J Balvin sorprendió a sus seguidores con su nuevo look: “Es la última vez que lo hago”

J Balvin decidió hacer una modificación en su imagen y dio de qué hablar en redes sociales - crédito Brendan McDermid/REUTERS y @jbalvin/Instagram

J Balvin tuvo un 2025 de intensa actividad entre presentaciones en vivo alrededor del globo, el lanzamiento de Mixteip con la presencia de invitados como Gilberto Santa Rosa o Justin Quiles, y los planes de cerrar su año con presentaciones por todo lo alto en Colombia: primero el 29 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y luego el 13 de diciembre en el estadio El Campín de Bogotá.

Todo esto, alternado con el espacio para su vida familiar junto a su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, y su hijo Rio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a mantener una actividad más limitada que en otros tiempos, el reguetonero no pierde oportunidad para interactuar con sus seguidores. En las últimas horas se reportó en redes sociales y les presentó su nuevo look que, se espera, sea el que luzca en sus presentaciones en Colombia a final de año.

El reguetonero dejó sorprendidos a sus seguidores al estrenar nuevo corte de cabello - crédito @jbalvin/Instagram

“Buenos días. Amanecimos sin barba y es la última vez que lo hago”, expresó Balvin entre risas, para luego dejar un mensaje de positivismo. “Feliz día pa’ todos, espero que estén muy bien, en alta, pensamientos positivos, imaginar eso que tanto anhelamos como si ya hubiera llegado. Un abrazo muy grande pa’ todos, los amo. Let go”.

En una historia posterior, el intérprete de Ginza y Mi Gente presentó una interacción con su equipo de trabajo. “Es la última vez en la vida que me quito la barba”, afirmó, y le preguntaron si le picaba. Cuando el reguetonero preguntó “¿Me pica qué?“, le respondieron entre risas ”El culo“.

Balvin no pudo evitar reírse, mientras les reclamaba, “¡Estoy haciendo una story, hermano!“. Mientras se disculpaban al fondo, el cantante insistió: ”Grosero. ¿Qué van a decir la gente, hermano?“, y reiteró que ”es la última vez que hago esta barbaridad".

El cantante protaginzó una curiosa interacción con uno de sus colaboradores, al afirmar que le picaba el rostro luego de la afeitada - crédito @jbalvin/Instagram

J Balvin ahora es socio de restaurante en Nueva York, con chef de estrella Michelín

El restaurante Elcielo, creado por el chef colombiano Juan Manuel Barrientos (primero de esta nacionalidad en recibir una estrella Michelín) inauguró su quinta sede en Nueva York. Este nuevo establecimiento se ubica en el Virgin Hotel New York City en Manhattan. La apertura marca la tercera sede en Estados Unidos, después de Miami y Washington D. C.

Esta apertura contó con el apoyo de J Balvin, que estuvo presente en la apertura del local el pasado sábado 25 de octubre con la presencia de invitados de distintas personalidades vinculadas al entretenimiento, la moda y la gastronomía. Tanto Barrientos como J Balvin compartieron momentos del evento en sus redes sociales.

Juan Manuel Barrientos abrió una nueva sede de su restaurante Elcielo, con el apoyo de J Balvin, en Nueva York - crédito @juanmaelcielo/Instagram

El propio Balvin (que mantiene una relación de amistad y admiración con Barrientos desde hace 15 años) expresó su orgullo por participar en un proyecto que representa la cultura colombiana. El artista afirmó que Elcielo es una muestra de la creatividad, el sabor y la visión global de Colombia. Barrientos, por su parte, el chef Barrientos destacó que la apertura de esta sede simboliza años de trabajo y amor por Colombia, y considera que la participación de J Balvin fortalece el proyecto.

La propuesta gastronómica de Elcielo presenta una combinación de arte, tradición y vanguardia. En la sede recientemente inaugurada presenta tres experiencias: un menú de degustación llamado Fine Dining, una propuesta coctelera de alto nivel denominada Bar Experience, y un homenaje tropical denominado Bistró Tropical at Elcielo Concept.

Entre los momentos más destacados del establecimiento se incluye una dinámica conocida como la chocolaterapia. “No es un plato, sino un momento en el que los clientes se lavan las manos con chocolate. Ha evocado fuertes emociones en los comensales y fue una experiencia disruptiva que hemos hecho más de un millón y medio de veces”, explicó Barrientos en declaraciones para Fine Dining Table.