Petro lanzó pulla a Laura Gallego, señorita Antioquia, por asegurar que debería ser agredido: “Mira cómo me dan cachazos”

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre las preguntas y señalamientos que hizo Laura Gallego, señorita Antioquia que renunció a su título, en entrevistas que realizó a algunos precandidatos presidenciales. En uno de ellos, en el que conversó con el aspirante Santiago Botero, hizo un polémico cuestionamiento, que hace apología a la violencia.

“En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo) Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”, preguntó. El precandidato aseguró que le daría “la bala” al exalcalde de Medellín y también aspirante a la Presidencia Daniel Quintero.

Posteriormente, Gallego Solís aseguró que el primer mandatario también debería ser agredido: “Y un cachazo pa’ Petro, pues, al menos”. Botero confirmó su postura: “Sí, sí”.

Ante esta entrevista, el presidente Gustavo Petro publicó en redes sociales una grabación de su llegada a Arabia Saudita, en medio de su gira por Medio Oriente. De acuerdo con las imágenes que difundió, tuvo un buen recibimiento y estuvo todo el tiempo escoltado.

Al dejar en evidencia la manera como fue recibido y atendido en ese país, envió un mensaje directo a Gallego, que también es abogada y activista. “Mira como me dan Cachazos mujer acostumbrada a la violencia”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.

En otra publicación, celebró su llegada a Arabia Saudita con el mismo video que muestra su arribo, asegurando que tanto él como Colombia reciben trato de realeza en ese país.

“Que se sienta grande Colombia. Tratan como príncipe al presidente y como princesa a Colombia, madre de la Vida. Ser justo la llave del mundo”, precisó.

Con anterioridad, Petro hizo una crítica a la reina de belleza por la entrevista que hizo, incitando a que se ejerza violencia sobre él, como jefe de Estado, y sobre el exalcalde de Medellín. Señaló a Gallego de ser una persona violenta.

“Mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fascio”, escribió el primer mandatario en la red social.

El precandidato Santiago Botero salió en defensa de la reina de belleza, criticando al presidente por su pasado guerrillero. Recordó que Petro hizo parte del M-19, grupo armado que fue responsable de la toma del Palacio de Justicia en 1985. El ataque dejó 95 personas muertas, según la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Por eso, tildó al jefe de Estado de ser un “genocida” y aseguró que los políticos que incurran en corrupción deberían ser castigados con la pena de muerte, aunque en Colombia no aplica ese tipo de condena.

“@petrogustavo usted es un genocida por omisión y compl1cid4d igual o peor a los fascistas que critica @AlvaroUribeVel, en 2026 si un político delinque que lo coja confesado. P3NA D3 MU3R73 para políticos corruptos”, aseveró.

Renuncia de Laura Gallego como señorita Antioquia

En una carta enviada a la Organización del Concurso Nacional de Belleza, Gallego aseguró que el hecho de participar en concursos de belleza y de haber sido elegida señorita Antioquia no debe ser un impedimento para que se exprese libremente sobre la realidad política colombiana.

Además, aseguró estar siendo víctima de “ataques públicos” provenientes del presidente Petro y del exalcalde Daniel Quintero, que, a su juicio, estarían centrados en señalar sus posturas políticas.

En consecuencia, presentó su renuncia y aseguró que se mantendrá activa en redes, dando a conocer sus opiniones político-electorales, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones presidenciales (mayo 2026).

“Ante esta realidad, me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza. Por lo anterior, presente de manera irrevocable mi renuncia como Señorita Antioquia 2025”, escribió.

