Colombia

Gustavo Bolívar cambió de opinión sobre polémica en el Pacto Histórico: “Corcho a Vicepresidencia y Pizarro encabezando lista”

El exsenador había dicho en un video publicado en sus redes sociales que Carolina Corcho fuera cabeza de lista y que María José Pizarro fuera la fórmula vicepresidencial del candidato del petrismo

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Gustavo Bolívar reveló que acuerdos previos entre precandidatos del Pacto Histórico generan incertidumbre y tensiones en la coalición - crédito Colprensa

La controversia interna que atraviesa el Pacto Histórico tras la reciente consulta presidencial puso en primer plano la dificultad de definir quién encabezará la lista al Senado, una decisión que, según el exsenador Gustavo Bolívar, se ha transformado en un verdadero “chicharrón” para la coalición.

En diálogo con Mañanas Blu 10:30, de Blu Radio, Bolívar expuso que la raíz del conflicto reside en la existencia de acuerdos previos entre los precandidatos, los cuales han sido modificados por decisiones posteriores, generando un escenario de incertidumbre y tensiones dentro del movimiento.

Sin embargo, de acuerdo con un video publicado, por Bolívar, el lunes 27 de octubre en sus redes sociales, el había afirmado que quien debería encabezar la lista al Senado debía ser Carolina Corcho y María José Pizarro sería la fórmula presidencial del petrismo.

“Personalmente, creo que por conveniencia política sería Carolina Corcho quien deba encabezar esa lista al Senado”, expresó Gustavo Bolívar en un video publicado en su cuenta en X.

Gustavo Bolívar advirtió sobre las consecuencias políticas y jurídicas que podría generar el incumplimiento de los acuerdos previos - crédito @GustavoBolivar/X

No obstante, durante la entrevista con Blu Radio, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social DPS, cambió su posición y dijo: “Corcho a Vicepresidencia y Pizarro encabezando lista”.

Así mismo, el exsenador detalló que, en un inicio, los precandidatos del Pacto Histórico —incluyéndose a sí mismo— firmaron un acuerdo que establecía que la persona que obtuviera el segundo lugar en la consulta presidencial sería quien encabezara la lista al Senado.

Este pacto, de haberse mantenido, favorecería a Carolina Corcho, que resultó la segunda más votada. “Se le firmó un acuerdo donde los precandidatos nos pusimos de acuerdo en que el segundo de la consulta debería encabezar la lista”, explicó Bolívar en la entrevista con Mañanas Blu 10:30.

No obstante, la situación se complicó cuando, posteriormente, se alcanzó un nuevo acuerdo con María José Pizarro. Según relató Bolívar, este segundo pacto surgió después de que Pizarro decidiera retirar su precandidatura para contribuir a la unidad del movimiento, lo que llevó a que se le ofreciera encabezar la lista al Senado.

La dirección del Pacto Histórico
La dirección del Pacto Histórico enfrenta el dilema de elegir entre Carolina Corcho y María José Pizarro, ambas con méritos reconocidos - crédito Colprensa

“Posteriormente se hizo otro acuerdo ya con María José Pizarro en el sentido de que ella encabezara la lista a cambio de aportarle a la unidad su bajada de la precandidatura”, puntualizó el exsenador.

La coexistencia de estos dos compromisos ha generado un dilema para la dirección del Pacto Histórico, que ahora debe decidir entre dos figuras con méritos y trayectorias reconocidas.

Bolívar calificó la situación como un “dulce problema”, subrayando el valor electoral demostrado por Corcho en la consulta. “Desperdiciar el potencial electoral que mostró Carolina el domingo sería una bobada, porque fueron votos conseguidos en la Colombia profunda, recorriendo el país sin dinero, seduciendo con ideas”, afirmó.

En cuanto a las posibles soluciones, Bolívar advirtió que cualquier decisión podría provocar inconformidades internas. Una de las alternativas que ha escuchado consiste en incluir a ambas candidatas en la lista, aunque esto implicaría desplazar a otros aspirantes que podrían impugnar la medida.

Según sus palabras, “implicaría mover arriba en el puesto 20 y pico a otras personas que después podrían demandar diciendo ‘yo participé y me gané este puesto, no me pueden desplazar a bolígrafo’”.

Bolívar propone una fórmula que
Bolívar propone una fórmula que ubica a Corcho como vicepresidenciable y a Pizarro como cabeza de lista al Senado para aprovechar su potencial - @GustavoBolivar/X - Lina Gasca/Colprensa

Frente a este escenario, Bolívar propuso una salida propia, surgida recientemente, que consistiría en postular a Carolina Corcho como fórmula vicepresidencial y a María José Pizarro como cabeza de lista al Senado. “Es algo que tiro aquí así de la nada (…) para aprovechar el potencial de ambas, eso sería una gran cosa”, expresó en la entrevista.

Sin embargo, el exsenador aclaró que la decisión final no dependerá únicamente del Pacto Histórico, sino del Frente Amplio, espacio en el que la coalición participa junto a otros sectores políticos.

Obviamente quien gane el Frente Amplio es el que va a decidir, o yo no sé si habrá alguna regla en ese Frente Amplio que también obligue a que el segundo del Frente Amplio, como pasó hace cuatro años con Francia Márquez, sea la fórmula vicepresidencial”, señaló Bolívar.

El exdirector del DPS también reconoció que la falta de claridad en los acuerdos iniciales ha contribuido a la actual crisis. “Esto pasa porque no se dejan las cosas claras desde el comienzo. Como es un partido que están haciendo, van apareciendo vacíos que no resolvimos porque no preveímos esas situaciones”, admitió.

La decisión final sobre la
La decisión final sobre la lista al Senado dependerá del Frente Amplio, donde el Pacto Histórico participa junto a otros sectores políticos - crédito Lina Gasca/Colprensa

Respecto a los resultados de la consulta, el exsenador defendió la legitimidad de la mayoría de los votos, en particular los obtenidos por Corcho. “Puedo asegurar que ni uno solo de esos votos es comprado”, enfatizó.

No obstante, manifestó su preocupación por la presencia de sectores tradicionales y cuestionó algunos apoyos internos, citando el caso de la esposa del alcalde de Barrancabermeja, que enfrenta un proceso judicial por corrupción electoral y obtuvo una de las votaciones más altas dentro del movimiento.

“Hay casos como el de la esposa del alcalde de Barrancabermeja, que está a punto de ir a juicio por corrupción electoral y es ahora una de las mayores votaciones nuestras. Eso no tiene presentación”, manifestó.

