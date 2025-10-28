Colombia

María José Pizarro insiste en liderar lista al Senado: “Carolina Corcho perdió y debe asumir las consecuencias”

La senadora del Pacto Histórico reiteró su reclamo para encabezar la lista al Senado en 2026. Su posición se da tras la consulta presidencial en la que Iván Cepeda resultó vencedor y Carolina Corcho ocupó el segundo lugar

Por Mauricio Villamil

María José Pizarro - crédito
María José Pizarro - crédito Colprensa

Una nueva controversia se abrió dentro del Pacto Histórico luego de los resultados de la consulta presidencial celebrada el 26 de octubre.

María José Pizarro reclamó el cumplimiento del acuerdo que la designa como cabeza de lista al Senado para las elecciones legislativas de marzo de 2026, mientras Carolina Corcho pidió que se respete el compromiso inicial de otorgar ese puesto al segundo en la contienda interna.

Después de depositar su voto,
Después de depositar su voto, Carolina Corcho frente a varios medios de comunicación se refirió al desarrollo de la jornada, enfatizando la importancia de que el proceso se realice de manera pacífica y con eficiencia en la organización electoral - crédito @carolinacorcho

Según informó Semana, la coalición había suscrito dos compromisos distintos sobre la designación de ese cargo. El primero, pactado al inicio de la campaña, establecía que quien obtuviera el segundo lugar en la consulta encabezaría la lista al Congreso. El segundo fue firmado el 26 de septiembre, cuando varios precandidatos retiraron sus aspiraciones y respaldaron a Iván Cepeda, dejando a Pizarro como la opción para ocupar ese lugar en reconocimiento a su decisión de declinar.

En una rueda de prensa posterior a los resultados, Carolina Corcho instó al movimiento a cumplir el primer acuerdo. “Honro la palabra, acepto mi derrota, respeto y respaldo al senador Iván Cepeda y pedimos que todo el Pacto Histórico honre los acuerdos. La lista es paritaria. Se planteó que el segundo encabezaría la lista al Senado, estamos en esa reflexión, pero lo que queremos decir es que ese es el acuerdo político”, expresó la exministra de Salud.

Carolina Corcho | (Colprensa-Mariano Vimos)
Carolina Corcho | (Colprensa-Mariano Vimos)

Corcho subrayó que la cabeza de lista debía contar con respaldo ciudadano. “El acuerdo es que quien encabeza la lista al Senado debe estar respaldado por el voto popular, debe ser quien más votos haya sacado. Ese es el acuerdo y es importante para avanzar en la refundación de la política”, agregó.

María José Pizarro se pronunció
María José Pizarro se pronunció sobre la persona que liderará la lista al Senado del Pacto Histórico, luego de la derrota de Carolina Corcho en la consulta presidencial - crédito Facebook - @des_coneva/Instagram

La senadora María José Pizarro respondió al pronunciamiento de su copartidaria y le pidió aceptar los resultados. “Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. De eso se trata, precisamente, la democracia”, afirmó la congresista, reafirmando su aspiración a ocupar la primera posición en la lista legislativa.

En redes sociales, Pizarro recordó que el acuerdo del 26 de septiembre contó con la adhesión de los demás precandidatos que retiraron sus nombres cuando el Pacto Histórico decidió cerrar filas en torno a Cepeda. “Todos asumimos esa responsabilidad, con excepción de Carolina Corcho, quien no asistió a las deliberaciones, y decidió participar en la consulta, en la cual resultó vencedor en las urnas Iván Cepeda, con votos que representan la voluntad del Pacto Histórico y de la sociedad que nos acompaña”, publicó la senadora en su cuenta de X.

Corcho, por su parte, fue la única aspirante que mantuvo su candidatura hasta el día de la votación, mientras figuras como Pizarro, María Fernanda Carrascal y Wilson Arias declinaron para fortalecer la opción del senador Cepeda. El exalcalde de Medellín Daniel Quintero también participaría en la contienda, pero su nombre no alcanzó el consenso de la coalición, que finalmente respaldó al congresista del Polo Democrático.

La discusión sobre quién debe liderar la lista al Senado ha generado divisiones internas entre los sectores que respaldan a Pizarro y los que defienden la posición de Corcho. Aunque ambas reconocen la legitimidad de los acuerdos, interpretan de manera diferente su aplicación tras los resultados de la consulta.

Fuentes del Pacto Histórico señalaron que el tema podría resolverse en una instancia electoral o política antes del cierre oficial de inscripciones. Sin embargo, algunos dirigentes advierten que la pugna podría tener efectos sobre la unidad de la coalición en un momento clave de la organización de sus listas al Congreso.

Curules en el Congreso de
Curules en el Congreso de la República - crédito Colprensa

El partido, que busca mantener su representación en el Legislativo, enfrenta además la tarea de equilibrar la presencia de sus sectores femeninos y sociales en las listas, conforme a los criterios de paridad acordados por la dirección nacional.

Mientras tanto, María José Pizarro continúa consolidando su liderazgo dentro del movimiento, al tiempo que Carolina Corcho defiende la validez del compromiso que ella considera vigente. Ambas figuran entre las principales voceras del petrismo en el Congreso y en el debate público sobre las reformas impulsadas por el Gobierno.

La controversia, que comenzó con la proclamación de Iván Cepeda como candidato presidencial, podría convertirse en una prueba para la cohesión del Pacto Histórico en vísperas del proceso electoral de 2026.

