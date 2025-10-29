Fiscalía imputó cargos a alias el Viejo, señalado de participar en el magnicidio de Miguel Uribe: el implicado se declaró inocente

La detención de alias El Viejo representa un avance clave en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito composición fotográfica

Simeón Pérez Marroquín, conocido como “el Viejo” o “Tulio”, enfrenta cargos por su presunta vinculación con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La Fiscalía General de la Nación sostiene que Pérez Marroquín habría actuado como puente entre los autores intelectuales de este homicidio, atribuyéndole responsabilidad en la planeación y ejecución del crimen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía lo acusó formalmente de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

La captura se logró a través de una operación coordinada en el departamento del Meta - crédito @DirectorPolicia / X

Pese a la gravedad de los señalamientos, el procesado se declaró inocente y rechazó los delitos que se le atribuyen.

Por el momento, sigue bajo custodia en el Bunker de la Fiscalía, a la espera de nuevas diligencias judiciales.

Luego de la imputación, el ente investigador anunció que solicitará una medida de aseguramiento contra Pérez Marroquín.

Las autoridades argumentaron que es una pieza clave en la estructura criminal que habría orquestado el magnicidio. La audiencia continuará en la tarde de este miércoles 29 de octubre, donde se definirán las acciones judiciales que seguirán en el proceso en su contra.

William Rincón, director de la Policía Nacional - crédito Policía Nacional

Recientemente, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, aseguró que la Segunda Marquetalia habría sido la organización responsable de ordenar el asesinato del político del Centro Democrático.

“A hoy la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal determinó el homicidio que sería la Segunda Marquetalia”, explicó el general Rincón", indicó Rincón.

Según Caracol Radio, alias “el Viejo” o “Tulio” era identificado como el principal responsable de la distribución de drogas y el tráfico de armas de fuego en Bogotá. Las autoridades lo señalan como figura clave en estas actividades criminales en la capital.

El citado medio de comunicación también informó que “el Viejo” habría estado recluido en la cárcel de Acacías, Meta, entre 2013 y 2014 junto a alias “El Hermano” y “Chipi”.

Además, se le atribuye la coordinación del traslado de alias “Gabriela” desde Bogotá hasta la vereda Los Ángeles, en Caquetá.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, resaltó que la detención de alias “El Viejo” constituye un paso importante para el esclarecimiento del caso y reiteró la determinación del Gobierno de enfrentar a las estructuras criminales que actúan en el país.

De acuerdo con las investigaciones judiciales citadas por El Tiempo, Pérez Marroquín ha estado vinculado a casos de alto impacto en la historia reciente del país.

Además de su rol en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, su historial lo conecta directamente con hechos clave de violencia política, como la trama alrededor del magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989.

El senador fue asesinado en Bogotá durante un evento político en la localidad de Fontibón - crédito Colprensa

Fuentes vinculadas a los procesos penales, consultadas por el citado medio de comunicación, revelaron que en 1994, alias el Viejo, junto a otros dos individuos, fue señalado por el asesinato de los sicarios Luis Enrique Rueda Linares y Omar Rueda Silva, implicados en el homicidio de Galán.

Las autoridades colombianas, citadas por El Tiempo, consideran que la figura de Pérez Marroquín ha perdurado en varias fases de la criminalidad organizada.

A pesar de sus condenas previas y pasos por centros penitenciarios como La Modelo, La Picota, Acacías, Sogamoso y Cómbita, su nombre reapareció en investigaciones de homicidios de líderes políticos. Según fuentes penitenciarias, recuperó la libertad tres años atrás, tras cumplir sentencia por fabricación, tráfico y porte de armas.

Las pesquisas sobre el reciente atentado contra Uribe Turbay muestran que Pérez Marroquín habría sido el contacto estratégico para unir al grupo que planeó el crimen con aquellos que lo ejecutaron, roles documentados en audiencias según material recabado por El Tiempo.

En este contexto, se le relaciona con la coordinación junto a Elder José Arteaga (‘Chipi’), involucrando también a menores en actividades delictivas. Un adolescente de quince años fue el responsable material del ataque perpetrado en Bogotá, mientras que otros miembros de la red —como alias ‘Gabriela’ o alias ‘El Mosco’— fueron identificados en el organigrama investigativo.