Colombia

Fiscalía imputó cargos a alias el Viejo, señalado de participar en el magnicidio de Miguel Uribe: el implicado se declaró inocente

El organismo lo acusó formalmente de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
La detención de alias El
La detención de alias El Viejo representa un avance clave en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito composición fotográfica

Simeón Pérez Marroquín, conocido como “el Viejo” o “Tulio”, enfrenta cargos por su presunta vinculación con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La Fiscalía General de la Nación sostiene que Pérez Marroquín habría actuado como puente entre los autores intelectuales de este homicidio, atribuyéndole responsabilidad en la planeación y ejecución del crimen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía lo acusó formalmente de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

La captura se logró a
La captura se logró a través de una operación coordinada en el departamento del Meta - crédito @DirectorPolicia / X

Pese a la gravedad de los señalamientos, el procesado se declaró inocente y rechazó los delitos que se le atribuyen.

Por el momento, sigue bajo custodia en el Bunker de la Fiscalía, a la espera de nuevas diligencias judiciales.

Luego de la imputación, el ente investigador anunció que solicitará una medida de aseguramiento contra Pérez Marroquín.

Las autoridades argumentaron que es una pieza clave en la estructura criminal que habría orquestado el magnicidio. La audiencia continuará en la tarde de este miércoles 29 de octubre, donde se definirán las acciones judiciales que seguirán en el proceso en su contra.

William Rincón, director de la
William Rincón, director de la Policía Nacional - crédito Policía Nacional

Recientemente, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, aseguró que la Segunda Marquetalia habría sido la organización responsable de ordenar el asesinato del político del Centro Democrático.

“A hoy la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal determinó el homicidio que sería la Segunda Marquetalia”, explicó el general Rincón", indicó Rincón.

Según Caracol Radio, alias “el Viejo” o “Tulio” era identificado como el principal responsable de la distribución de drogas y el tráfico de armas de fuego en Bogotá. Las autoridades lo señalan como figura clave en estas actividades criminales en la capital.

El citado medio de comunicación también informó que “el Viejo” habría estado recluido en la cárcel de Acacías, Meta, entre 2013 y 2014 junto a alias “El Hermano” y “Chipi”.

Además, se le atribuye la coordinación del traslado de alias “Gabriela” desde Bogotá hasta la vereda Los Ángeles, en Caquetá.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, resaltó que la detención de alias “El Viejo” constituye un paso importante para el esclarecimiento del caso y reiteró la determinación del Gobierno de enfrentar a las estructuras criminales que actúan en el país.

De acuerdo con las investigaciones judiciales citadas por El Tiempo, Pérez Marroquín ha estado vinculado a casos de alto impacto en la historia reciente del país.

Además de su rol en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, su historial lo conecta directamente con hechos clave de violencia política, como la trama alrededor del magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989.

El senador fue asesinado en
El senador fue asesinado en Bogotá durante un evento político en la localidad de Fontibón - crédito Colprensa

Fuentes vinculadas a los procesos penales, consultadas por el citado medio de comunicación, revelaron que en 1994, alias el Viejo, junto a otros dos individuos, fue señalado por el asesinato de los sicarios Luis Enrique Rueda Linares y Omar Rueda Silva, implicados en el homicidio de Galán.

Las autoridades colombianas, citadas por El Tiempo, consideran que la figura de Pérez Marroquín ha perdurado en varias fases de la criminalidad organizada.

A pesar de sus condenas previas y pasos por centros penitenciarios como La Modelo, La Picota, Acacías, Sogamoso y Cómbita, su nombre reapareció en investigaciones de homicidios de líderes políticos. Según fuentes penitenciarias, recuperó la libertad tres años atrás, tras cumplir sentencia por fabricación, tráfico y porte de armas.

Las pesquisas sobre el reciente atentado contra Uribe Turbay muestran que Pérez Marroquín habría sido el contacto estratégico para unir al grupo que planeó el crimen con aquellos que lo ejecutaron, roles documentados en audiencias según material recabado por El Tiempo.

En este contexto, se le relaciona con la coordinación junto a Elder José Arteaga (‘Chipi’), involucrando también a menores en actividades delictivas. Un adolescente de quince años fue el responsable material del ataque perpetrado en Bogotá, mientras que otros miembros de la red —como alias ‘Gabriela’ o alias ‘El Mosco’— fueron identificados en el organigrama investigativo.

Temas Relacionados

Alias El ViejoMiguel UribeSimeón Pérez MarroquínFiscalíaMagnicidio Miguel UribeAcusacionesColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti confirmó firma del mensaje de urgencia para la reforma a la salud: Comisión Séptima estaría obligada a debatirla

El ministro del Interior presionó al Congreso para que priorice la discusión de la reforma del sistema de salud, mientras la oposición exige conocer de dónde saldrá el presupuesto para la reforma

Armando Benedetti confirmó firma del

Colombia vs. Japón EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen orbital

Colombia vs. Japón EN VIVO,

Gustavo Petro estuvo con Gianni Infantino e hizo anuncio sobre la selección Colombia en el próximo Mundial 2026

El presidente de Colombia auguró una destacada presentación de la Tricolor en la próxima Copa Mundial de la Fifa que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026

Gustavo Petro estuvo con Gianni

Colombiana en Estados Unidos logró la Green Card en 45 días y sin entrevista: este fue su método

Una experiencia migratoria de una creadora de contenido mostró cómo conseguir la residencia con rapidez: incluyó en la petición desde los gastos de la boda hasta las cuentas bancarias

Colombiana en Estados Unidos logró

Ideas sencillas, fáciles y económicas para maquillarse en este Halloween

A falta de un disfraz, en redes sociales se impulsa la idea de crear maquillajes sencillos, pero impactantes para esta fecha

Ideas sencillas, fáciles y económicas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combates entre la fuerza pública

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo: uno de los más buscados en Colombia por homicidio estaba escondido en Panamá

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña consideró hacer el

Nataly Umaña consideró hacer el casting para la ‘Lcdlf’ junto a Alejandro Estrada y terminar su matrimonio ante las cámaras: “Íbamos a pelear todo el tiempo en el 24/7”

Álvaro Rodríguez, esposo de Laura Tobón, es blanco de comentarios en redes sociales por su disfraz de Robin: “Dile que guarde el revólver primero”

Mafe Méndez revela que una polémica en redes sociales terminó llevándola al hospital en Estados Unidos: “La gente me deseaba la muerte”

Maluma debutará como conductor en los Latin Grammys junto a Roselyn Sánchez: “Siempre vivo agradecido”

Película “Noviembre” sobre la toma del Palacio de Justicia tuvo que ser cambiada cuando ya estaba en cartelera: juez ordenó quitar uno de sus diálogos

Deportes

Colombia vs. Japón EN VIVO,

Colombia vs. Japón EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Gustavo Petro estuvo con Gianni Infantino e hizo anuncio sobre la selección Colombia en el próximo Mundial 2026

Periodista deportivo reveló por qué Carlos Antonio Vélez no quiere a Néstor Lorenzo: “No tienen acceso al chusmerío”

Estos son los millonarios premios que recibe Luis Díaz en el Bayern Múnich: las cláusulas de su contrato

Más problemas para Deportivo Pereira: Rafael Dudamel renunció a la dirección técnica debido al incumplimiento de salarios