El precandidato Camilo Romero criticó la reunión que anunció César Gaviria con Álvaro Uribe: “Son el símbolo de lo que el país quiere dejar atrás”

Camilo Romero manifestó que la reunión entre César Gaviria y Álvaro Uribe responde a la intención de frenar el avance de fuerzas progresistas, calificando a ambos como símbolos de un modelo político superado - crédito EFE/Javier Cebollada

Una cita entre César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez en Medellín ha sido anticipada para los días venideros. El dirigente del Partido Liberal, quien ejerció la Presidencia de Colombia, y el máximo referente del Centro Democrático compartirán agenda con el fin de revitalizar la consulta de las colectividades históricas y figuras independientes. De acuerdo con Gaviria, el encuentro busca delinear la conformación de una amplia alianza de oposición ante la administración de Gustavo Petro con vistas a las próximas elecciones.

Con respecto a lo anterior, a través de su perfil en X, Camilo Romero reaccionó al anuncio del encuentro, criticando la aproximación entre ambos líderes y señalando: “Son el símbolo de lo que el país quiere dejar atrás”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta de X, Camilo Romero cuestionó duramente la reacción de los líderes políticos tradicionales tras, según él, la consulta del Pacto Histórico celebrada el veintiséis de octubre. Romero consideró que, tras la victoria del progresismo en esa jornada, el viejo establecimiento político solo atinó a buscar alianzas entre figuras del pasado.

Según el precandidato, primero intentaron deslegitimar el resultado y después buscaron apresuradamente formar nuevas coaliciones, reconociendo así el cambio en el panorama político del país.

“Ganó el progresismo y al viejo poder solo se le ocurre como respuesta una reunión de dos expresidentes que representan el pasado. Primero salen a decir falsamente que lo del domingo fue un “fracaso” y luego corren desesperados a cuadrar coaliciones porque saben que Colombia despertó. Ni ellos mismos se creen las mentiras", escribió en su cuenta de X el aspirante presidencial.

En el mismo mensaje, Romero profundizó su crítica contra los protagonistas de la política tradicional, aludiendo directamente a los intentos de deslegitimar al actual gobierno y fortalecer discursos contrarios al progresismo. Para Romero, la reacción de esta clase dirigente refleja desesperación ante el fortalecimiento de nuevas alternativas y el rechazo a viejas prácticas estatales.

“Así actúa la vieja política colombiana, que ahora dice que Petro se debe ir porque se les cayó el cuento embustero de la reelección y porque ven que entre más atacan al progresismo, más se fortalece. Gaviria y Uribe son el símbolo de lo que el país quiere dejar atrás: gobiernos indolentes con la gente, retroceso en la garantía de derechos y lógica criminal dentro del Estado”, aseveró.

El precandidato finalizó su pronunciamiento con una advertencia a los líderes políticos tradicionales, asegurando que persisten en una visión patrimonialista del país y que, por esa razón, volverán a fracasar por su desconexión con la ciudadanía: “Siguen creyendo que el país es una finca de propiedad vitalicia. Serán nuevamente derrotados por su codicia y menosprecio al pueblo de Colombia. ¡Pa’lante!”