Colombia

Melissa Gate volvió a arremeter contra RCN tras polémica por premios: “La mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”

La segunda finalista de ‘La casa de los famosos’ cuestionó la autenticidad de los acuerdos laborales anunciados por el canal, asegurando que la mayoría no se concretaron

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
La creadora de contenido afirmó que los beneficios prometidos a los finalistas no se cumplieron, generando debate en redes y medios sobre la credibilidad de la producción del reality - crédito rastreandofamosos / Instagram

La controversia entre Melissa Gate y el Canal RCN volvió a captar la atención pública tras recientes declaraciones de la segunda finalista de La casa de los famosos Colombia 2025.

La creadora de contenido, cuya participación en el reality le otorgó amplia visibilidad, manifestó su descontento hacia el canal, criticando la transparencia de los contratos anunciados durante la final del programa. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Gate sostuvo que la mayoría de los contratos mencionados en la final del reality show fueron falsos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las afirmaciones compartidas por la influenciadora, la oferta de acuerdos y beneficios anunciados para los finalistas del concurso no se habría trasladado a la realidad.

Melissa Gate denuncia falta de
Melissa Gate denuncia falta de transparencia en los contratos anunciados por el Canal RCN durante la final de La Casa de los Famosos - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

“Para nadie es un secreto que en este momento no quiero saber nada de ese canal, porque siento que no me brindaron las oportunidades que esperaba. Di lo mejor de mí para que me conocieran y valoraran mi trabajo, pero eso no ocurrió”, expresó. Estas declaraciones circularon ampliamente en plataformas digitales y alimentaron conversaciones en medios.

Otra de las acusaciones centrales formuladas por la modelo antioqueña apunta a la manera en que se gestionó el supuesto acceso a contratos por parte de los exconcursantes.

“De hecho, la mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos, porque fue Fernanda (su mánager) la que logró contactar a Rolda. Si hubiese sido por ellos, tampoco me habrían dado el contrato”, aseguró. La publicación generó diversas reacciones entre seguidores y medios de entretenimiento colombianos.

“Me robaron el premio”

El distanciamiento de la creadora de contenido con la empresa de televisión privada se ha intensificado en las últimas semanas. En comunicados recientes, la finalista de La casa de los famosos solicitó explícitamente a la organización que evitara mencionarla, argumentando sentirse perjudicada por la exposición mediática y por el trato recibido durante su permanencia en el programa.

La finalista del reality acusó al canal de explotarla laboralmente - crédito @chismesito1.0/ TikTok

“No me tengan en cuenta para nada. Y sí les quiero pedir un favor, que no me vuelvan a mencionar ni para bien ni para mal. Yo con ustedes no me meto. Ya me robaron el premio. Ya me hicieron quedar mal ante todo el mundo. O sea, ¿qué más quieren de mí?“, expresó Gate ante sus seguidores.

La finalista del programa de convivencia, además, aseguró que desde que terminó el reality no ha dicho nada malo sobre el canal. Sin embargo, confesó sentirse atacada por algunas noticias que saca el medio sobre ella.

“Y yo soy tan buena gente que yo nunca he salido a hablar mal de ese canal, ni a dar una mala declaración, ni a decir de lo mal que me trataron, de todo al hambre que aguanté. Nunca dije nada. Pero, de mí si salen a hablar cuánta mierda y cuánta porquería les da. O sea, para uno trabajar en un canal de esos tiene que ser estúpido, bruto o prepago”, añadió.

La finalista de La casa de los famosos aseguró que RCN la humilló y ahora quiere trabajar en Caracol - crédito @yaelallstars/ TikTok

Además de pedirle a sus seguidores que dejen de seguir las redes del canal, también aseguró que estando dentro de la casa estudio fue víctima de explotación laboral por parte de la producción.

“Me odian, me detestan, yo ya sé. Les voy a dar un consejo a todos ustedes. No vuelvan donde no las traten bien, no vuelvan donde no las quieran. No les den su presencia a las personas que no las apoyen. A mí lo único que hicieron fue explotarme. Eso todo el mundo lo sabe. A mí me explotaron laboralmente de todas las maneras habidas y por haber“, añadió la paisa.

Después de arremeter contra el Canal RCN, Melissa aseguró que estaría interesada en ser contratada por Caracol Televisión. “Si me dan trabajo en Caracol, lo aceptaré, me parece un canal muy chévere o que me llamen de Telemundo, que en otros canales me dejaron claro que no soy de sus agrados, que me odian y me detestan porque los hice famosos en 11 países de Latinoamérica y eso no les gustó”, dijo Melissa desatando las reacciones divididas en redes sociales.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos ColombiaMelissa GateCanal RCNRedes socialesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El Puerto de Tumaco refuerza el suministro de combustibles con el arribo de su onceava importación desde Houston

En esa terminal marítima, la empresa descargó 90.000 barriles y procedió luego hacia Tumaco con 30.000 barriles adicionales de gasolina

El Puerto de Tumaco refuerza

El bate “amansa mamertos” que ‘Gury’ Rodríguez promocionó en sus redes: nueva polémica del concejal que intimidó a manifestantes en Medellín

El concejal del Centro Democrático salió al paso a las críticas por la publicación del utensilio, tras la cual fue acusado de posible incitación a la violencia

El bate “amansa mamertos” que

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Jaguares quedó líder de la tabla de posiciones, mientras que Deportes Quindío, uno de los históricos del Fútbol Profesional Colombiano, quedó fuera por diferencia de gol

Se definieron los cuadrangulares del

Polémica por la elección de Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico: Gobierno anticipa medidas de control

El nombramiento desató un intenso debate institucional, marcado por denuncias, retiro de consejeros y cuestionamientos sobre su experiencia, mientras persisten dudas sobre la validez de su designación y el respaldo político recibido

Polémica por la elección de

Gustavo Bolívar destapó el “chicharrón” que hay en el Pacto Histórico por la lista al Senado: “Está muy difícil esa decisión”

El ex precandidato presidencial pidió acatar las normas establecidas durante la consulta del 26 de octubre y mantener los compromisos aprobados por los partidos del sector progresista, en medio de la disputa por el liderazgo que enfrentan María José Pizarro y Carolina Corcho

Gustavo Bolívar destapó el “chicharrón”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ recibió

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ recibió amenazas tras rumores de maltrato: “Problemas van a tener”

Ella es la famosa exnovia de Nicolás Arrieta, el primer confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026’

Las series de Netflix Colombia que se roban la atención del público en todo momento

‘Desafío Siglo XXI’: familiar de Juan se prepara para participar en la próxima edición del concurso

Colombiano le cantó a Ester Expósito en España y la reacción de la actriz se viralizó

Deportes

Se definieron los cuadrangulares del

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Técnico de Vasco da Gama, que dirigió a Jhon Arias en Fluminense, elogió a otro futbolista colombiano: “Tiene un futuro prometedor”

Esta es la convocatoria de la selección Colombia masculina de cara al mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo