Colombia

Partido Liberal le dijo no a Gustavo Petro: “Ha destruido la salud, la educación, la política de vivienda y la seguridad del país’

El movimiento reiteró que no respaldará propuestas que impliquen modificar la Constitución de 1991 y reafirmó su prioridad en la defensa de las instituciones democráticas

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero

La decisión del Partido Liberal
La decisión del Partido Liberal responde a desacuerdos de fondo con la administración Petro - crédito Montaje Infobae (Presidencia y Partido Liberal)

El Partido Liberal Colombiano anunció su decisión de no integrarse al Frente Amplio impulsado por el presidente Gustavo Petro, descartando así cualquier alianza con el bloque de izquierda y centroizquierda para las próximas consultas interpartidistas de 2026.

La noticia fue confirmada después de que el oficialismo, junto al propio jefe de Estado, invitara a la colectividad a sumarse a la apuesta política tras la consulta popular del Pacto Histórico, en la que se obtuvieron más de 2,7 millones de votos.

La posición liberal fue oficializada por el senador y precandidato presidencial Mauricio Gómez Amín, quien publicó un mensaje categórico en sus redes sociales.

El congresista afirmó: “Un mensaje claro y contundente para ellos: el Partido Liberal Colombiano no será parte de un Frente Amplio que lo que busca es perpetuar un gobierno que ha destruido la salud, la educación, la política de vivienda, pero sobre todo la seguridad del país, que hoy está en manos de bandidos y criminales que afectan la calidad de vida de nuestra gente”.

Uno de los puntos de mayor distancia entre los liberales y el actual Gobierno se relaciona con la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, proyecto defendido tanto por Petro como por el saliente ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien presentó la iniciativa legislativa recientemente en el Congreso.

Los líderes liberales expresaron su rechazo directo a cualquier intento de modificar la actual Constitución de 1991 a través de este mecanismo.

