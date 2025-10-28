Le llueven críticas a Petro por explicar cómo los huracanes “llevan agua” a las islas del Caribe: “Intenta poetizar tragedias”

Gustavo Petro afirmó que los huracanes son los que llevan agua al Caribe - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El presidente Gustavo Petro, mientras desarrolla su agenda en el Medio Oriente con una visita oficial en Arabia Saudita, sigue generando polémica en sus redes sociales.

Durante la jornada del 28 de octubre, el jefe de Estado ha publicado varios mensajes en su cuenta de X, incluso, sobre el paso del huracán Melissa —que ya se catalogó como categoría 5, altamente destructivo—en territorio jamaiquino.

Frente a un informativo de Telesur, en el que se informó una posible “tormenta catastrófica”, el jefe de Estado escribió: ”Huracanes que defienden el Caribe".

Este mensaje le valió duras críticas por parte de sus opositores e internautas, entre ellos, la periodista Diana Saray Giraldo, que le cuestionó su interpretación sobre una posible tragedia causada por motivos climáticos.

“Presidente @petrogustavo con todo respeto: cómo puede defender el Caribe un huracán que está considerado uno de los más destructores de los últimos tiempos y en el que se teme que deje un gran rastro de destrucción a su paso? Además se dirige a Cuba, donde no hay infraestructura preparada para su paso...“.

El presidente le contestó con un tono irónico: “Amiga mía, el sistema de huracanes del Caribe es lo que lleva agua a las islas del Caribe. Sin agua no hay vida”.

Agregó que “la defensa ante los Huracanes implica disciplina social y pueblos unidos y no divididos, pero sin huracanes no habría vida sino desiertos. Hasta la Guajira tiene agua gracias a las lluvias que traen los huracanes”.

Las críticas

Sin embargo, la hipótesis en la que se sostuvo Gustavo Petro para afirmar que los huracanes “defienden” al Caribe sí es un objeto de estudio. Científicos advierten que suele haber beneficios a raíz de los ciclones tropicales.

Especialmente en México, instituciones, incluso el mismo Gobierno, han dado el mensaje de que, pese a la tragedia que suponen, los huracanes pueden traer efectos positivos en los ecosistemas

En National Geographic hay un artículo al respecto en el que se informa que “tal como señala la Conagua —Comisión Nacional del Aguade México—, las lluvias provocadas por los ciclones durante su trayecto ayudan a llenar las presas y recargar los acuíferos, en especial en zonas áridas, 'facilitando con ello el suministro de agua para el consumo humano, la agricultura y la generación hidroeléctrica’“.

Sin embargo, estos beneficios tienen un costo destructivo, en términos humanos y materiales, ya que hay fuertes riesgos de pérdidas humanas. Y por eso atacan a Petro en redes.

Además de la periodista Diana Giraldo, internautas le reclamaron su mensaje al jefe de Estado colombiano, en especial por su manera de hablar de los efectos de los huracanes:

“Hay algo profundamente desconectado en la manera como Petro intenta poetizar las tragedias. Cada vez que un desastre natural ocurre, aparece su necesidad de encontrarle una metáfora moral, como si el dolor de la gente fuera un ejercicio de simbolismo. Esta vez, decidió decir que los huracanes “llevan vida” a las islas del Caribe", le comentó una usuaria.

Ella, incluso agregó que “el problema no es la metáfora, sino la confusión. Los huracanes no llevan vida, presidente. La arrasan. No son bendiciones del clima, son manifestaciones extremas de un desequilibrio atmosférico que destruye hogares, arranca techos, inunda vidas y deja cicatrices reales. Convertir eso en poesía no es sensibilidad: es frivolidad. La política no necesita poetas del desastre. Necesita gobernantes que entiendan que el agua que inunda no es símbolo, sino realidad; que la lluvia que arrastra no purifica, sino destruye. Porque mientras algunos contemplan la tormenta como metáfora, otros la viven con el agua al cuello”.

Otros le escribieron: “Van más de 5 muertos por el huracán Melissa y este señor hablando de vida y de progresismo. Los problemas mentales de @petrogustavo ya son más que evidentes. Pero eso sí para viajar a Riad si no importa el medio ambiente...”; “Ud no es más imbécil porque no puede. En todas las islas del Caribe llueve, estúpido”.

También se leyó: “La especialidad de Petro: metafísica poético-política. Qué desconexión! Es como si ante un incendio forestal dijera: “el fuego también regenera los bosques”. Aunque sea cierto en términos ecológicos, su comentario es inadecuado, insensible y fuera de lugar en medio de la tragedia (sic)“.