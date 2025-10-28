Melissa Gate volvió a arremeter contra RCN tras polémica por premios: “La mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”

La creadora de contenido afirmó que los beneficios prometidos a los finalistas no se cumplieron, generando debate en redes y medios sobre la credibilidad de la producción del reality - crédito rastreandofamosos / Instagram

La controversia entre Melissa Gate y el Canal RCN volvió a captar la atención pública tras recientes declaraciones de la segunda finalista de La casa de los famosos Colombia 2025.

La creadora de contenido, cuya participación en el reality le otorgó amplia visibilidad, manifestó su descontento hacia el canal, criticando la transparencia de los contratos anunciados durante la final del programa. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Gate sostuvo que la mayoría de los contratos mencionados en la final del reality show fueron falsos.

De acuerdo con las afirmaciones compartidas por la influenciadora, la oferta de acuerdos y beneficios anunciados para los finalistas del concurso no se habría trasladado a la realidad.

“Para nadie es un secreto que en este momento no quiero saber nada de ese canal, porque siento que no me brindaron las oportunidades que esperaba. Di lo mejor de mí para que me conocieran y valoraran mi trabajo, pero eso no ocurrió”, expresó. Estas declaraciones circularon ampliamente en plataformas digitales y alimentaron conversaciones en medios.

Otra de las acusaciones centrales formuladas por la modelo antioqueña apunta a la manera en que se gestionó el supuesto acceso a contratos por parte de los exconcursantes.

“De hecho, la mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos, porque fue Fernanda (su mánager) la que logró contactar a Rolda. Si hubiese sido por ellos, tampoco me habrían dado el contrato”, aseguró. La publicación generó diversas reacciones entre seguidores y medios de entretenimiento colombianos.

“Me robaron el premio”

El distanciamiento de la creadora de contenido con la empresa de televisión privada se ha intensificado en las últimas semanas. En comunicados recientes, la finalista de La casa de los famosos solicitó explícitamente a la organización que evitara mencionarla, argumentando sentirse perjudicada por la exposición mediática y por el trato recibido durante su permanencia en el programa.

“No me tengan en cuenta para nada. Y sí les quiero pedir un favor, que no me vuelvan a mencionar ni para bien ni para mal. Yo con ustedes no me meto. Ya me robaron el premio. Ya me hicieron quedar mal ante todo el mundo. O sea, ¿qué más quieren de mí?“, expresó Gate ante sus seguidores.

La finalista del programa de convivencia, además, aseguró que desde que terminó el reality no ha dicho nada malo sobre el canal. Sin embargo, confesó sentirse atacada por algunas noticias que saca el medio sobre ella.

“Y yo soy tan buena gente que yo nunca he salido a hablar mal de ese canal, ni a dar una mala declaración, ni a decir de lo mal que me trataron, de todo al hambre que aguanté. Nunca dije nada. Pero, de mí si salen a hablar cuánta mierda y cuánta porquería les da. O sea, para uno trabajar en un canal de esos tiene que ser estúpido, bruto o prepago”, añadió.

Además de pedirle a sus seguidores que dejen de seguir las redes del canal, también aseguró que estando dentro de la casa estudio fue víctima de explotación laboral por parte de la producción.

“Me odian, me detestan, yo ya sé. Les voy a dar un consejo a todos ustedes. No vuelvan donde no las traten bien, no vuelvan donde no las quieran. No les den su presencia a las personas que no las apoyen. A mí lo único que hicieron fue explotarme. Eso todo el mundo lo sabe. A mí me explotaron laboralmente de todas las maneras habidas y por haber“, añadió la paisa.

Después de arremeter contra el Canal RCN, Melissa aseguró que estaría interesada en ser contratada por Caracol Televisión. “Si me dan trabajo en Caracol, lo aceptaré, me parece un canal muy chévere o que me llamen de Telemundo, que en otros canales me dejaron claro que no soy de sus agrados, que me odian y me detestan porque los hice famosos en 11 países de Latinoamérica y eso no les gustó”, dijo Melissa desatando las reacciones divididas en redes sociales.