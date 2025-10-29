Colombiana en Estados Unidos logró la Green Card en 45 días y sin entrevista: este fue su método

La colombiana habló de cómo logró la Green Card en menos de dos meses- crédito Jesús Aviles/Infobae y @tatianabielefeldt / TikTok

Tatiana Bielefeldt, una joven colombiana creadora de contenido radicada en Chicago, compartió en sus redes sociales que su trámite de residencia permanente en Estados Unidos fue aprobado en apenas 45 días, sin necesidad de entrevista.

La solicitud se realizó bajo la modalidad de “green card por matrimonio”, ya que su esposo estadounidense actuó como patrocinador. “Nos enfocamos en las pruebas económicas”, explicó.

En un video publicado en Tiktok, Bielefeldt relató que ambos hicieron hincapié en demostrar la autenticidad de su vínculo, centrando la presentación en aspectos financieros y legales.

Entre las evidencias entregadas al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), destacaron la apertura de una cuenta bancaria conjunta en el cuarto mes de relación, así como la autorización de su esposo para que utilizara todas sus tarjetas de crédito desde los primeros meses.

“A la hora de enviar toda esta documentación ya tenía antigüedad”, detalló.

El expediente también incluyó documentos relacionados con los gastos de la boda, como el costo del vestido de novia, correos electrónicos con el restaurante donde celebraron, facturas de las argollas de matrimonio y el recibo del anillo de compromiso.

Además, la joven presentó pruebas de haber sido incorporada en títulos de propiedad, seguros de vida, seguro laboral y en el título del auto de su esposo.

Bielefeldt relató que sumó como evidencia los comprobantes de vacaciones juntos, reservas de hoteles y tickets de viaje del primer año de convivencia.

“Viajamos bastante durante el primer año de relación, así es que enviamos todos los tickets de los lugares a los que habíamos ido y también los hoteles donde nos habíamos quedado”, contó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el Uscis no solicitó entrevista, un paso habitual en estos procesos.

Según la joven, la cantidad y la calidad de las pruebas económicas aportadas influyeron en la decisión. “Nos enfocamos demasiado en las pruebas de la relación, pero no cualquiera, nos enfocamos demasiado en las económicas”, señaló.

Finalmente, subrayó la importancia de presentar la información de manera precisa para evitar demoras por entrevistas y demás convalidaciones que exige el gobierno de EE. UU.

“Fuimos muy cuidadosos con los formularios, llenamos todas las preguntas, no dejamos ninguna sin contestar, fuimos muy específicos con las fechas, incluimos toda la documentación que las instrucciones pedían de cada formulario”, afirmó.