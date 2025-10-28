Colombia

Esposa de Daniel Quintero anunció demanda contra la señorita Antioquia, Laura Gallego: “Ojalá se haga justicia”

A pesar de que la reina de belleza renunció en medio de la polémica, la familia del exalcalde de Medellín inició un proceso legal en su contra

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Diana Osorio anunció que demandaran a la señorita Antioquia - crédito @diamaov/Instagram

Por publicar videos en los que menciona “dar bala” al referirse al presidente Gustavo Petro y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, la señorita Antioquia, Laura Gallego, está en medio de una polémica en la que ha recibido una gran cantidad de críticas en redes sociales.

Para entender el contexto de la situación, Gallego realizó varias publicaciones en redes sociales junto con figuras políticas de la derecha, a quienes les hizo preguntas como “¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”.

De la misma forma, en otras publicaciones ha hablado de escenarios hipotéticos en los que indica: “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala? Un cachazo pa’ Petro, pues, al menos”.

Además de las reacciones del presidente Gustavo Petro o el precandidato Daniel Quintero, desde el Concurso Nacional de la Belleza se alejaron de la postura de la señorita Antioquia.

“El Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política, y defiende la institucionalidad de Colombia. Por lo tanto, rechaza cualquier pronunciamiento de las participantes en torno a la actividad política”.

La esposa de Daniel Quintero
La esposa de Daniel Quintero indicó que buscará que se haga justicia - crédito RedesSociales/AlcaldíadeMedellín

A esto se sumó un pronunciamiento por parte de Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, que en su cuenta de X expuso nuevamente las publicaciones realizadas por Gallego.

“Esta mujer busca hacerse famosa promoviendo un nuevo magnicidio en nuestro país“, son las palabras de Osorio en el inicio del video, en el que indica que la gravedad de las palabras de Gallego no es porque se esté refiriendo a un político, sino porque se trata de una persona haciendo apología a un hipotético crimen.

No es solo un político. Daniel Quintero es mi esposo, es el papá de dos niñas pequeñas a las que esta mujer busca dejar huérfanas. Esta apología a la violencia no puede quedar impune, y no solamente por Daniel Quintero, porque sí, es muy importante para mí, sino porque en este país no podemos matarnos por de pensar diferente”.

En la parte final, Osorio reveló que, junto con Daniel Quintero, tomaron la decisión de denunciar a Laura Gallego por incitación al odio y la violencia".

“Es por eso que hemos puesto una denuncia en la fiscalía contra ella por incitación al odio, incitación a la violencia, lo cual puede dar una pena entre 10 y 20 años. Ojalá se haga justicia, no por nosotros, sino por Colombia”.

Osorio expuso que, junto con
Osorio expuso que, junto con su esposo, demandaron a Laura Gallego - crédito @diamaov/X

Gallego renunció a ser señorita Antioquia

En medio de la polémica, Laura Gallego publicó un comunicado de prensa en el que afirmó que la sociedad buscar silenciarla por “pensar diferente”.

“Siempre he creído que las mujeres somos mucho más que una cara bonita o un vestido elegante. Las mujeres somos inteligencia, carácter, autenticidad y determinación. Una sociedad que pretender reducirnos al silencio por pensar diferente perpetua la misma estructura de sometimiento que por décadas hemos combatido”.

Es por ello que en la parte final del documento indica que ha presentado su renuncia “irrevocable” a ser señorita Antioquia en el Concurso Nacional de la Belleza, que hasta el momento no ha confirmado que haya aceptado la salida de Gallego.

“La libertad de expresión no puede ser un privilegio de pocos, ni mucho menos un instrumento para callar a quienes piensan distinto. Ante esa realidad, me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza”, se lee en el comunicado.

Gallego anunció que presentó su
Gallego anunció que presentó su renuncia ante el Concurso Nacional de la Belleza - crédito @lauragallegosolis/Instagram

Temas Relacionados

Daniel QuinteroDiana OsorioLauga GalleroSeñorita AntioquiaPolémicaDemandaColombia-Noticias

