Estos son los cortes de la luz del martes 28 de octubre en Santander

La Electrificadora de Santander (ESSA) compartió la lista de cortes al servicio eléctrico que llevará a cabo este martes 28 de octubre a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los clientes.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Girón.

Sector(es): Corregimiento Chocoita, Veredas Cantalta, Ruitoque, Llano Grande, Chocoa, Chocoita, Peñas, Palogordo, Motoso, Pantano, La Parroquia, Cedro y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 05:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas Pajonal La Unión y algunos sectores de Guatiguará y Pajonal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 05:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 05:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas Piedras Negras, Santo Domingo, La Puente, La Laguna y Manchadores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 05:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Corregimientos Campo Campiña, Umpala, Pescadero, Mirador del Lago, Veredas El Volador, La Navarra, El Guamo, El Jazmín, San Pio, Eugenio, Los Cacaos, Urgua, Centro, La Esperanza-El Duende, El Salado, Cabrera, Colombiana, Holanda, Mesitas de San Javier, Pescadero, Luanco, así como sectores de El Fiscal, Pavas, El Mansito, Pajonal La Unión y Pajonal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Antonio y San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Veredas La Loma Purnia, Guaimaro, San Rafael, Purnia Nueva, La Purnia, Piedra Del Rayo y Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Veredas San Antonio y San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Veredas La Loma Purnia, Guaimaro, Purnia Nueva, La Purnia, Piedra Del Rayo, así como sectores de San Rafael y Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Barbara.

Sector(es): Vereda Labradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Corregimientos Campo Campiña, Umpala, Pescadero, Mirador del Lago, Ciudad Teyuna y Altamira, Veredas San Pio, Los Cacaos, Urgua, Centro, La Esperanza-El Duende, El Salado, Cabrera, Colombiana, Pavas, Holanda, Mesitas de San Javier, Pescadero, El Fiscal, Luanco, El Volador, El Recreo, El Mansito, La Navarra, El Guamo, Pajonal La Unión, La Esperanza-El Duende, Pajonal, San Miguel y El Jazmín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Girón.

Sector(es): Vereda Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Labradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Corregimiento El Bambú, Veredas Halirimante, El Bambú, Panamá Sector Las Cruces, Sardinas, Berlín, Florencia Caballito, Espuma Baja, Panamá, Diamante, Carpinteros, San Pablo, Altamira, Villapaz, San José de Arévalo, La Paz, Portachuelo, Galanes, Diviso Palmas, Misiguay y La Cristalina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Alumbrado Público Viaducto La Novena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Carrera 27 46 74 Edificio Alhambra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Palmira sectores de las calles 44 y 45 con carrera 28A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Buenos Aires sectores de la calle 17 con carrera 13 y 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Urbanización San Jorge.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Almendros I sectores de la carrera 2 con calles 10A,10B,10C y 10D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Suratoque sectores de la carrera 9a con transversal 26.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto Residencial Vista Campestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Acasias 3 sectores de las carreras 2a,3,3a con calles 9,10, 10a, 10b, 10c y 10d.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 10 y 11 con carreras 11 y 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización San Angel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Suratoque sectores de la calle 28 con carreras 8BE y 9E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Bellavista sectores de las carreras 52 y 53 con calles 25 y 26.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Palmira sectores de las carreras 29 y 30 con calles 45 y 46.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Recreo sectores de las carreras 27 y 28 con calles 48 y 49.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Veredas La Loma Purnia, Guaimaro, San Rafael, Purnia Nueva, La Purnia, Piedra Del Rayo y Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Veredas San Antonio y San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Corregimientos Campo Campiña, Umpala, Pescadero, Mirador del Lago, Ciudad Teyuna y Altamira, Veredas San Pio, Los Cacaos, Urgua, Centro, La Esperanza-El Duende, El Salado, Cabrera, Colombiana, Pavas, Holanda, Mesitas de San Javier, Pescadero, El Fiscal, Luanco, El Volador, El Recreo, El Mansito, La Navarra, El Guamo, Pajonal La Unión, La Esperanza-El Duende, Pajonal, San Miguel y El Jazmín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Barbara.

