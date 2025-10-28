Angélica Monsalve lanzó dura crítica a María Fernanda Cabal por hablar de la consulta del Pacto Histórico: “Tiene más Botox que Votos”

La senadora María Fernanda Cabal solicitó un análisis exhaustivo de la votación tras la victoria de Iván Cepeda, insinuando posibles influencias del narcotráfico y clanes políticos en el proceso electoral del domingo - crédito @alazamo123/X/Colprensa

Este domingo, 26 de octubre, se realizó la consulta del Pacto Histórico, en la que resultó ganador el senador Iván Cepeda con 1.520.287 votos, de acuerdo con el boletín 51 de la Registraduría Nacional.

En relación con estos resultados, la senadora de oposición María Fernanda Cabal, integrante del Centro Democrático, expresó a través de una publicación en la red social X: “Hay que analizar con lupa los resultados de la consulta del Pacto”.

Ante el comentario de Cabal sobre la consulta del Pacto Histórico, la exfiscal Angélica Monsalve respondió en su cuenta de X con una crítica directa hacia la senadora del Centro Democrático: “Tiene más Botox que Votos”.

La senadora de oposición María Fernanda Cabal, integrante del Centro Democrático, cuestionó en su cuenta de X los resultados de la consulta del Pacto Histórico y pidió un análisis detallado del comportamiento electoral, sugiriendo que factores como el narcotráfico y los clanes políticos podrían haber influido en la votación.

“Hay que analizar con lupa los resultados de la consulta del Pacto. Necesitamos las cifras de votantes por puesto electoral y comparar el mapa con las zonas controladas por el narcotráfico y los clanes políticos. Solo así entenderemos cómo las 300 mil hectáreas de coca siguen definiendo poder y votos en Colombia”, escribió la precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal en su cuenta de X.

La exfiscal Angélica Monsalve respondió a las afirmaciones de María Fernanda Cabal en su cuenta de X, lanzando una crítica directa tanto a la senadora como a su argumento sobre el impacto del narcotráfico en los resultados electorales. Monsalve subrayó que la relación entre las hectáreas de coca y los votos no es un fenómeno reciente en el país y desestimó la postura de Cabal.

“María Fernanda Cabal tiene más Botox que Votos. Las hectáreas de coca sembradas en nuestro territorio colombiano, siempre han definido los votos, ¿o acaso usted cree que este país comenzó a ser un NARCOESTADO hace apenas tres años? No nos quiera meter el dedo en la boca señora”, contestó Monsalve frente a las palabras de la precandidata presidencial del Centro Democrático.

La exfiscal concluyó su respuesta a la senadora del Centro Democrático con una acusación sobre figuras históricas vinculadas al tráfico de drogas, sugiriendo que incluso personajes admirados por sectores políticos habrían facilitado operaciones ilegales. Monsalve recomendó a la senadora dejar de lado los estigmas ideológicos.

“Porque hasta de su gran colombiano se dice, que le entregaba las matrículas a las aeronaves de los narcos, entre ellos Pablo Escobar, para que llevasen la coca para los Estados Unidos. Le sale mejor sincerarse, y dejar los estigmas ideológicos de un lado”, aseveró en su publicación de la red social antes mencionada.

En cuanto a María Fernanda Cabal, la senadora ha publicado varios mensajes en X para criticar la consulta del Pacto Histórico. En otra de sus publicaciones, Cabal cuestionó el motivo de celebración en el sector oficialista al comparar la participación actual con la de años anteriores y sugerir que, pese a las estrategias para movilizar votantes, no alcanzaron cifras previas.

“¿Qué celebrarán? Hace cuatro años la consulta del Pacto Histórico fue de 5,8 millones de votantes. Hoy lograron un poco más de 2 millones. Además al hacer consulta para las listas al Congreso movieron gente. Pero ni así”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Y en otro de sus mensajes de X al respecto la senadora del Centro Democrático también cuestionó las zonas en las que el Pacto Histórico sacó más votación diciendo lo siguiente: “Llama la atención que hubiera una votación más alta en la Consulta que nos costó $200.000 millones de pesos se produjera en zonas de alto narcotráfico y presencia de grupos terroristas”.