Colombia

Daniel Quintero reveló “la razón” por la que supuestamente Laura Gallego y el “uribismo” quieren darle “bala”

El precandidato presidencial se pronunció luego de que Gallego renunciara a su título de señorita Antioquia

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Daniel Quintero aseguró los planes
Daniel Quintero aseguró los planes para sacarlo del camino de la Presidencia van más allá de Laura Gallego - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @lauragallegosoliss/IG

El precandidato presidencial y exalcalde de Medellín Daniel Quintero, se pronunció sobre la renuncia de Laura Gallego Solís como señorita Antioquia. La ex reina de belleza, que representaría al departamento en el Concurso Nacional de Belleza, fue blanco de críticas por hacer preguntas y afirmaciones con apología a la violencia en entrevistas que realizó a ciertos precandidatos de la derecha colombiana.

“En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo) Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala? Y un cachazo a Petro, pues, al menos”, dijo Gallego Solís en una de las entrevistas, en la que conversó con el aspirante Santiago Botero.

La reina de belleza aseguró que el presidente Gustavo Petro debería recibir un “cachazo” - crédito @JoseAleCastano/X

La postura de Daniel Quintero: “Quieren matarme”

Según Quintero, los señalamientos de Gallego y su posterior renuncia se inscriben en una supuesta estrategia de persecución política de la que estaría siendo víctima. En su pronunciamiento, el precandidato aseguró que se han presentado una serie de ataques en su contra que, a su juicio, buscan obstaculizar su camino hacia la Presidencia de la República en 2026 y que involucran a figuras de la derecha colombiana y a sectores empresariales.

De acuerdo con su explicación, la situación se relaciona con intereses políticos y económicos: “Les voy a contar aquí por qué el uribismo me quiere dar bala. No solo es la señorita Antioquia Laura Gallego, esto va más allá”, señaló.

Según sus declaraciones, la ex reina de belleza habría trabajado para el expresidente Álvaro Uribe Vélez y recibido contratos gestionados por Simón Molina, cuando fue secretario privado del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez (2016–2019).

El exalcalde de Medellín aseguró que la reina de belleza trabajaba para el expresidente Álvaro Uribe - crédito @QuinteroCalle/X

Quintero planteó que estos vínculos forman parte de una red de influencias que se activó tras los hechos ocurridos el 11 de agosto de 2020, cuando la represa de Hidroituango colapsó.

Recordó que durante la investigación del colapso de la represa se detectaron irregularidades en la calidad de los materiales y en los diseños, así como el ocultamiento de documentos clave durante la administración de Federico Gutiérrez. El precandidato señaló que estos documentos “mostraban que los responsables de todo eso habían sido poderosos empresarios, socios de El Colombiano (medio de comunicación)”.

Quintero denuncia campaña de “lawfare” en su contra

A raíz de sus denuncias como alcalde y de la imposición de una sanción de $4,3 billones a los responsables, Quintero aseguró que se desató una campaña de lawfare en su contra, la cual describió como “la más grande que se haya realizado en el país” en su contra.

Daniel Quintero aseguró que la
Daniel Quintero aseguró que la campaña de desprestigio en su contra empezó tras denunciar irregularidades en Hidroituango - crédito @sociedadhidroituango/Instagram

El término en cuestión, explicó el exmandatario local, se refiere al uso político y estratégico de los sistemas de justicia, las leyes y los medios de comunicación para atacar, desacreditar o neutralizar adversarios. Según indicó, el objetivo no es buscar justicia, es obtener ventajas y eliminar al oponente.

Según su versión, esta campaña incluyó el uso de recursos para promover revocatorias, la financiación de bodegas y medios de comunicación, la contratación de fiscales para ciertas investigaciones y la apertura de procesos judiciales. Además, denunció una presunta compra de El Colombiano y la inversión de miles de millones de pesos en veedurías ciudadanas que, presuntamente, funcionaban como fachada de contratistas.

Quintero afirmó que el propósito de estas acciones era impedir su inscripción como precandidato presidencial. “Todo con el objetivo de sacarme del camino a la Presidencia, lo que más les preocupa”, dijo.

Daniel Quintero aseguró que quieren
Daniel Quintero aseguró que quieren impedir que llegue a la Presidencia a través del lawfare y de amenazas - crédito Reuters

Pese a esa presunta campaña de desprestigio en su contra, aseguró que ha logrado tener buenos resultados en las encuestas de intención de voto. Este avance provocó un incremento de intimidaciones en su contra.

“Ahora quieren matarme. Las amenazas se han disparado. Hace poco, lamentablemente, fui informado que dos sicarios fueron contratados para ejecutarme, iban a quedarse en el mismo hotel en Valledupar, donde yo iba a estar”, señaló.

