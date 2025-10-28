Gobierno Petro informó cuándo empezará a comprar oro en varias regiones de Colombia: onza supera los $15.000.000

El oro registró precios récords durante octubre de 2025 - crédito crédito Edgar Su/Reuters

El 28 de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro informó que ordenó al MInisterio de Minas que compre las empresas de oro de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) e inicie de inmediato la compra de oro en las regiones productoras de Colombia, titular masivamente pequeños mineros y sacar las mafias del oro.

“O se legalizan o salen”, señaló el mandatario al criticar el hecho de que “el Banco de la República haya vendido el oro colombiano y no esté comprando el oro en las regiones es un gran descalabro financiero”.

Las afirmaciones las hizo al referirse a una publicación del director del portal económico ecuatoriano Análisis Semanal, Alberto Acosta-Burneo. En X, el experto precisó que el “oro ya rompió barrera de USD4.000 por onza”. Esto, teniendo en cuenta que el 28 de octubre alcanzó a cotizar en USD3.925,98 la onza (un poco más de $15.000.000).

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ordenó al Ministerio de Minas que compre las empresas de oro de la SAE - crédito @PetroGustavo/X

Incluso, se lamentó que en Ecuador hoy solo se tenga una mina industrial de oro, pero varios proyectos están en fases avanzadas. “Con más minas, los ingresos fiscales se multiplicarían, justo cuando el país más necesita un respiro”, explicó.

Ministerio de Minas dio fechas

Al respecto, la respuesta del ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, no se hizo esperar. Dijo que, atendiendo la instrucción del presidente Gustavo Petro, se implementará a partir de noviembre la compra directa de oro en las regiones productoras del país.

“El 80% de las 70 toneladas que se comercializan cada año por un valor superior a los USD4.000 millones proviene de explotaciones informales o ilegales, dejando pérdidas en regalías por aproximadamente $5 billones”, precisó.

Lamentó que el Congreso no haya ayudado en sacar adelante el proyecto de ley para la creación de una empresa estatal de minería para combatir la ilegalidad y aumentar ingresos a la Nación. De acuerdo con Palma, quizá es que a pocos les interese eso y algunos se aprovechen de mantener ese mercado en las actuales condiciones. “Insistiremos”, puntualizó.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, dijo que a partir de noviembre se implementará la compra directa de oro en las regiones productoras del país - crédito @PalmaEdwin/X

No obstante, dejó claro que en articulación del Ministerio de Minas y Energía con la SAE, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el Ministerio de Hacienda, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y otras agencias del Estado, las empresas de oro en proceso de extinción de dominio se pondrán al servicio de cooperativas y asociaciones de pequeños mineros y mineras, dándole un alto valor social a estos activos que alguna vez estuvieron en operaciones ilícitas.

“La medida, que hoy ya favorece a 7.400 mineros organizados en cooperativas, deberá extenderse a unos 350.000 informales y de subsistencia”, indicó. Según él, así se facilitará a los mineros artesanales y de pequeña escala, su formalización y acceso al mercado legal.

Cómo están los ingresos en Colombia por el oro

En 2025, los ingresos por exportación de oro en Colombia se proyectan por encima de los USD4.000 millones, cifra impulsada por el aumento en el precio internacional del metal, que llegó máximos históricos. En 2024, las exportaciones sumaron US$3.907 millones, equivalentes a 67 toneladas.

La informalidad es un fenómeno que impacta de gran manera la minería - crédito Albeiro Lopera/Reuters

Retos regulatorios

El sector enfrenta retos por cambios regulatorios recientes, como la implementación del Decreto 0572 de 2025, que incrementa la retención en la fuente para la industria extractiva. La medida generó preocupación entre gremios y exportadores, que advierten que podría reducir las exportaciones legales y aumentar el contrabando.

Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), la mayor retención podría implicar una caída en el recaudo fiscal de unos USD175 millones por la disminución del oro exportado de manera formal.

Además, la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia señaló que la nueva retención puede afectar la rentabilidad de las empresas comercializadoras y generar un aumento de la informalidad en el sector aurífero.