Capturaron al sujeto que habría secuestrado escoltas y hurtado camioneta de la UNP en el Cauca

La captura se dio durante un operativo coordinado entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, que permitió la recuperación del vehículo, la incautación de armas de fuego y de municiones

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Este fue el capturado, que
Este fue el capturado, que además de hurtar la camioneta, se llevó a los dos escoltas - crédito Ejército Nacional

Un operativo conjunto de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Ejército Nacional derivó en la captura del individuo implicado en el secuestro de dos escoltas y el robo de una camioneta oficial de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en Cauca.

La noticia fue difundida nacionalmente, y los hechos ocurrieron sobre la vía que conecta Popayán y Cali.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, en el operativo, los uniformados detuvieron al ahora capturado que viajaba junto a los dos hombres que permanecían contra su voluntad en el interior del vehículo.

Las víctimas, identificadas como miembros de la empresa 1A LTDA, desempeñan funciones de escoltas bajo contrato con la UNP.

Las indagaciones preliminares permitieron establecer que los escoltas habían sido retenidos y despojados de una camioneta Toyota Hilux, vehículo asignado para la seguridad de Camilo López, líder campesino y representante del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cimac).

