Colombia

Petro feliz durante las primeras horas de su visita a Arabia Saudita: “Tratan como príncipe al presidente y como princesa a Colombia”

Destacó su intervención en la actividad en la Cumbre, y aseveró que su postura frente a Palestina le ha generado un cariño por parte del Estado árabe

Francy Agudelo

Francy Agudelo

Viaje de Gustavo Petro a
Viaje de Gustavo Petro a Arabia Saudita para participar en una cumbre de sostenibilidad - crédito @petrogustavo/X

En horas de la mañana del 28 de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro arribó a territorio árabe, donde participará en una cumbre mundial con varios de los representantes internacionales sobre temas de sostenibilidad.

Sus primeras interacciones ya dejaron reacciones del jefe de Estado.

Por medio de su cuenta de X, Petro no ha dudado en expresar su conformidad con el trato y las relaciones que por el momento se mantienen con ese país.

En una primera publicación, destacó la oportunidad internacional que presenta este viaje para la nación.

“En Arabia Saudita. Colombia no se bloquea, se abre a todo el mundo para que el mundo llegue a Colombia. Príncipes de la Paz”, escribió.

Minutos después, con una fotografía junto a miembros del principado de Arabia, destacó la interacción comercial que se puede tener de forma unilateral.

“Recibido por el gobierno de Arabia Saudita, se abren inmensas posibilidades de inversión y comercio para Colombia y Arabia Saudita, pues son economías complementarias y no competitivas entre sí”.

En una primera publicación, destacó
En una primera publicación, destacó la oportunidad internacional que presenta este viaje para la nación - crédito @petrogustavo/X

En otra de sus reacciones destacó su intervención en la actividad en la cumbre, y aseveró que su postura frente a Palestina le ha generado un cariño por parte del Estado árabe.

“Puedo decir que el pueblo árabe me ama por mi transparencia frente a Palestina. Aquí hablo en el foro de Fll9, iniciativas de inversión futura. Se reúnen los mayores inversionistas del mundo. Tema: ¿Los líderes de la humanidad están en la dirección correcta?”, añadió.

Finalmente, exaltó el trato que ha recibido: “Que se sienta grande Colombia. Tratan como príncipe al presidente y como princesa a Colombia, madre de la Vida. Ser justo la llave del mundo”.

En horas de la mañana del 28 de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro arribó a territorio árabe, donde participará en una cumbre mundial con varios de los representantes internacionales sobre temas de sostenibilidad - crédito @petrogustavo/X

El mandatario dejó registro fotográfico de los encuentros que tuvo durante la jornada, destacando la importancia de las mismas: “El encuentro más importante que continuará mañana. Con su Alteza Real Príncipe Mohamed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud”.

Su Alteza Real Príncipe Mohamed
Su Alteza Real Príncipe Mohamed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud - crédito @petrogustavo/X

Parece que para cerrar su primer día en territorio asiático, también consideró oportuno, compartir los minutos que tuvo con uno de los hombres con mayor fortuna en la tierra: “De los más poderosos inversionistas del mundo, cuarto más rico de la tierra: Alwaleed Bin Talal bin Abdulaziz Al Saud”.

Arabia Saudita recibió al presidente
Arabia Saudita recibió al presidente Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

Congreso fue informado el viaje del presidente a Arabia Saudita

El itinerario oficial internacional de Gustavo Petro Urrego contempla una ausencia del territorio colombiano desde el 27 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2025, de acuerdo con la comunicación remitida al Congreso. La notificación formal, fechada el 26 de octubre y dirigida a Lidio Arturo García Turbay, presidente del Senado, incluye detalles del desplazamiento y la delegación de funciones ejecutivas.

Según lo establecido en el marco constitucional, el presidente comunicó que su destino abarca Riad, en Arabia Saudita, El Cairo, Egipto, y Doha, en el Estado de Qatar, en el contexto de una agenda oficial.

En la misiva enviada, Petro Urrego precisó: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Constitución Política, me permito por su digno conducto dar aviso al honorable Congreso de la República, de mi traslado el día 27 de octubre de 2025, hacia las ciudades de Riad - Arabia Saudita, El Cairo Egipto y Doha - Estado de Qatar, con el fin de realizar visita Oficial a esos países”.

Durante el periodo contemplado de la ausencia presidencial, el documento oficial deja constancia de la delegación de las responsabilidades del Ejecutivo en Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ministro de Salud y Protección Social. El regreso del mandatario al país está programado, según la misiva, para el 4 de noviembre de 2025, como parte de la agenda establecida para la visita a Medio Oriente y el norte de África.

