Colombia

Daniel Quintero respaldó a Carolina Corcho y aseguró que se acordó que el segundo en la consulta sería la cabeza de lista al Senado: “Es terrible lo que le están haciendo”

El exalcalde de Medellín intervino en la controversia del Pacto Histórico, defendiendo a Corcho y señalando que el acuerdo original favorecía al segundo lugar de la consulta presidencial para liderar la lista

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El respaldo de Daniel Quintero
El respaldo de Daniel Quintero a Carolina Corcho intensifica el debate interno, mientras María José Pizarro sostiene que la decisión debe surgir de negociaciones entre los partidos de la coalición - crédito Colprensa

La disputa por el primer lugar en la lista al Senado del Pacto Histórico enfrenta actualmente a María José Pizarro y Carolina Corcho. Pizarro, desde su papel de senadora, argumenta que el consenso alcanzado por la coalición a finales de septiembre, poco antes de los comicios, estableció que los partidos decidirían la candidatura principal mediante negociaciones internas.

En contraste, Corcho, quien dirigió el Ministerio de Salud, afirma que el acuerdo relacionado con el Congreso asignó la cabeza de lista al aspirante que ocupó el segundo puesto en la consulta presidencial.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien se retiró de la consulta del Pacto Histórico, intervino en el debate sobre la conformación de la lista al Senado de la coalición. A través de su cuenta de X, Quintero expresó su apoyo a Carolina Corcho y afirmó que existía un acuerdo según el cual la persona que ocupara el segundo lugar en la consulta presidencial encabezaría la lista al Senado. “Es terrible lo que le están haciendo”, manifestó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta de X, Daniel Quintero expresó su inconformidad por la polémica alrededor de la designación de la cabeza de lista al Senado dentro del Pacto Histórico.

Quintero defendió a Carolina Corcho y señaló que el acuerdo original establecía que quien obtuviera el segundo lugar en la consulta presidencial sería quien encabezaría la lista.

Además, enfatizó que no se discutió un cambio en las reglas con los candidatos y se mostró dispuesto a dar su testimonio sobre este asunto ante cualquier autoridad.

“Es terrible lo que le están haciendo a Corcho quitándole la cabeza de lista al Senado. Estoy listo para declarar ante cualquier instancia que nunca se habló con los candidatos de un cambio de reglas. Lo acordado era que el segundo de la consulta asumiría la cabeza de lista”, escribió en su cuenta de la red social X el exalcalde paisa.

Daniel Quintero opinó con respecto
Daniel Quintero opinó con respecto a la controversia entre María José Pizarro y Carolina Corcho - crédito @QuinteroCalle

Y es que, con respecto a la controversia, la senadora María José Pizarro aseguró que el 26 de septiembre de 2025 aceptó el encargo de encabezar la bancada del Senado.

Además, señaló que en los registros oficiales quedó estipulado que la designación del primer puesto en la lista se realizaría mediante consenso entre las fuerzas políticas integrantes.

Carolina Corcho y María José
Carolina Corcho y María José Pizarro han discutido por ser cabeza en la lista al Senado - crédito @carolinacorcho/X/@PizarroMariaJo/X

“Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. De eso se trata, precisamente, la democracia”, aseveró la congresista cercana al Gobierno de Gustavo Petro.

Durante una conversación con Caracol Radio, Carolina Corcho ofreció su versión sobre la controversia y respondió a las afirmaciones hechas por María José Pizarro.

Corcho manifestó su sorpresa al descubrir mediante plataformas digitales y la prensa que existía un acuerdo para que Pizarro liderara la lista al Senado del Pacto Histórico. “Desconocía el acuerdo para que otra persona asumiera la cabeza de lista al Senado”, declaró Corcho en la emisora.

Por otro lado, además del pronunciamiento de Daniel Quintero, la exministra de Ambiente del Gobierno Petro, Susana Muhamad, se refirió a la situación en su cuenta de X. Muhamad instó a los partidos integrantes del Pacto Histórico a organizar un proceso que permita definir de manera colectiva quién ocupará la cabeza de lista al Senado, invitando a un diálogo político que reconozca los antecedentes de la consulta y valore el respeto entre las candidatas involucradas. Además, advirtió sobre la importancia de no poner en riesgo los avances logrados por la coalición y remarcó que la solución no debe buscarse en medios ni redes sociales.

