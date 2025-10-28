Daniel Quintero entuteló a la Registraduría tras negativa de inscripción de su candidatura presidencial

Daniel Quintero invita a Margarita Rosa de Francisco a revisar su proceso judicial y propone unir fuerzas contra el lawfare - crédito Colprensa

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, presentó una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, luego de que la entidad suspendiera una cita para la inscripción de su comité de recolección de firmas para su candidatura presidencial.

Según el documento revelado por Caracol Radio, la solicitud fue escrita el 21 de octubre de 2025, a través de su apoderado, el abogado Eli Shnaider Brener, con el objetivo de obtener una respuesta judicial urgente ante lo que considera una vulneración de sus garantías constitucionales.

El recurso judicial, radicado por el equipo legal de Quintero, solicita la intervención inmediata del juez constitucional para salvaguardar derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y conciencia, la libertad individual, el debido proceso administrativo, así como la libertad política y de asociación.

El escrito enfatiza que estos derechos están consagrados en diversos artículos de la Constitución Política de Colombia y que su protección resulta indispensable para el ejercicio pleno de la participación política.