Sector(es): Vereda Labradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Girón.

Sector(es): Vereda Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Carrera 4 7 19 Estación de Policia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre sectores de las calles 26 y 27 con carreras 7E, 7AE y 7BE.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Villa España sectores de las calles 152A, 152B, 152C y 153 con carrera 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio San Carlos sectores de la carrera 3 con calles 13 y 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Barrio Buenos Aires sector de la calle 18 con carrera 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Calle 30 con carrera 1 Antena de Telecomunicaciones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Albania.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Poveda y Mochila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Antonio, Indostal, La Pava, El Porvenir, Alto Tesorito, Indostan y Alto Minero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Torcoroma sectores de la calle 52B con carrera 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Cincuentenario sectores de la carrera 32 con calles 31A, 31B y 31C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Rafael Rangel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Villapaz, El Cairo, La Pradera y algunos sectores de San José de Arévalo, La Paz, Portachuelo, Galanes, Diviso Palmas, Misiguay y La Cristalina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Villa de la Cumbre sectores de las calles 27A y 27B con carrera 7AE.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio La Gruta sectores de la calle 15 con carrera 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Palomitas sectores de la carrera 22 con calles 153A, 153B,153C,153C,153D,153E y 153F.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Quitaz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Libano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tres Esquinas, Estancia Gonzalez y Puentes y Naranjos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Corregimiento Las Casitas y algunos sectores de las veredas San Lorenzo y Zaque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Ricaurte sectores de las calles 57,59 y 59A con carreras 17B, 17C y 17D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Bajo Capilla y Bajo Cantano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Arenales sectores de la calles 47 con carrera 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Raiz y Cayumba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores del corregimiento Comuneros y la vereda San Claver.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Opón y Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Planta Nueva y El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Arrugas, Dos Bocas y El 27.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas India Alta, Bellavista y Alto Parra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Agua Bonita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio La Libertad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Juancito y de la Torre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Yumbila, La Pedregosa, Arena Alta, Pescado, Abarco, Peña Ariza y Ceiba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización La Libertad sectores de las carreras 23 y 23A con calles 69 y 70.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Vanegas y Montevideo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llano Grande y Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Campo Capote y Alto Parra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Capitanejo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sebaruta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Pino, Betania, Cartagena y Cachira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Laja y Clavellinas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Camilo Torres.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Punta de Piedras, Pacho Díaz y El Tropezón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Efraín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Corregimiento Altamira, veredas San Miguel, así como algunos sectores de La Esperanza-El Duende, El Recreo, San Pio, El Jazmín, Holanda y Mesitas de San Javier.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llana Fría y Barro Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Fundación, La Trinidad, Las Delicias, 21 de Abril y Abrego.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Panama y San Ignacio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cobaria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Antonio y San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Irlanda, Villa Eva y Barranco Colarado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Taladro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Corregimientos Campo Campiña, Umpala, Pescadero, Mirador del Lago, Veredas El Volador, La Navarra, El Guamo, El Jazmín, San Pio, Eugenio, Los Cacaos, Urgua, Centro, La Esperanza-El Duende, El Salado, Cabrera, Colombiana, Holanda, Mesitas de San Javier, Pescadero, Luanco, así como sectores de El Fiscal, Pavas, El Mansito, Pajonal La Unión y Pajonal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Labradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tebaida y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Kilometro 36 y La Pescado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Carrera 17 4 Industrial Chimitá.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 17:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Villa Luisa Etapa 3.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Brisas del Rio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:33

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Cincuentenario sectores de la carrera 31 con calle 30.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:45 - 17:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio San José Obrero sectores de las carreras 41a y 42 con calles 51a, 51b y 51c.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:45 - 17:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Carrera 24 52 39 barrio Torcoroma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:45 - 17:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.