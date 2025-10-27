Colombia

Lotería La Caribeña Noche: la jugada ganadores y resultado del último sorteo

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Por Armando Montes

Guardar
Conoce los resultados del sorteo
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del país (Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería Caribeña se distingue como una de las más populares en el país. Noche tras noche, quienes participan en este juego suman oportunidades para ganar premios de diverso valor.

A las 22:00 horas de cada noche, miles de colombianos esperan expectantes los resultados. El funcionamiento sencillo de esta lotería atrae tanto a los jugadores nuevos como a quienes ya tienen experiencia, ya que solo deben escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999 y determinar el monto de su apuesta.

Los billetes se pueden adquirir en los puntos oficiales de venta, cuya ubicación exacta se encuentra publicada en la página web oficial de la Lotería Caribeña.

A continuación, le mostramos los números ganadores correspondientes al sorteo de la noche del 26 de octubre. Si resulta premiado, conserve su boleto, ya que es el único documento que le permite cobrar el premio.

Los números ganadores de este domingo 26 de octubre de 2025

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 8308

Quinta: 6

Cómo se juega la Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen de la lotería en Colombia

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

Lotería Caribeña NocheColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Carolina Corcho recordó acuerdo del Pacto Histórico: el segundo en la consulta debe liderar la lista al Senado

La exministra agradeció los votos obtenidos en la consulta interna y reiteró que el movimiento se comprometió a mantener una lista paritaria y democrática para el Congreso, basada en decisiones refrendadas por el voto popular

Carolina Corcho recordó acuerdo del

Pico y Placa Cartagena evita multas este lunes 27 de octubre

La restricción vehicular en Cartagena cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa Cartagena evita

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Villavicencio este lunes

Pico y Placa: ¿Puedes manejar

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este 27 de octubre

Para que no te tome por sorpresa, autoridades de la ciudad dan a conocer los recortes de agua programados

En qué barrios de Bogotá

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este lunes 27 de octubre

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy lunes

Pico y Placa en Cali:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de Nicolás Arrieta tras enterarse de que fue elegido para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

“Golden” de HUNTR/X sigue siendo de lo más popular del K-pop en Colombia en la plataforma de iTunes

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix Colombia para disfrutar de una noche de maratón

‘Desafío Siglo XXI’: entre lágrimas, Juan reveló cómo la adicción al alcohol no lo dejó despedirse de un ser querido

Nicolás Arrieta es el primer participante confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Deportes

Atlético Nacional goleó e hizo

Atlético Nacional goleó e hizo la ‘manita’ al DIM en el clásico Paisa: fue 5-2 en el Atanasio

Dimayor oficializó sanción contra Edwin Cardona tras su expulsión en la Copa Betplay Dimayor

Wilmar Roldán tuvo que ser escoltado luego de llegar en taxi a pitar el clásico paisa: hinchas de Nacional buscaron lincharlo

Jugador del Tolima arremetió contra la prensa luego de vencer a Deportivo Cali: “En las victorias están muchos”

Alfonso Cañón, leyenda de Santa Fe, hizo fuerte reclamo a los jugadores tras derrota en el clásico: “Suden la camiseta”