Elecciones Consejo Consultivo LGBT Bogotá 2026–2028: inscripciones, requisitos y fechas clave para participar

El objetivo principal del proceso es asegurar la transparencia, accesibilidad y amplia participación de los sectores LGBTI en la elección del Consejo Consultivo Distrital LGBT de Bogotá para el periodo 2026–2028. - crédito iStock

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) hace un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones sociales de los sectores LGBTI para que participen activamente en las Elecciones del Consejo Consultivo Distrital LGBT 2026–2028, un espacio fundamental para fortalecer la democracia, la inclusión y la garantía de derechos en Bogotá.

Este consejo consultivo se constituye como un mecanismo clave para visibilizar las voces diversas que construyen ciudad desde el respeto, la equidad y la representación de todas las orientaciones sexuales e identidades de género.

El proceso se realizará de manera 100 % virtual a través de la plataforma VOTEC, donde las personas interesadas podrán postularse como candidatas o registrarse como votantes.

El IDPAC lidera la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo LGBT, promoviendo la inclusión y la diversidad en la definición de políticas públicas en Bogotá. - crédito iStock

¿Quiénes integran el Consejo Consultivo Distrital LGBT?

Según el artículo 10 del Decreto Distrital 371 de 2009, el Consejo estará conformado por:

Las o los Secretarias/os Distritales de Gobierno, Planeación, Integración Social, Cultura, Recreación y Deporte, Desarrollo Económico, Educación y Salud, junto con la dirección del IDPAC o sus delegadas/os.

Cuatro representantes del sector LGBT, uno por cada grupo: mujeres lesbianas, hombres gay, personas bisexuales y personas transgénero, elegidos por las organizaciones que los agrupan en la ciudad por un período de dos años, con apoyo de la Gerencia de Mujer y Género del IDPAC.

Cuatro personas del sector LGBT vinculadas a la defensa de derechos específicos: salud, educación, trabajo, vida y seguridad, participación y cultura.

Una persona representante de universidades con sede en Bogotá que desarrollen programas o proyectos de investigación relacionados con los temas tratados en esta política pública.

Requisitos para postularse como consejera o consejero

Las personas que deseen integrar el Consejo deben cumplir con los criterios establecidos en el artículo 21 del Reglamento Interno del Consejo Consultivo LGBT, del 3 de mayo de 2023:

Ser ciudadano(a) en ejercicio. Tener más de 18 años. Residir en el Distrito Capital. Identificarse como parte de los sectores sociales LGBTI. Desarrollar actividades con organizaciones, redes, grupos o mesas LGBTI del Distrito Capital. No haber sido consejero(a) en el período inmediatamente anterior.

Estos requisitos buscan garantizar una representación legítima, diversa y activa de los sectores sociales en el proceso consultivo.

El proceso electoral virtual permitirá que personas y organizaciones LGBTI de Bogotá participen como candidatas o votantes - crédito AFP

Cronograma de Elecciones 2026–2028

Etapa preelectoral:

Estrategia de comunicaciones y socialización del proceso VOTEC: 02/10/25 – 31/10/25

Inscripción de candidaturas: 28/10/25 – 31/10/25

Verificación de documentos de candidaturas: 01/11/25 – 04/11/25

Subsanación de documentos (preselección): 05/11/25 – 07/11/25

Publicación de candidaturas inscritas: 10/11/25

Campaña electoral: 10/11/25 – 23/11/25

Formación de candidaturas: 15/11/25

Inscripción de votantes: 28/10/25 – 13/11/25

Verificación de documentos votantes: 14/11/25 – 16/11/25

Publicación de personas votantes: 17/11/25

Jornada electoral:

Jornadas de votación: 29/11/25

Publicación de resultados oficiales: 29/11/25

Impugnación de resultados: 04/12/25

Resultados definitivos: 05/12/25

Etapa pos electoral:

Posesión del Consejo: 15/12/25 – 19/12/25, sujeta a la agenda de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Funciones del Consejo Consultivo LGBT

El Consejo tiene como misión realizar seguimiento a las políticas públicas relacionadas con los derechos de la población LGBT, proponer soluciones frente a problemáticas que afectan a estos sectores y actuar como enlace entre las comunidades y las entidades distritales. Es un espacio de diálogo permanente, donde se analizan avances, retos y estrategias en materia de inclusión, reconocimiento y equidad en la ciudad.

Las inscripciones para candidaturas y votantes del Consejo Consultivo LGBT se gestionan a través de la plataforma VOTEC - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo participar

Todas las personas que se identifiquen como parte de los sectores sociales LGBTI, pertenezcan a organizaciones, mesas o redes, o simplemente deseen ejercer su derecho al voto, podrán inscribirse a partir del 28 de octubre de 2025 en la plataforma VOTEC: www.participacionbogota.gov.co.

María Ximena Morales Trujillo, directora del IDPAC, destacó: “El IDPAC reafirma su compromiso con la participación ciudadana y con el fortalecimiento de los liderazgos sociales que trabajan por una Bogotá diversa, incluyente y democrática”.

Este proceso electoral representa una oportunidad única para fortalecer la democracia participativa y la representación diversa en Bogotá, garantizando que todas las voces LGBTI sean escuchadas y tenidas en cuenta en la construcción de políticas públicas inclusivas.