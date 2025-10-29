Claudia López arremetió contra Abelardo de la Espriella y otros precandidatos presidenciales: “Un tigre que es una ratica, lobas y pelotudos”

Claudia López arremetió contra Abelardo de la Espriella y otros precandidatos presidenciales - crédito Colprensa/X

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, los aspirantes a la Casa de Nariño exponen sus propuestas de campaña para reconducir el país, al mismo tiempo que debaten los planes de gobierno de sus contrincantes.

A su turno, la precandidata Claudia López ahondó en la hoja de ruta a seguir para el próximo cuatrienio, y aprovechó para lanzar pullas contra participantes de la contienda electoral.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“En este país estamos llenos de pelotudos, hay unos que se creen los más, que les cuelgan, y hay otros que se creen los pelotudos y ni tienen”, afirmó la exalcaldesa de Bogotá en entrevista con Caracol Radio.

De igual manera, la exalcaldesa de Bogotá sostuvo que varios precandidatos usan ‘disfraz’ para ganarse el voto de los colombianos y ocultar posturas o ideas que apoyaron en el pasado. Entre ellos, el abogado y empresario Abelardo de la Espriella a quien tildó de “ratica”.

La exalcaldesa de Bogotá sostuvo que varios precandidatos usan ‘disfraz’ para ganarse el voto de los colombianos y ocultar posturas o ideas que apoyaron en el pasado - crédito @delaespriella_style - @claudialopezcl/Instagram

“En esta campaña presidencial hay cosas muy raras, por ejemplo hay un tigre que en realidad parece un ratica, y hay un montón de lobas que se creen estrato 50 y que piensan que tomando té y despotricando de todo el país van a cambiar a Colombia”.

Así mismo, López se refirió a las diferentes alianzas políticas y coaliciones que se están gestando en el país para ganar los comicios presidenciales de 2026. Frente a esto, sostuvo que el principal objetivo de su campaña es hacer frente y derrotar tanto al petrismo, representado por el senador de la República, Iván Cepeda, como el uribismo, que todavía no tiene un candidato definido.

Claudia López sostuvo que su misión es vencer al petrismo y al uribismo - crédito @majanmz/X

“El propósito principal de esta campaña es ganarle al petrismo, que su candidato es Iván Cepeda, y al uribismo, que ya dentro de poco definen candidato, el otro año los atendemos y salimos de ese lío, porque esos prefieren destruirse antes que dejar gobernar”.

La aspirante a la Presidencia aseguró que su único aliado para ganar las elecciones 2026 será el pueblo colombiano que trabaja día a día para salir adelante.

“Nosotros nos vamos a aliar con los colombianos, esos que salen de sus casas a trabajar honradamente, con las mujeres, que son el 52% de la población”, dijo al medio citado.

Así las cosas, confirmó que no participará en ningún tipo de consulta para definir un candidato único de los diferentes sectores políticos.

Los abucheos a Claudia López en el Congreso de Camacol

Claudia López fue abucheada en el Congreso de Camacol al mencionar a Álvaro Uribe - crédito EFE / Diana Sánchez (AFP/Getty Images

El debate presidencial organizado por el Congreso de Camacol, que se celebró del 22 al 24 de octubre de 2025 en Barranquilla, Atlántico, se vio marcado por episodios de tensión cuando la exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue objeto de abucheos tras referirse al expresidente Álvaro Uribe y a la polarización política en Colombia, según reportó Semana. El evento, que reunió a empresarios y representantes del sector de la construcción, sirvió de escenario para que ocho precandidatos a la Presidencia expusieran sus propuestas sobre vivienda, economía y gobernabilidad ante un auditorio colmado de figuras del gremio.

El momento más álgido se produjo cuando López abordó el tema de la polarización política. De acuerdo con información del medio citado, la exmandataria sostuvo que la división no es exclusiva del actual gobierno, sino que también ha sido impulsada por sectores de derecha. En su intervención, afirmó: “La polarización no ha sido solo producto del petrismo, también ha sido orquestada desde la derecha por el expresidente Álvaro Uribe Vélez”. Esta declaración provocó una reacción inmediata del público, que respondió con silbidos y muestras de desaprobación.

La intención de la precandidata era subrayar que los extremos políticos han impactado el país de manera similar, pero sus palabras generaron rechazo entre los asistentes, que manifestaron su desacuerdo de manera sonora. El auditorio, compuesto mayoritariamente por empresarios y constructores, evidenció así su afinidad con sectores opuestos al actual Gobierno y su distancia respecto a la postura crítica de la exalcaldesa.