Por pelea entre Carolina Corcho y María José Pizarro, Pacto Histórico dejó en suspenso la definición de la cabeza de lista en Senado: “Se tomará de manera unitaria y transparente”

Crece la polémica por quién debería ser la persona que lidere la lista del Pacto Histórico al Senado tras la consulta interna del 26 de octubre de 2025 - crédito Colprensa

Tras la consulta interna del Pacto Histórico realizada el domingo 26 de octubre de 2025, la colectividad se pronunció sobre los resultados que dejo la contienda electoral que definió la candidatura presidencial de Iván Cepeda, así como las personas que integraran la listas de Senado y Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de 2026.

En un comunicado, el movimiento político calificó la jornada electoral como un gran éxito y recalcó la participación de más de 2,7 millones de personas, a pesar de, según ellos, unas adversidades que irían a debilitar su comicio interno.

“El Comité Político del Pacto Histórico celebra con entusiasmo el gran éxito de la consulta popular, que, a pesar de todas las adversidades, movilizó a más de 2.700.000 ciudadanas y ciudadanos, ratificándonos como la primera fuerza política del país, demostrando que el proyecto del cambio sigue vivo en el corazón del pueblo colombiano”, señaló el partido político en el comunicado.

De igual manera, felicitaron al senador Iván Cepeda y a las personas que resultaron elegidas durante la jornada. “Marcan el inicio de una nueva etapa de esperanza y unidad rumbo a la victoria en las elecciones al Congreso y a la Presidencia, que se celebrarán en marzo y mayo de 2026”, agregaron.

Por último, hicieron referencia a la disputa por la cabeza de lista del Pacto Histórico para Senado, esto debido a la reciente disputa entre la excandidata Carolina Corcho y la senadora María José Pizarro para lograr dicho objetivo.

Ante ello, el Pacto señaló que esa determinación se tomará según los acuerdos establecidos previos a la consulta interna ante la Registraduría.

“El Comité Político, conforme al acuerdo radicado en la Registraduría Nacional el pasado 26 de septiembre, tomará de manera unitaria y transparente la decisión sobre la cabeza de lista al Senado en sus próximas sesiones”, puntualizaron.

Según lo estipulado en dicho documento, la cabeza de la lista al Senado será elegida mediante un acuerdo político entre los representantes legales de los partidos Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombia y Progresistas, actualmente en procesos de fusión, o por la coordinación nacional provisional del Pacto Histórico una vez se concrete.