Patrullero de la Policía en Bogotá recibió dura condena por quedarse dormido en horas laborales: deberá permanecer en prisión

Un agente de la Policía Nacional fue sentenciado por ser hallado dormido durante su servicio en la estación de Kennedy, lo que expuso la seguridad del recinto y motivó una rápida investigación judicial

El patrullero Ramírez Delgado fue
El patrullero Ramírez Delgado fue hallado dormido en su turno en la Estación de Policía de Kennedy, lo que vulneró la seguridad del puesto - crédito Alcaldía de Bogotá

Un caso reciente en la Policía Nacional ha llamado la atención por la decisión judicial que impuso seis meses de prisión a un patrullero por quedarse dormido durante su turno en la Estación de Policía de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

La Fiscalía General Penal Militar y Policial informó que la investigación comprobó que el uniformado, de apellidos Ramírez Delgado, incumplió sus funciones, lo que dejó vulnerable la seguridad de la estación policial.

Según la información difundida por la Fiscalía, el incidente se registró el 2 de julio de 2025, cuando Ramírez Delgado fue encontrado durmiendo en su puesto.

La entidad resaltó el rol de la labor investigativa, que permitió documentar plenamente el incumplimiento del patrullero.

La labor investigativa fue determinante para documentar que el patrullero se encontraba durmiendo, dejando en vulnerabilidad la seguridad del puesto”, detalló la Fiscalía en un comunicado oficial.

El policía fue condenado a
El policía fue condenado a seis meses de prisión por quedarse dormido en horas laborales - crédito Policía Nacional

El proceso judicial avanzó de manera ágil, según aseguró la propia autoridad acusatoria. Se precisó que la “articulación entre la Policía Judicial y el ente acusador” permitió llegar a un preacuerdo formalizado el 21 de agosto de 2025.

Posteriormente, el 10 de octubre de 2025, la Juez 1302 de Conocimiento declaró responsable a Ramírez Delgado por el delito de Abandono del Puesto, dictando la mencionada pena privativa de libertad de seis meses.

Este episodio no es el único de su tipo reportado durante el año. En julio de 2025, la Fiscalía General Penal Militar y Policial también confirmó la condena de otro miembro de la Policía Nacional, específicamente el soldado bachiller Tomás Pérez Libreros, quien fue hallado dormido tras abandonar su vigilancia en la base militar ubicada en el municipio de Norcasia (Caldas).

La Fiscalía 2427 Penal Militar y Policial de Conocimiento determinó que Pérez Libreros “abandonó su puesto de vigilancia en la base militar del municipio de Norcasia (Caldas), y horas después fue sorprendido durmiendo”.

En el caso de Pérez Libreros, la investigación también evidenció la gravedad del hecho, al señalar que el puesto custodiaba un sector estratégico junto a un camino que conecta con las vías internas de la empresa Isagen, encargada de la generación de energía.

El puesto que abandonó tenía alta importancia, dado que está ubicado junto a un camino que conecta con las vías internas de la empresa de generación de energía Isagen; y dicha base militar tiene como una de sus funciones custodiar la Hidroeléctrica La Miel”, sostuvo la entidad acusadora.

El uniformado fue encontrado por su superior, quien procedió a despertarlo y amonestarlo por el abandono de sus funciones.

Ambos casos reflejan las acciones disciplinarias que la Fiscalía General Penal Militar y Policial ha adelantado en el marco del Código Penal Militar contra miembros de la Fuerza Pública que incurren en el abandono de sus puestos, enfatizando las responsabilidades de quienes deben salvaguardar la seguridad en contextos estratégicos para el país.

Policía en Bogotá salvó a mujer que se lanzó su hijo al río

La rápida intervención de agentes en el sector Puente Lata al norte de Bogotá permitió el rescate de una mujer y su hija de 10 meses que habían caído al río el 27 de octubre de 2025.

La acción coordinada entre la central de radio, los policías y el personal médico fue clave para evitar un desenlace fatal, según la Policía Metropolitana de Bogotá.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:10 p. m., cuando la central de radio alertó sobre una emergencia en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron a la mujer con su hija en brazos, mostrando intenciones de arrojarse al río.

Tras intentar persuadirla sin éxito, la madre lanzó primero a la menor al agua y luego se arrojó ella misma. Los policías se lanzaron al río y lograron sacar a ambas, solicitando de inmediato una ambulancia que permitió salvarles la vida.

El subteniente Cristian Ortiz relató a La FM que llegaron en menos de un minuto tras recibir el aviso. El patrullero Eric Echeverría, con experiencia como nadador, asistió a su compañero en el agua: “No pensé simplemente en salvarle la vida a esta bebé, ya que ella no tiene la culpa de nada”.

Ortiz, quien confesó no saber nadar, explicó que su instinto paternal lo llevó a lanzarse al río: “Me tiré allá por salvar la vida de la menor y de la mamá”. Durante el rescate, la madre perdió el conocimiento y fue atendida junto a la niña por personal médico.

La menor fue trasladada al hospital de Engativá, donde permanece con vida, según confirmó Echeverría en La FM.

