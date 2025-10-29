Colombia

Laura Sarabia anunció que tomará acciones legales contra Daniel Briceño, y el concejal le respondió: “No me callará, no tengo miedo a su sótano de terror”

La pelea entre ambos inició cuando el concejal de Bogotá denunció a la funcionaria ante la Procuraduría “por ejercer dos cargos al tiempo”

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Daniel Briceño señaló que no se va a quedar callado sobre la denuncia que ha hecho sobre Laura Sarabia - crédito Montaje Infobae

La embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, enfrenta una controversia después de que el concejal Daniel Briceño la denunciara ante la Procuraduría por, supuestamente, ejercer tanto su cargo diplomático como un puesto en la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG).

Tras lo anterior, el equipo legal de Sarabia defendió su desempeño en la junta, respaldando la designación a través de una delegación oficial del Ministerio de Hacienda, avalada por el Decreto Ley 274 de 2000.

De acuerdo con el documento emitido por sus abogados, se trata de “una función pública legítima y expresamente permitida por la ley”. Además, explicaron que el artículo 81 de ese decreto veda otros oficios para empleados del servicio exterior, aunque admite una excepción en situaciones donde la asignación responda a un encargo oficial.

En este caso, precisaron que el Ministerio de Hacienda formalizó la designación para que Sarabia represente a la entidad en el órgano directivo del FNG.

Por otro lado, esas mismas fuentes anticiparon que Laura Sarabia estaría dispuesta a apartarse de la junta si sus responsabilidades en ese entorno llegan a interferir con su labor en Londres.

“Si le piden que se retire, lo hará sin problema, pero otra cosa es afirmar que ha cometido una falta”, remarcaron.

Por último, los abogados de Sarabia afirmaron que interpondrá acciones disciplinarias contra Briceño por la presentación de la queja.

Respuesta de Daniel Briceño a Laura Sarabia: “No le tengo miedo”

Como respuesta, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, aseguró: “Laura Sarabia acaba de anunciar acciones disciplinarias en mi contra por haberla denunciado por estar incurriendo en una prohibición de ley”.

También afirmó que continuará con sus denuncias pese a acciones disciplinarias anunciadas por la embajadora. “A la señora Sarabia le digo que no me va a callar, que no le tengo miedo, que no le tengo miedo a su sótano de terror y mucho menos a su corrupto gobierno”, aseveró.

