circulaban desde antes de la separación.

“Siempre decían que la pareja de Aída era muy coqueto, que mientras Aída estaba embarazada, no sé qué no me contaban”, sostuvo la DJ y empresaria, dejando claro que las versiones acerca del comportamiento de Tejada eran conocidas en algunos círculos en los que ella se movía en el mundo del entretenimiento.

Posteriormente, Marcela Reyes cuestionó el accionar de ciertos hombres ante parejas que considera valiosas por su carácter y compromiso.

“Definitivamente, hay hombres muy ciegos. Si tienes una mujer como Aída a tu lado, hermosa, trabajadora, exitosa, puesta para ti, ¿qué más buscas en la calle? No puedo entender esos hombres”, enfatizó en una declaración recogida de su cuenta de Instagram que rápidamente sumó miles de reacciones.

La barranquillera afirmó que tomó la decisión de separarse de Tejada, tres días después de dar a luz a su hijo - crédito @aidavictoriam/Instagram

Esta afirmación apuntó directamente a un cuestionamiento social sobre la fidelidad y las prioridades en una relación, reforzando la percepción pública sobre las causas del distanciamiento.

La artista también abordó el presente de Aida Victoria Merlano, quien se encuentra enfocada en la crianza de su hijo Emiliano tras la ruptura. Destacó la capacidad de Merlano para superar obstáculos y llevar adelante la maternidad sin la pareja, apuntando:

“Aída es una mujer trabajadora, muy exitosa, puede sacar a su bebé adelante y a veces, si tenemos que estar solitas, pues estamos solitas y podemos sacar a nuestros hijos adelante. Entonces, puede con todo”.

Además, Reyes valoró que la separación haya ocurrido en un periodo temprano de la relación, haciendo énfasis en la importancia de detectar y poner límites a tiempo en los vínculos amorosos.

“Me parece espectacular que se haya dado cuenta a tiempo. Finalmente, no llevaba mucho tiempo. Entonces, chévere que se dio cuenta a tiempo y que pudo tomar su distancia. Peor un poco de años, uno ahí con un poco de años perdido. Entonces, súper”, manifestó.

Aida Victoria Merlano siente en este momento pesadez y dolor en las costillas - crédito @aidavictoriam/IG

Las declaraciones de Marcela Reyes se suman a los hechos recientes que han sido documentados desde las diferentes publicaciones de Aida Victoria Merlano que confirmó el 27 de septiembre de 2025 su separación de Juan David Tejada, tres días después del nacimiento de su hijo.

La hija de la excongresista eligió la privacidad para priorizar su bienestar y el de su bebé.

Luego, la propia Merlano compartió mensajes privados donde acusaba a Tejada de no cumplir con su rol paterno y de mantener actitudes agresivas, llegando a señalar que el empresario había pasado más de 20 días sin ver a su hijo.

Frente a las acusaciones, Tejada negó estos señalamientos y sugirió públicamente que Merlano tenía problemas psicológicos, posición que la influencer rechazó con contundencia y desafío.

Las palabras de Marcela Reyes se integran como una voz de respaldo y mensaje de empoderamiento a quienes transitan rupturas familiares, en medio de un debate público en el que la vida privada de Merlano y Tejada continúa generando repercusiones en el país.