Susana Muhamad también habló en
Susana Muhamad también habló en su cuenta de X acerca de la controversia - crédito @susanamuhamad

“Hago un llamado a los partidos a convocar un proceso para dirimir la cabeza de lista al Senado convocando un diálogo para una definición política, que tome en cuenta los antecedentes de la Consulta, y que parta del respeto que se merecen las dos compañeras. No debemos afectar el proceso político que hemos avanzado. No es a través de los medios y las redes que se va a resolver”, escribió la exfuncionaria del Gobierno Petro.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroMaría José PizarroCarolina CorchoConsulta del Pacto HistóricoPacto HistóricoColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Quintero entuteló a la Registraduría tras negativa de inscripción de su candidatura presidencial

El equipo legal del exmandatario antioqueño alega que la autoridad electoral adoptó una medida arbitraria que compromete garantías esenciales para el ejercicio de derechos ciudadanos

Daniel Quintero entuteló a la

Gustavo Bolívar aseguró que renunciaría a su aspiración presidencial si Iván Cepeda cumple una condición: “Honrar la palabra”

El exsenador reafirmó su compromiso de apoyar a Cepeda y dejar la carrera presidencial si el Consejo Nacional Electoral permite la participación del Cepeda, por la necesidad de unidad en el movimiento de izquierda

Gustavo Bolívar aseguró que renunciaría

Ella es Angie Liset Jaramillo Arias, capturada por filtrar información a disidencias de las Farc que perpetraron crímenes contra líderes religiosos en Calamar, Guaviare

Aunque algunos medios la identificaron como secretaria, el verdadero rol de alias la Crespa era el de contratista y judicante en la Personería municipal

Ella es Angie Liset Jaramillo

Juan Guillermo Zuluaga ‘despedazó’ la política de Paz Total de Gustavo Petro, a menos de un año para finalizar su Gobierno: “No se implora”

En entrevista con Infobae Colombia, el exalcalde de Villavicencio, exgobernador del Meta y precandidato presidencial de la Fuerza de las Regiones, fue tajante en pronunciarse frente a la estrategia, que no ha dejado réditos a los territorios y, por el contrario, ha llevado al país a retroceder en su lucha contra el terrorismo

Juan Guillermo Zuluaga ‘despedazó’ la

Autoridades distritales dan pautas a padres sobre cómo disfrazar a sus hijos en Halloween sin riesgos: “Evita el uso de máscaras”

La Alcaldía de Bogotá hizo un llamado a los padres para que, ante todo, garanticen la seguridad de sus hijos en la celebración del 31 de octubre de 2025

Autoridades distritales dan pautas a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan plan para atentar contra

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

ENTRETENIMIENTO

⁠La Liendra confesó que recibió

⁠La Liendra confesó que recibió jugosa oferta para formar parte de otro ‘reality’ y por qué no aceptó: “Déjenme aquí afuera”

Colectivo feminista se refirió al anuncio de Aida Victoria Merlano de acabar su relación con Juan David Tejada: “Para que sigan creyendo que un man las mantenga”

Aspirante a ‘La casa de los Famosos’ reveló enemistad con Rafaela Chávez, hija de Marbelle: “Se metió en mi relación”

Yina Calderón aseguró que no cree la versión de Samor One, pareja de Baby Demoni, sobre la muerte de la influencer: “No se desvivió sola”

Aida Victoria le respondió con parranda vallenata a su ex Juan David Tejada, quien la señaló de tener problemas mentales: “Sí tengo, pero saca las pruebas”

Deportes

Racing vs. Flamengo: hora y

Racing vs. Flamengo: hora y dónde ver las semifinal de vuelta de la Copa Libertadores

Álvaro López Bedoya, el presidente que llevó a la quiebra a Deportivo Pereira y estuvo preso en España por tráfico de cocaína

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Se confirmó el aplazamiento del partido entre Boyacá Chicó y América de Cali por la Liga BetPlay

Este es el colombiano destacado como el mejor jugador de la liga portuguesa de fútbol