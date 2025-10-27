Colombia

‘Yenny Lara’, de las disidencias de las Farc y cercana a ‘Iván Mordisco’, habría muerto por supuestas disputas internas

Fuentes militares descartan su participación en el fallecimiento de la figura clave de las disidencias, señalando que el hecho estaría vinculado a conflictos y rivalidades dentro del grupo armado disidente

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Investigaciones apuntan a que la muerte de la colaboradora de 'Iván Mordisco' fue resultado de tensiones internas, descartando la versión de un ataque militar difundida por el grupo armado - crédito redes sociales

Miembros del departamento de inteligencia del Ejército rechazaron la información difundida por las disidencias de las Farc bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco sobre el fallecimiento de alias Yeny Lara, una figura cercana a ese comandante.

Las investigaciones apuntan a que la muerte de “Yeny Lara” no estuvo relacionada con acciones de las Fuerzas Militares, sino que fue resultado de un plan interno organizado por otros integrantes del grupo disidente. En el trasfondo se encuentran conflictos motivados por la desconfianza, disputas de liderazgo, celos y tensiones derivadas de rivalidades personales.

Y es que, en un comunicado, el grupo armado indicó que el 1 de octubre, “Yiny Lara” fue víctima de un ataque mientras realizaba labores humanitarias, señalando lo siguiente: “El 1 de octubre, alrededor de las 16:00 horas, fue atacada cobardemente. Mientras se disponía a cumplir con su deber humanitario atendiendo a enfermos en su hospital móvil, la fuerza aérea, el ejército y la policía lanzaron sobre ella toneladas de bombas”.

