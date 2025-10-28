Colombia

Westcol cargó contra Gustavo Petro y afirmó que desea meterse en política: “Arriesgaría mi vida durísimo”

El creador de contenido incluso afirmó que estaría dispuesto a realizar una transmisión en vivo con candidatos presidenciales

Por Daniel Ospina

Westcol cuestionó el incremento de
Westcol cuestionó el incremento de la gasolina en el gobierno de Gustavo Petro y compartió sus intenciones de incursionar en la política, en un futuro - crédito @westcol/Instagram y Europa Press

La reciente transmisión en vivo de Westcol desde Cali dio de qué hablar en redes sociales. El paisa, que viene de batir récords de convocatoria en Kick con la realización de Stream Fighters 4, se encontraba en una piscina cuando un desconocido superó los anillos de seguridad y le pidió al streamer que le dejara tomarse una selfie, ante la mirada atónita del creador de contenido y de sus guardaespaldas.

“Uy, ¿Qué pasó?“, dijo el streamer, a lo que el joven le preguntó: ”¿Me va a regalar una fotico?“, ”Uy ¿y usted de donde salió, parce?“, preguntó Westcol; “No, yo me metí por allá atrás en el bar… Déjeme tomarme una foto”, “tómesela ahí en selfi, pues… pero cuidado, papi, no se meta a las casas así, que le meten un tiro", le advirtió Westcol al joven.

Sin embargo, ese no fue el único hecho destacado que dejó la transmisión. Y es que, mientras se encontraba en la piscina, Westcol tomó por sorpresa a sus seguidores al afirmar que le interesaba incursionar en la política.

A través de plataformas digitales se difundieron una serie de fragmentos de la transmisión relacionados con el tema. En el primero, el streamer expresaba su intención de participar activamente en política, dando a entender que le gustaría hacer seguimiento y dar a conocer la manera en que se usan los recursos públicos.

- crédito Westcol/Kick

"Quiero entrar en política. En ese momento, quiero entrar en política. Pero no entrar en política de una manera privada, entrar, entrar en política de una manera pública“, afirmó en un principio, expresando que su intención era “que todo el mundo sepa qué está pasando, qué se está haciendo”. Incluso se atrevió a apuntar que “arriesgaría mi vida durísimo” para cumplir con ese objetivo.

En otro de los fragmentos, Westcol se refirió al incremento en el precio de la gasolina que se hizo efectivo durante el Gobierno de Gustavo Petro, y expresó la necesidad de manifestarse en las calles ante esta situación.

El streamer defendió su derecho a dar opiniones sobre política y tuvo varios calificativos fuertes contra el mandatario - crédito Westcol/Kick

“En toda Holanda suben cinco centavos la gasolina y sale todo el mundo a marchar. Todo el mundo salga y marche, papi, tire papa bomba y piedras”, expresó al respecto.

Más tarde, se refirió a la falta de toma de posturas de algunos habitantes en Colombia y defendió su posibilidad de expresarse en temas políticos. “Aquí nos cambian las leyes a cada ratico, huevón. Y todo el mundo relajadito en la casa. Ninguno dice ninguna mierda, porque cuando uno opina de política: ‘Oe, oe no se meta en eso’. Pero, cuando uno tiene voz y voto y uno puede hacer que la gente también cambie actitudes, uno lo tiene que hacer”, expresó.

Durante su intervención, Westcol fue incluso más lejos e insistió en que era necesario manifestarse a través de las urnas. “Yo porque no tengo el poder todavía y lo voy a tener en algún momento. Y cuando lo tenga, chimba cambiarle la mentalidad a toda la gente para que ellos dejen el miedo de muchas cosas. Por el mismo miedo a ese es que no votan. Ellos no van a votar. ‘No, yo no me meto en política y no votan’. Entonces prefieren gonorrea que voten por cualquier hijueputa inepto y se monte al poder alguien que sí sea... Hay que buscar intentar votar así sea por el menos peor”, manifestó.

El paisa afirmó que le gustaría montar un en vivo con los dos candidatos más fuertes de las próximas elecciones - crédito Westcol/Kick

Por otra parte, Westcol afirmó que estaría dispuesto a realizar una transmisión en vivo con los dos candidatos más perfilados para alcanzar la presidencia en las próximas elecciones.

“Que los dos candidatos a presidencia más grandes quieran hacer un stream conmigo, ahí lo haría con los dos. No pa’ que piensen que estoy en un lado. Los dos”, remarcó. Incluso señaló que sería una buena posibilidad tanto para él y su público sientan otra “energía” con la presencia de los candidatos presidenciales.

