Colombia

Elecciones Consejo Consultivo LGBT Bogotá 2026–2028: inscripciones, requisitos y fechas clave para participar

El proceso se realizará de manera 100% virtual y las inscripciones de candidaturas y votantes se realizarán mediante la plataforma VOTEC

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
El objetivo principal del proceso
El objetivo principal del proceso es asegurar la transparencia, accesibilidad y amplia participación de los sectores LGBTI en la elección del Consejo Consultivo Distrital LGBT de Bogotá para el periodo 2026–2028. - crédito iStock

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) hace un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones sociales de los sectores LGBTI para que participen activamente en las Elecciones del Consejo Consultivo Distrital LGBT 2026–2028, un espacio fundamental para fortalecer la democracia, la inclusión y la garantía de derechos en Bogotá.

Este consejo consultivo se constituye como un mecanismo clave para visibilizar las voces diversas que construyen ciudad desde el respeto, la equidad y la representación de todas las orientaciones sexuales e identidades de género.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso se realizará de manera 100 % virtual a través de la plataforma VOTEC, donde las personas interesadas podrán postularse como candidatas o registrarse como votantes.

El IDPAC lidera la convocatoria
El IDPAC lidera la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo LGBT, promoviendo la inclusión y la diversidad en la definición de políticas públicas en Bogotá. - crédito iStock

¿Quiénes integran el Consejo Consultivo Distrital LGBT?

Según el artículo 10 del Decreto Distrital 371 de 2009, el Consejo estará conformado por:

  • Las o los Secretarias/os Distritales de Gobierno, Planeación, Integración Social, Cultura, Recreación y Deporte, Desarrollo Económico, Educación y Salud, junto con la dirección del IDPAC o sus delegadas/os.
  • Cuatro representantes del sector LGBT, uno por cada grupo: mujeres lesbianas, hombres gay, personas bisexuales y personas transgénero, elegidos por las organizaciones que los agrupan en la ciudad por un período de dos años, con apoyo de la Gerencia de Mujer y Género del IDPAC.
  • Cuatro personas del sector LGBT vinculadas a la defensa de derechos específicos: salud, educación, trabajo, vida y seguridad, participación y cultura.
  • Una persona representante de universidades con sede en Bogotá que desarrollen programas o proyectos de investigación relacionados con los temas tratados en esta política pública.

Requisitos para postularse como consejera o consejero

Las personas que deseen integrar el Consejo deben cumplir con los criterios establecidos en el artículo 21 del Reglamento Interno del Consejo Consultivo LGBT, del 3 de mayo de 2023:

  1. Ser ciudadano(a) en ejercicio.
  2. Tener más de 18 años.
  3. Residir en el Distrito Capital.
  4. Identificarse como parte de los sectores sociales LGBTI.
  5. Desarrollar actividades con organizaciones, redes, grupos o mesas LGBTI del Distrito Capital.
  6. No haber sido consejero(a) en el período inmediatamente anterior.

Estos requisitos buscan garantizar una representación legítima, diversa y activa de los sectores sociales en el proceso consultivo.

El proceso electoral virtual permitirá
El proceso electoral virtual permitirá que personas y organizaciones LGBTI de Bogotá participen como candidatas o votantes - crédito AFP

Cronograma de Elecciones 2026–2028

Etapa preelectoral:

  • Estrategia de comunicaciones y socialización del proceso VOTEC: 02/10/25 – 31/10/25
  • Inscripción de candidaturas: 28/10/25 – 31/10/25
  • Verificación de documentos de candidaturas: 01/11/25 – 04/11/25
  • Subsanación de documentos (preselección): 05/11/25 – 07/11/25
  • Publicación de candidaturas inscritas: 10/11/25
  • Campaña electoral: 10/11/25 – 23/11/25
  • Formación de candidaturas: 15/11/25
  • Inscripción de votantes: 28/10/25 – 13/11/25
  • Verificación de documentos votantes: 14/11/25 – 16/11/25
  • Publicación de personas votantes: 17/11/25

Jornada electoral:

  • Jornadas de votación: 29/11/25
  • Publicación de resultados oficiales: 29/11/25
  • Impugnación de resultados: 04/12/25
  • Resultados definitivos: 05/12/25

Etapa pos electoral:

  • Posesión del Consejo: 15/12/25 – 19/12/25, sujeta a la agenda de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Funciones del Consejo Consultivo LGBT

El Consejo tiene como misión realizar seguimiento a las políticas públicas relacionadas con los derechos de la población LGBT, proponer soluciones frente a problemáticas que afectan a estos sectores y actuar como enlace entre las comunidades y las entidades distritales. Es un espacio de diálogo permanente, donde se analizan avances, retos y estrategias en materia de inclusión, reconocimiento y equidad en la ciudad.

Las inscripciones para candidaturas y
Las inscripciones para candidaturas y votantes del Consejo Consultivo LGBT se gestionan a través de la plataforma VOTEC - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo participar

Todas las personas que se identifiquen como parte de los sectores sociales LGBTI, pertenezcan a organizaciones, mesas o redes, o simplemente deseen ejercer su derecho al voto, podrán inscribirse a partir del 28 de octubre de 2025 en la plataforma VOTEC: www.participacionbogota.gov.co.

María Ximena Morales Trujillo, directora del IDPAC, destacó: “El IDPAC reafirma su compromiso con la participación ciudadana y con el fortalecimiento de los liderazgos sociales que trabajan por una Bogotá diversa, incluyente y democrática”.

Este proceso electoral representa una oportunidad única para fortalecer la democracia participativa y la representación diversa en Bogotá, garantizando que todas las voces LGBTI sean escuchadas y tenidas en cuenta en la construcción de políticas públicas inclusivas.

Temas Relacionados

Elecciones Consejo Consultivo LGBT BogotáInscripciones Consejo LGBT BogotáConsejo LGBTProceso electoral LGBTI BogotáRequisitos Consejo Consultivo LGBTColombia-Noticias

Más Noticias

El Puerto de Tumaco refuerza el suministro de combustibles con el arribo de su onceava importación desde Houston

En esa terminal marítima, la empresa descargó 90.000 barriles y procedió luego hacia Tumaco con 30.000 barriles adicionales de gasolina

El Puerto de Tumaco refuerza

Resultados Sinuano Día y Noche 27 de octubre de 2025: los números ganadores de los sorteos de HOY

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora de sus dos sorteos de este lunes

Resultados Sinuano Día y Noche

Jaime Granados recibe reconocimiento del uribismo en Madrid: “Gracias por defender a Uribe”

El abogado Jaime Granados fue homenajeado en España por su papel en la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El uribismo destacó su labor jurídica tras la absolución del exmandatario por parte del Tribunal Superior de Bogotá

Jaime Granados recibe reconocimiento del

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy martes

¡Alista las reservas! distintos barrios de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Estos son los turnos de

Pico y Placa en Cali: qué carros descansan este martes 28 de octubre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa en Cali:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Ranking Apple: las 10 canciones

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Desesperante prueba en el ‘Desafío Siglo XXI’: una participante se estaba ahogando y otra se quedó si aire tras un fuerte golpe

Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en atentar contra su vida por las deudas

Melissa Gate volvió a arremeter contra RCN tras polémica por premios: “La mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ recibió amenazas tras rumores de maltrato: “Problemas van a tener”

Deportes

Se definieron los cuadrangulares del

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Técnico de Vasco da Gama, que dirigió a Jhon Arias en Fluminense, elogió a otro futbolista colombiano: “Tiene un futuro prometedor”

Esta es la convocatoria de la selección Colombia masculina de cara al mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo