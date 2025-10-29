Colombia

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 29 de octubre

¡Alista las reservas! distintos barrios de la ciudad se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Por Infobae Noticias

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dio a conocer las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este miércoles 29 de octubre.

Obras de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento ocasionarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur entre Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Marruecos.Lugar: De la Calle 49G Sur a la Calle 48P Sur, entre la Transversal 5T a la Carrera 5I Bis.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Soacha.Barrios: Nuevo Colón, Los Cerezos, Las Acacias, Quintanares, Simón Bolívar, Puesta del Sol, Zona Industrial Cazuca y Estación de Policía de Soacha.Lugar: De la Transversal 7 (Autop. Sur) a la Carrera 1 Este, entre la Calle 15 a la Calle 9 De la Transversal 7 a la Carrera 4, entre la Calle 9 a la Calle 6 De la Transversal 7 a la Carrera 3A, entre la Calle 6 a la Calle 3 De la Transversal 7 a la Transversal 5A, entre la Calle 61 Sur a la Calle 38.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Suba.Barrios: Canódromo, Prado Veraniego Sur, Prado Veraniego.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 55B, entre la Calle 127 a la Calle 129.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Suba.Barrios: Batan, Prado Veraniego Sur, Las Villas.Lugar: De la Carrera 54A a la Transversal 60, entre la Calle 117D a la Calle 129.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

