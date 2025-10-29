Colombia

Daniel Quintero criticó a Laura Gallego por renunciar y no hacer una reflexión sobre sus declaraciones: “Que siguiera adelante”

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial cuestionó a la exseñorita Antioquia por preguntar a algunos aspirantes si le dispararían a él o al presidente Petro

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Daniel Quintero aseguró que Laura
Daniel Quintero aseguró que Laura Gallego no representa a las mujeres antioqueñas - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @lauragallegosoliss/IG

El precandidato presidencial y exalcalde de Medellín Daniel Quintero se pronunció a través de su cuenta de X sobre la renuncia de Laura Gallego al título de señorita Antioquia. La reina de belleza y abogada decidió retirarse del Concurso Nacional de Belleza luego de que fuera blanco de críticas por hacer apología a la violencia en entrevistas que hizo a algunos aspirantes al cargo.

Gallego se limitó a defenderse, indicando que estaba siendo atacada por su posición política. Dejó de lado los cuestionamientos que surgieron por haber instado a los precandidatos a responder si dispararían o no contra el presidente Gustavo Petro y Daniel Quintero.

“En los últimos días, mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina. Incluso, se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro”, precisó en su carta de renuncia.

Laura Gallego Solís presentó su
Laura Gallego Solís presentó su carta de renuncia como Señorita Antioquia - crédito @lauragallegosoliss/IG

Quintero se refirió a la renuncia de Gallego, afirmando que, desde su perspectiva, hubiera sido más provechoso contar con una reflexión propia sobre sus acciones y que mantuviera su participación en el concurso.

Renunció Laura Gallego. Hubiera preferido una reflexión sobre lo que pasó y que siguiera adelante. No lo hizo”, señaló.

En su mensaje también se expresó sobre el precandidato Santiago Botero, que fue entrevistado por la reina de belleza y que aseguró que preferiría dispararle a Quintero y no a Petro. El exalcalde de Medellín instó al político y empresario a hacer un análisis sobre sus declaraciones.

¿Qué pedir al candidato Santiago Botero que dijo que me dispararía a mí? ¿Qué tal una reflexión de su parte?”, cuestionó.

El precandidato Daniel Quintero criticó
El precandidato Daniel Quintero criticó justificación de la renuncia de Laura Gallego - crédito @QuinteroCalle/X

En un video que publicó con anterioridad, el precandidato presidencial y exmandatario local aseguró que las mujeres de Antioquia no necesariamente piensa y actúan como exseñorita Antioquia. Por el contrario, afirmó que se caracterizan por debatir con argumentos e ideas, sin importar su posición política.

Laura Gallego no representa a las mujeres antioqueñas, por el contrario, refleja una cultura narco que yo he querido cambiar en Antioquia. Una cultura que le ha costado mucho a mi departamento, un departamento que fue el de mayor número de falsos positivos, donde más dirigentes de la UP fueron asesinados”, expuso. .

En consecuencia, envió un mensaje al Concurso Nacional de la Belleza: “Esto no es belleza, esto es ignorancia y odio”.

Santiago Botero también se unió al debate, defendiendo a Laura Gallego y señalando a Petro y a Quintero de tratar de evitar que las mujeres opinen sobre la política colombiana. Desde su perspectiva, el enojo del presidente y del exalcalde recae en el hecho de que recibieron lo que “los políticos” le han dado a la población colombiana durante décadas.

Santiago Botero salió en defensa a Laura Gallego tras su renuncia al título de señorita Antioquia: lanzó pulla a Petro y Daniel Quintero - crédito @santiagobotero.jaramillo/Instagram

Además, recordó el pasado guerrillero del primer mandatario, que hizo parte del M-19, una organización criminal que en 1985 se tomó el Palacio de Justicia. Sus acciones dejaron decenas de muertos, entre ellos, algunos magistrados. También mencionó las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, que está investigado la justicia, que dejó al menos 6.402 víctimas, y las afectaciones que se evidencian en el sistema de salud por presuntos actos de corrupción.

“Díganme qué hizo el M19 con los magistrados en el Palacio de Justicia o qué hicieron los de Uribe y los de Santos en Soacha con los falsos positivos. O qué hacen los políticos y ministros que hoy se roban la salud. Entonces, no me vengan con el cuento de que los colombianos les tenemos que dar a ellos amor en el 2026″, explicó.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroLaura GallegoGustavo PetroRenuncia Laura GallegoSeñorita AntioquiaConcurso Nacional de BellezaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

