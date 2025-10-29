Karina García entra a ‘La mansión de Luinny’ como una de las mejor pagadas: esta es la millonada que recibirá semanalmente

En República Dominicana, Karina García participará en 'La Mansión de Luinny' y recibirá millonario pago - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La creadora de contenido colombiana Karina García ingresará a la nueva edición de La mansión de Luinny, uno de los realities más seguidos en República Dominicana, y lo hará convirtiéndose en una de las participantes mejor pagadas del formato.

La influencer, popular tras su paso por La casa de los famosos, enfrentará nuevamente una convivencia televisiva que anticipa elevados niveles de expectativa tanto en seguidores como en medios del entretenimiento latinoamericano.

La presencia de Karina García en este reality generó amplia atención en redes sociales tras el anuncio oficial de su participación.

La influencer será parte de un formato con similitudes a otros programas de encierro y convivencia, aunque con reglas ajustadas y una duración más corta, situación que refuerza la presión sobre los concursantes y mantiene a la audiencia pendiente de cada movimiento dentro de la mansión.

Karina García es la segunda participante colombiana convocada para 'La mansión de Luinny' en República Dominicana - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Un elemento que aumentó el interés es el reencuentro entre Karina García y Yina Calderón, también creadora de contenido y figura controvertida por los enfrentamientos previos con García en la emisión colombiana de La casa de los famosos.

La expectativa gira en torno a la dinámica que puedan tener estas dos figuras en este nuevo escenario televisivo, donde nuevamente se pondrá a prueba la convivencia entre ambos personajes.

En cuanto a la retribución económica, según lo declarado por Yaya Muñoz en el programa digital Dímelo King, Karina García percibiría más de 38 millones de pesos colombianos por cada semana que continúe en competencia, un valor que la ubicaría entre las mejor remuneradas del formato.

La paisa recibiría más de 38 millones de pesos semanales durante su estadía en el reality - crédito @mejores518/ TikTok

El pago se realizaría en dólares y, según dicha fuente, convertiría a la colombiana en una de las figuras con mayor valoración dentro de la producción, siempre que logre superar las pruebas y mantenerse bajo las estrictas condiciones del reality.

El formato de La mansión de Luinny exige a sus participantes mantener contenido atractivo para sostener el interés digital y televisivo, por lo que la presión sobre la popularidad y la proactividad de las figuras es constante. “El pago sería en dólares, algo que haría que Karina se convirtiera en una de las mejores pagas”, detalló Yaya Muñoz en Dímelo King. El dato se mantiene como uno de los temas centrales en la conversación digital sobre el reality esta semana.

Tras difundirse el nombre de Karina García como parte del elenco, las redes asociadas al programa registraron un aumento de seguidores y se multiplicaron los comentarios de espectadores a la espera del primer capítulo y de nuevas interacciones entre los participantes.

Karina habló de la motivación que la llevó a aceptar un nuevo reality

El arribo de Karina García a La Mansión de Luinny estuvo acompañado de una bienvenida especial en República Dominicana, donde la modelo compartió con sus más de cinco millones de seguidores, detalles como el recibimiento con un vehículo exclusivo y atenciones diferenciadas.

En una de sus primeras publicaciones tras arribar, la influenciadora expresó su entusiasmo por conectar con una audiencia internacional y explicó: “Ustedes saben que a mí me encantan los retos, si acepté boxear… Simplemente, quería que un público nuevo me conociera y les digo que no se preocupen porque siempre he demostrado que soy como el ave fénix”. Con este mensaje, García dejó claro su interés en expandir su alcance más allá de las fronteras colombianas y fortalecer su popularidad en un entorno nuevo.

La paisa confesó que su estrategia en República Dominicana no será la misma - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

En el mensaje dirigido a sus seguidores, Karina García reiteró su voluntad de mantener su esencia, aunque con una actitud más reservada: “Vamos a disfrutarnos esta experiencia, este es un país que yo amo, y simplemente voy a ser yo, Karina García con doble ‘L’ al final y ya, yo creo que un poquito menos boba”, manifestó la paisa en sus redes sociales.

La dinámica del reality supondrá un desafío adicional para Karina García, quien informó en sus historias que enfrentará el aislamiento, sin teléfono ni distracciones, durante su estancia en el programa. La modelo considera que esta experiencia brindará la oportunidad de presentarse de manera genuina ante el público caribeño y robustecer su presencia internacional.