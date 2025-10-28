Colombia

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Por Infobae Noticias

Si no sabes qué más
Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. DIOMEDEZ

Blessd y GeezyDee

En primer lugar, continúa DIOMEDEZ de Blessd y GeezyDee.

2. COMO OREO

Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums

COMO OREO de Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums se mantiene en segundo lugar.

3. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la tercera posición.

4. MONSTRUO

Tainy y Feid

Con una diferencia positiva de 1, el más reciente exitazo de Tainy y Feid sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición cuarta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

5. YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block)

Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L

Cosechar éxitos es sinónimo de Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block), debute en la quinta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

6. top diesel

Beéle

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Beéle. Quizás por esto es que top diesel debuta en el ranking directamente en el sexto lugar.

7. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule se ubica en la séptima posición, tras haber estado ayer en el puesto número 8. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

8. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntó se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

9. no tiene sentido

Beéle

El sencillo más reciente de Beéle ya se vislumbra como un nuevo clásico. no tiene sentido entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. Vete

Bad Bunny

Vetede Bad Bunny está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 10. Ayer se encontraba en el sitio número 11, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también
Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.

