Daniel Quintero respaldó a Carolina Corcho y aseguró que se acordó que el segundo en la consulta sería la cabeza de lista al Senado: “Es terrible lo que le están haciendo”

El respaldo de Daniel Quintero a Carolina Corcho intensifica el debate interno, mientras María José Pizarro sostiene que la decisión debe surgir de negociaciones entre los partidos de la coalición

La disputa por el primer lugar en la lista al Senado del Pacto Histórico enfrenta actualmente a María José Pizarro y Carolina Corcho. Pizarro, desde su papel de senadora, argumenta que el consenso alcanzado por la coalición a finales de septiembre, poco antes de los comicios, estableció que los partidos decidirían la candidatura principal mediante negociaciones internas.

En contraste, Corcho, quien dirigió el Ministerio de Salud, afirma que el acuerdo relacionado con el Congreso asignó la cabeza de lista al aspirante que ocupó el segundo puesto en la consulta presidencial.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien se retiró de la consulta del Pacto Histórico, intervino en el debate sobre la conformación de la lista al Senado de la coalición. A través de su cuenta de X, Quintero expresó su apoyo a Carolina Corcho y afirmó que existía un acuerdo según el cual la persona que ocupara el segundo lugar en la consulta presidencial encabezaría la lista al Senado. “Es terrible lo que le están haciendo”, manifestó.

En su cuenta de X, Daniel Quintero expresó su inconformidad por la polémica alrededor de la designación de la cabeza de lista al Senado dentro del Pacto Histórico.

Quintero defendió a Carolina Corcho y señaló que el acuerdo original establecía que quien obtuviera el segundo lugar en la consulta presidencial sería quien encabezaría la lista.

Además, enfatizó que no se discutió un cambio en las reglas con los candidatos y se mostró dispuesto a dar su testimonio sobre este asunto ante cualquier autoridad.

“Es terrible lo que le están haciendo a Corcho quitándole la cabeza de lista al Senado. Estoy listo para declarar ante cualquier instancia que nunca se habló con los candidatos de un cambio de reglas. Lo acordado era que el segundo de la consulta asumiría la cabeza de lista”, escribió en su cuenta de la red social X el exalcalde paisa.

Y es que, con respecto a la controversia, la senadora María José Pizarro aseguró que el 26 de septiembre de 2025 aceptó el encargo de encabezar la bancada del Senado.

Además, señaló que en los registros oficiales quedó estipulado que la designación del primer puesto en la lista se realizaría mediante consenso entre las fuerzas políticas integrantes.

“Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. De eso se trata, precisamente, la democracia”, aseveró la congresista cercana al Gobierno de Gustavo Petro.

Durante una conversación con Caracol Radio, Carolina Corcho ofreció su versión sobre la controversia y respondió a las afirmaciones hechas por María José Pizarro.

Corcho manifestó su sorpresa al descubrir mediante plataformas digitales y la prensa que existía un acuerdo para que Pizarro liderara la lista al Senado del Pacto Histórico. “Desconocía el acuerdo para que otra persona asumiera la cabeza de lista al Senado”, declaró Corcho en la emisora.

Por otro lado, además del pronunciamiento de Daniel Quintero, la exministra de Ambiente del Gobierno Petro, Susana Muhamad, se refirió a la situación en su cuenta de X. Muhamad instó a los partidos integrantes del Pacto Histórico a organizar un proceso que permita definir de manera colectiva quién ocupará la cabeza de lista al Senado, invitando a un diálogo político que reconozca los antecedentes de la consulta y valore el respeto entre las candidatas involucradas. Además, advirtió sobre la importancia de no poner en riesgo los avances logrados por la coalición y remarcó que la solución no debe buscarse en medios ni redes sociales.

“Hago un llamado a los partidos a convocar un proceso para dirimir la cabeza de lista al Senado convocando un diálogo para una definición política, que tome en cuenta los antecedentes de la Consulta, y que parta del respeto que se merecen las dos compañeras. No debemos afectar el proceso político que hemos avanzado. No es a través de los medios y las redes que se va a resolver”, escribió la exfuncionaria del Gobierno Petro.